З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що з українськими сертифікатами здоров'я наші громадяни зможуть безперешкодно подорожувати країними Євросоюзу.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Українські сертифікати здоров'я дозволять людям подорожувати Європейським Союзом", - зазначив Шмигаль.
Він повідомив, що цього тижня в уряді відбулася нарада з розробки відповідного документа.
"Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів. Отримання документа має стати максимально швидким, зручним і безпечним для кожного українця", - підкреслив глава уряду.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що сертифікати про щеплення проти коронавірусу, які планують запустити в Україні найближчими місяцями, підробити буде неможливо.
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Але не в ЕС бо в ЕС не визнають індійських вакцин.
На сегодня ещё ЕС даже не начинал думать как это все будет, но шмыгать уже знает что украинский будут принимать везде.
Ляпать языком большого ума не нужно, это имитация бурной деятельности
Європейське медичне агентство (ЕМА) оголосило про те, що рекомендує Європейській Комісії надати ринкову авторизацію вакцині проти COVID-19 виробництва фармакологічної компанії AstraZeneca.
тому так, цілком логічно, що європейський регулятор погодить український сертифікат.
я не понял, как эти оба утверждения клеиться вместе
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль
а что, его уже потвердили или на подобие МВФ, всё в порядке, только вот кредит отказывает.