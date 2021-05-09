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НАТО (5130) Порошенко (13231)

Програма максимум - домогтися ПДЧ, програма мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міжнародна коаліція на підтримку України, яку вдалося сформувати у 2014-му році, так само значима, як свого часу антигітлерівська коаліція – про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час акції "Перша хвилина миру". Акція відбулася традиційно 8 травня о 23 годині на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в преслужбі політсили.

"У цьому сенсі дуже важливим був візит до Києва державного секретаря США пана Ентоні Блінкена, нащадка емігрантів з України, з Переяслава. З мого з ним спілкування, із його публічних заяв є очевидною готовність Сполучених Штатів і надалі допомагати Україні у справі захисту суверенітету і територіальної цілісності і незалежності нашої держави", – зазначив Порошенко.

Програма максимум - домогтися ПДЧ, програма мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО 01

На його переконання, американська підтримка могла б бути ще потужнішою і дієвішою, якби чинна влада протягом останніх двох років не згорнула низку надзвичайно важливих реформ, в тому числі в секторі оборони і безпеки, а також в антикорупційній сфері.

"Якби влада не загрузла у корупції, якби не підривала довіру до себе з боку нової американської адміністрації, яка ще з попередніх часів є співавтором наших реформ 2014-19 років, досконало знає і розуміє ситуацію в Україні", – зауважив Порошенко.

Програма максимум - домогтися ПДЧ, програма мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО 02

"Як державницька опозиція, ми утримувалися від критичних заяв до та під час візиту. Але тепер варто звернути увагу на те, що Володимира Зеленського, на жаль, не запросили з візитом до Сполучених Штатів на зустріч з Байденом. Це більш ніж промовисто і надто впадає у вічі. Я хочу наголосити, що в своєму особистому посланні, яке я передав Державному Секретарю до керівництва США, я звернувся з проханням запросити президента України до Вашингтону якнайшвидше, або зустрітися з ним в Європі бажано до зустрічі Байдена з Путіним", – повідомив Петро Порошенко.

Також читайте: Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня буде оголошено ближче до дати, - офіційний представник Альянсу

"Піклуюсь не про особисті інтереси чи імідж "найвеличнішого", а про національні інтереси Украіни, нашої держави. Я сподіваюсь, що влада зробить висновки та відновить ту програму реформ, яка наближає нас до вступу, гарантованого Конституцією, до Європейського Союзу та НАТО", – зазначає Петро Порошенко.

Він також нагадав, що протягом двох років влада ігнорувала і навіть заперечувала необхідність Плану дій щодо членства в Альянсі, визнавши свою помилку лише зараз.

Програма максимум - домогтися ПДЧ, програма мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО 03

"Але замало записувати відосики чи промовляти правильні гасла. Потрібно ще реалізувати намічені цілі. Щойно ми дізналися – як і Лондонський саміт 2019 року, зараз зустріч на саміті НАТО в Брюсселі в червні поточного року знову відбудеться без українського керівництва. Те, що в 2014-19 роках стало вже рутиною, тепер, на жаль, для України чомусь перетворюється на недосяжну мрію", – зауважив п’ятий Президент.

"Утім я впевнений, що ще є можливість добитися для українського президента запрошення на саміт НАТО, вона не втрачена, попереду більше, ніж місяць. Я звертаюся до Зеленського, як він любить, взяти цю справу під особистий контроль, кинути всі сили на організацію візиту до Брюсселя, де відбуватиметься цьогорічний саміт. Це надзвичайно важливо для України", – наголосив лідер "фєвропейської Солідарності".

"Програма-максимум – досягти надання ПДЧ до 2024 року. Програма-мінімум – добийтеся, хоча б запрошення, бо його відсутність – це провал неефективного непрофесійного керівництва країни", – резюмує Петро Порошенко.

