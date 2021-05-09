Програма максимум - домогтися ПДЧ, програма мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО

Міжнародна коаліція на підтримку України, яку вдалося сформувати у 2014-му році, так само значима, як свого часу антигітлерівська коаліція – про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час акції "Перша хвилина миру". Акція відбулася традиційно 8 травня о 23 годині на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в преслужбі політсили.

"У цьому сенсі дуже важливим був візит до Києва державного секретаря США пана Ентоні Блінкена, нащадка емігрантів з України, з Переяслава. З мого з ним спілкування, із його публічних заяв є очевидною готовність Сполучених Штатів і надалі допомагати Україні у справі захисту суверенітету і територіальної цілісності і незалежності нашої держави", – зазначив Порошенко.

На його переконання, американська підтримка могла б бути ще потужнішою і дієвішою, якби чинна влада протягом останніх двох років не згорнула низку надзвичайно важливих реформ, в тому числі в секторі оборони і безпеки, а також в антикорупційній сфері.

"Якби влада не загрузла у корупції, якби не підривала довіру до себе з боку нової американської адміністрації, яка ще з попередніх часів є співавтором наших реформ 2014-19 років, досконало знає і розуміє ситуацію в Україні", – зауважив Порошенко.

"Як державницька опозиція, ми утримувалися від критичних заяв до та під час візиту. Але тепер варто звернути увагу на те, що Володимира Зеленського, на жаль, не запросили з візитом до Сполучених Штатів на зустріч з Байденом. Це більш ніж промовисто і надто впадає у вічі. Я хочу наголосити, що в своєму особистому посланні, яке я передав Державному Секретарю до керівництва США, я звернувся з проханням запросити президента України до Вашингтону якнайшвидше, або зустрітися з ним в Європі бажано до зустрічі Байдена з Путіним", – повідомив Петро Порошенко.

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"Піклуюсь не про особисті інтереси чи імідж "найвеличнішого", а про національні інтереси Украіни, нашої держави. Я сподіваюсь, що влада зробить висновки та відновить ту програму реформ, яка наближає нас до вступу, гарантованого Конституцією, до Європейського Союзу та НАТО", – зазначає Петро Порошенко.

Він також нагадав, що протягом двох років влада ігнорувала і навіть заперечувала необхідність Плану дій щодо членства в Альянсі, визнавши свою помилку лише зараз.

"Але замало записувати відосики чи промовляти правильні гасла. Потрібно ще реалізувати намічені цілі. Щойно ми дізналися – як і Лондонський саміт 2019 року, зараз зустріч на саміті НАТО в Брюсселі в червні поточного року знову відбудеться без українського керівництва. Те, що в 2014-19 роках стало вже рутиною, тепер, на жаль, для України чомусь перетворюється на недосяжну мрію", – зауважив п’ятий Президент.

"Утім я впевнений, що ще є можливість добитися для українського президента запрошення на саміт НАТО, вона не втрачена, попереду більше, ніж місяць. Я звертаюся до Зеленського, як він любить, взяти цю справу під особистий контроль, кинути всі сили на організацію візиту до Брюсселя, де відбуватиметься цьогорічний саміт. Це надзвичайно важливо для України", – наголосив лідер "фєвропейської Солідарності".

"Програма-максимум – досягти надання ПДЧ до 2024 року. Програма-мінімум – добийтеся, хоча б запрошення, бо його відсутність – це провал неефективного непрофесійного керівництва країни", – резюмує Петро Порошенко.

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