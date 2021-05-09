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З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що з українськими сертифікатами здоров'я наші громадяни зможуть безперешкодно подорожувати країними Євросоюзу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Українські сертифікати здоров'я дозволять людям подорожувати Європейським Союзом", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що цього тижня в уряді відбулася нарада з розробки відповідного документа.

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"Україна першою звернулася до ЄС щодо сумісності європейського й українського сертифікатів. Отримання документа має стати максимально швидким, зручним і безпечним для кожного українця", - підкреслив глава уряду.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що сертифікати про щеплення проти коронавірусу, які планують запустити в Україні найближчими місяцями, підробити буде неможливо.
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Топ коментарі
+7
З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4151
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09.05.2021 16:59
+6
Буде можливість подорожувати.
Але не в ЕС бо в ЕС не визнають індійських вакцин.
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09.05.2021 15:48
+6
Ванька, было заявление от ЕС что планируют пускать иностранцев, провакцинированных препаратами, признанными в ЕС и их на сегодня 4. Но, шмурдяки , закупленные клоуном степашкой там не числятся. С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9598
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09.05.2021 16:04
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Буде можливість подорожувати.
Але не в ЕС бо в ЕС не визнають індійських вакцин.
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09.05.2021 15:48 Відповісти
сам придумал? Явно сам!
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09.05.2021 15:53 Відповісти
Ванька, было заявление от ЕС что планируют пускать иностранцев, провакцинированных препаратами, признанными в ЕС и их на сегодня 4. Но, шмурдяки , закупленные клоуном степашкой там не числятся. С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9598
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09.05.2021 16:04 Відповісти
Если вакцины, одобренные ВОЗ также будут признаваться (это сейчас обсуждается), то с CoviShield не будет проблем
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09.05.2021 16:34 Відповісти
если...
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09.05.2021 22:22 Відповісти
С Украинскими пенсиями и ЗП можно подорожуваты до ближней мусорной свалки.Чтобы с голоду не сдохнуть.
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09.05.2021 20:45 Відповісти
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4127
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09.05.2021 15:52 Відповісти
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7133 С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7133 С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7133
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09.05.2021 16:00 Відповісти
Чого смієшся - річ же не в вакцині а в згоді ширнутись.
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09.05.2021 17:05 Відповісти
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4438 С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4438 С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4438
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09.05.2021 15:59 Відповісти
Разве что по дну Западного Буга, дальше перебежками и только ночью. Ну а там как повезет. Шмыгаль может рассказывать сказки. Но надо подумать на вопросом: признают ли в Европе справки(сертификаты) от наших семейных врачей, зная, что происходит у нас в медицине? Обращаться к Европе можно сколько угодно, подписывать миллионы деклараций по поводу и без. Но это ничего не изменит до момента, пока...Ну это уже потом, а пока, зебобики, покупайте скафандры и тренируйтесь нырять.
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09.05.2021 15:59 Відповісти
С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6407
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09.05.2021 16:04 Відповісти
да хоть в космос! ЕС что-нибудь по этому поводу знает?
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09.05.2021 16:07 Відповісти
ЕС только начнут разрабатывать программу и стандарт паспортизации.
На сегодня ещё ЕС даже не начинал думать как это все будет, но шмыгать уже знает что украинский будут принимать везде.
Ляпать языком большого ума не нужно, это имитация бурной деятельности
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09.05.2021 16:32 Відповісти
Більшість українців їдуть працювати.
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09.05.2021 16:10 Відповісти
ШМЫГАЛЬ и СТЕПАНОВ - два главных зеленых лжеца. ДВА НАМЕРЕННЫХ и ХРОНИЧЕСКИХ ЛЖЕЦА...
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09.05.2021 16:18 Відповісти
канешна канешна ))))
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09.05.2021 16:20 Відповісти
подскажите - как убогому объяснить, что он - идиот?
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09.05.2021 16:40 Відповісти
просто!!скопируйте ему этот текст:"Украинские сертификаты здоровья позволят людям путешествовать по Европейскому Союзу", - отметил Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3264275 З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2007 З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4575
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09.05.2021 17:04 Відповісти
_Да ты не врубаешься?! Он просто нагло брешет, а не действительно так считает. И вот тех, кому это животное ссыт в очи оно действительно считает идиотами.
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09.05.2021 17:05 Відповісти
Объяснять идиоту что он - идиот - может только такой же идиот!
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09.05.2021 17:27 Відповісти
З українськими сертифікатами здоров'я можна буде безперешкодно подорожувати Євросоюзом, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4151
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09.05.2021 16:59 Відповісти
ВООЗ ухвалила для використання 4 вакцини: Pfizer, AstraZeneca CoviShield, Moderna, AstraZeneca (Південнокорейська).

Європейське медичне агентство (ЕМА) оголосило про те, що рекомендує Європейській Комісії надати ринкову авторизацію вакцині проти COVID-19 виробництва фармакологічної компанії AstraZeneca.
тому так, цілком логічно, що європейський регулятор погодить український сертифікат.
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09.05.2021 17:02 Відповісти
А тепер не хочете сказати скільки людей вакциновано в Украіні ? І що з того що іх узгодять? Тож не пишіть цю дурість
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09.05.2021 17:21 Відповісти
Украина первой обратилась к ЕС относительно совместимости европейского и украинского сертификатовИсточник: https://censor.net/ru/n3264275

я не понял, как эти оба утверждения клеиться вместе

С украинскими сертификатами здоровья можно будет беспрепятственно путешествовать по ЕС, - Шмыгаль

а что, его уже потвердили или на подобие МВФ, всё в порядке, только вот кредит отказывает.
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09.05.2021 17:23 Відповісти
Это не от сертификата зависит, а от правил которые каждая отдельная страна установила для въезжающих иностранцев
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09.05.2021 23:22 Відповісти
 
 