Також читайте: Саміт НАТО відбудеться без участі України, але з обговоренням питання отримання Києвом ПДЧ у НАТО, - Жовква
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Топ коментарі
+27
Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО - Цензор.НЕТ 37
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09.05.2021 16:32
+17
давайте говорить правду: зеленский - ******* как по жизни, так и в роли президента. Его никто в мире не воспринимает серьезно. Какое пдч, какой евросоюз?! Оно вакцину не может купить, а вы хотите в нато.
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09.05.2021 16:48
+12
Петро! Та вже відмовили кловану у візі в Брюссель. Вже не кажучи про надання ПДЧ.
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09.05.2021 16:30
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Петро! Та вже відмовили кловану у візі в Брюссель. Вже не кажучи про надання ПДЧ.
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09.05.2021 16:30 Відповісти
у зєлупи просто ковідний паспорт відсутній. воно ж ковішілдом вакцинувалось?
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09.05.2021 16:38 Відповісти
Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО - Цензор.НЕТ 37
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09.05.2021 16:32 Відповісти
До якої України?До тої де лишиться 25% населення?А шо ви збираєтесь зробити з 75%?
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09.05.2021 16:55 Відповісти
Вас вже не 75%, і ви вже ніхто. Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 4660
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09.05.2021 16:57 Відповісти
Так і вас вже не 25%))Зеля Президент,а хто зараз папєрєднік?Один з 450))
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09.05.2021 16:59 Відповісти
Так, нас вже більше чим 25%, як приклад- форум Цензора. Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 5167
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09.05.2021 17:05 Відповісти
Тут на форумі?Так,адміни гарно працюють))
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09.05.2021 17:08 Відповісти
та вам завжди щось заважає. Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 4570
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09.05.2021 17:09 Відповісти
Ну нам заважає тут на форумі,а вам у реальному житті,ви лузери))
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09.05.2021 17:14 Відповісти
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 4794
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09.05.2021 17:17 Відповісти
Ватан шурік , просто закрий пельку і шуруй за поребрик , а ми без тебе розберемось скільки свідомих украінців в нашій краіні!
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09.05.2021 17:43 Відповісти
на жаль, цей Симпсон не ватан, а подляковий бот, який засланий на цей форум спеціально для брехні на тебе, на мене, на інших "свідомих украінців в нашій краіні" та для приписування "заслуг найвеличнішому"
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09.05.2021 18:21 Відповісти
Тобто ви намагаєтесь вигнати 75% Українців?Шо за країну ви намагаєтесь збудувати?
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09.05.2021 19:22 Відповісти
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 3336
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09.05.2021 20:40 Відповісти
А шо там написано свинособачим язиком?
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09.05.2021 20:51 Відповісти
ПРАВДА)))
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09.05.2021 21:03 Відповісти
А з яких таких ми маємо з вами щось робити? Оце вже *** вам, самі в своєму лайні барахтайтесь, раз обрали бути бидлом "какаяразніца". Зараз населення поділилось не по регіонах чи політиці, а просто таки ідеально, на тих, у кого iq більше 100 і на вас 73%. Особисто мене, це більш ніж влаштовує, просто треба звикнути і перелаштуватись. Кожен більш-менш професійний лікар - порохобот, кожен справжній науковець(не плутати з науківцем) - порохобот. Чуєш, що говорить зв'язно і логічно - порохобот, а значить з ним можна мати справу. Чуєш беззв'язне белькотіння, матюччя - зебіл, обходь стороною.
Тому з вами ми нічого робити не збираємся, це справа еволюції, на крайній випадок - кацапів. Тільки вони зможуть з вас зробити націю, але це виключно через м'ясокомбінат, від якого Порох вас, на мою думку, помилково відгородив.
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09.05.2021 17:32 Відповісти
Десь так починались ДурНР та ЛохНР,вони теж вигнали Українців,які їм не подобались,звідки ви збираєтесь починати?З Вінниці?Ми обирали тому шо нам є різниця,між Петром та Зелею.
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09.05.2021 19:27 Відповісти
Много у тебя в окопе время в каждой новости про Пороха успеваешь в коментах срать Героический воин ботофермы Подоляка?
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09.05.2021 16:58 Відповісти
Не більше ніж у тебе))
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09.05.2021 17:00 Відповісти
Не припомню чтоб я про окопы трындел что то, правда твои высеры на Цезоре чистят быстро, Зебилы нигде не в почете
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09.05.2021 17:03 Відповісти
Приїзди,я **** вже запрошував,я покажу тобі де окопи.Купляй квиток на Інтерсіті до Костянтинівки,а я тебе там підберу і відвезу до Шумів.
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09.05.2021 17:07 Відповісти
Завтра приїду !!
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09.05.2021 17:45 Відповісти
Ага,приїдеш))Вас таких їздаків хоть греблю гати))
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09.05.2021 19:28 Відповісти
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 6382
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09.05.2021 16:57 Відповісти
Петро Порошенко взяв участь в меморіальній акції "Маки пам'яті". - "5 канал" показав її наживо. Трансляція
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09.05.2021 16:33 Відповісти
Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО - Цензор.НЕТ 3909
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09.05.2021 16:34 Відповісти
Вполне разумное решение не пригашать Украину, если будет серьёзно рассматриваться вопрос Украины, то разговор с некоторыми чИленами из ЕС, явно не для посторонних ушей ..... ведь консенсус он -такой консенсус ... Программа-максимум добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашения в Брюссель, - Порошенко призвал Зеленского приложить все усилия для участия в саммите НАТО - Цензор.НЕТ 177
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09.05.2021 16:39 Відповісти
був би інший консенсус; але ви всі, 73/43%зебіли, захотіли саме такого!
Нагадати, як бубочка відмовився їхати в Лондон в листопаді 2019-го з заявою з проханням про надання ПДЧ? А грузини - їздили...
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09.05.2021 16:57 Відповісти
Порох, больше работает на внешний Западный фронт, чем на внутренний Украинский... -- ...изнутри, сперва Беню надо завалить, а его Зля прикрывать поставлен -- и заград-отряд взаде, в виде Ермака... -- шоб не сбежал сдуру...

...ну и, зелёному электорату обидно -- нихиба ж не посмеялись...

И нифига Порох пообещать не может -- всё уже обещано давно!
Сказал бы и я своё мнение об этом, обо всём... -- да Рабинович на ХБВ обидится... -- Моссада боюся! ... *)
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09.05.2021 16:43 Відповісти
з тим ЗЄ говорити ,що з кобилою в болоті.
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09.05.2021 16:43 Відповісти
давайте говорить правду: зеленский - ******* как по жизни, так и в роли президента. Его никто в мире не воспринимает серьезно. Какое пдч, какой евросоюз?! Оно вакцину не может купить, а вы хотите в нато.
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09.05.2021 16:48 Відповісти
Президент Зеленський у порадах папєрєднікав не має потреби.
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09.05.2021 16:56 Відповісти
Это точно у него Ермак и хозяин Коломойский есть, куда уж там кого то слушать Как реформы герой диванный, все удалось, эпоха бедности закончилась, на крови никто не зарабатывает, реформа армии процветает?
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09.05.2021 17:01 Відповісти
Так всі реформи зробив папєрєднік,Зелі вже нема чого робити))За два роки Зеля не підірвав жодного складу з ************,зовсіи не реформує армію))
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09.05.2021 17:05 Відповісти
Аааа, то что кацапам больше ничего не надо взрывать поскольку у Бубочки мир в глазах Путлера и нельзя стрелять в ответ это реформа?))) Баран, оборон заказа больше года нет, посла при НАТО два года нет, реформа питания свернута, еще есть достижения по реформе армии?)))
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09.05.2021 17:10 Відповісти
А може тому шо все підірвано до Зелі?
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09.05.2021 17:11 Відповісти
Как ты еще убийство брата и мальдивы Пороха не вспомнил По реформам спрашиваю как успехи, все что на стадионе обещано выполнено, все хорошо или Порох мешает?
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09.05.2021 17:22 Відповісти
Ні,не все виконане,Зеля обіцяв посадити папєрєдніка,ще не посадив))
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09.05.2021 19:29 Відповісти
😂😂😂 Т.е не сделано ничего, а Пороха он посадит только в ваших влажных мечтах, два года 100% генпрокуроры ищут что то, а на выходе пшик)))
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09.05.2021 19:58 Відповісти
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 4489
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09.05.2021 20:43 Відповісти
А чого вони у шакаладі бовтаються?
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09.05.2021 21:46 Відповісти
У зебилов дерьмо шоколадом называют??? Не удивлена...
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09.05.2021 22:20 Відповісти
Ага... "Прокол" досадний...Бо Порох свою тюрму вкрав, а решту тюрем його агент, МАлюська, розпродав... Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 409
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09.05.2021 22:11 Відповісти
потому что два года зазирав в дупу оккупанта, зелю любит оккупант,зеля ему не сопротивляется.
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09.05.2021 17:23 Відповісти
Немає президента в краіні , а є тупий блазень і наркоман !
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09.05.2021 17:48 Відповісти
Переможцем всеукраїнської олімпіади в номінації "Твір на тему "Якби я був Президентом" став Петрик П. Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 1878
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09.05.2021 17:00 Відповісти
Ну понятно, извилина на попе обладает короткой памятью. Но для справки - ПОПо был президентом. