З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що з українськими сертифікатами здоров'я наші громадяни зможуть безперешкодно подорожувати країними Євросоюзу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Українські сертифікати здоров'я дозволять людям подорожувати Європейським Союзом", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що цього тижня в уряді відбулася нарада з розробки відповідного документа.

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"Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів. Отримання документа має стати максимально швидким, зручним і безпечним для кожного українця", - підкреслив глава уряду.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що сертифікати про щеплення проти коронавірусу, які планують запустити в Україні найближчими місяцями, підробити буде неможливо.