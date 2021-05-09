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У Польщі вакцину проти COVID-19 отримали вже 10 млн осіб, а 3,5 млн поляків - уже другу дозу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Польщі вакцину проти COVID-19 отримали вже 10 млн осіб, а 3,5 млн поляків - уже другу дозу

На сьогоднішній день в Польщі першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 10 мільйонів осіб, а другу дозу вже понад 3,5 мільйонів поляків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише голова ради Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук.

"А сьогодні розпочалася реєстрація на вакцинацію для молодих людей 2000, 2001, 2002 та 2003 років народження. В грудні 2020 року уряд Польщі затвердив національну програму вакцинації проти коронавірусу, яка передбачає чотири етапи вакцинації", - зазначив він.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4 843 людини, загалом - 862 641, - Степанов
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В Польше вакцину от COVID-19 получили уже 10 млн человек, 3,5 млн поляков получили уже вторую дозу - Цензор.НЕТ 5724 В Польше вакцину от COVID-19 получили уже 10 млн человек, 3,5 млн поляков получили уже вторую дозу - Цензор.НЕТ 5724 В Польше вакцину от COVID-19 получили уже 10 млн человек, 3,5 млн поляков получили уже вторую дозу - Цензор.НЕТ 5724
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09.05.2021 15:55 Відповісти
це для порівняння: як працюють уряди Польщі та уряд, який призначили 73/43%зебілів
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09.05.2021 16:00 Відповісти
просто в Польше-
курточки дешевле,
а у нас - 620 тыс . грн....
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09.05.2021 16:02 Відповісти
А у нас - одни зеленые пародии... Пародии на преза, на министров, на депутатов, судей, прокуроров, на карантин, на тестирование, на обсервацию, на вакцинацию... ПАРОДИЯ - единственный жанр, знакомый зеленой пустоголовой шантрапе... Чего ещё ждать от людей, которые всю жизнь зарабатывали только ТУПЫМ ГЫГЫКАНЬЕМ и НИЗКОПРОБНЫМ ЗУБОСКАЛЬСТВОМ?
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09.05.2021 16:07 Відповісти
Цензор не пишет главного. 10млн человек - это почти половина взрослого населения польши.
А что в Украине? У нас почти 2%. Это результат того, что население избрало президентом чучело с корпоративов олигархов. Выбрали б нормального преза, сейчас бы половина желающих уже давно бы вколола себе пфайзер или корейскую астру. А так... один епаный стыд
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09.05.2021 16:11 Відповісти
Брехня, на вчера 13,2 млн, и 3,2 млн получили 2 дозы
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09.05.2021 16:45 Відповісти
Україна за минулу добу, 8 травня, посіла друге місце в Європі за рівнем смертності від коронавірусу. І одиннадцяте місце у світі та четверте в Європі за кількістю нових випадків коронавірусу.
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09.05.2021 16:53 Відповісти
Им не повезло, у них нет министра Степанова и чемпиона по борьбе с коронавирусом😁😁😁
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09.05.2021 17:10 Відповісти
деза для коронопсихозных
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09.05.2021 20:32 Відповісти
 
 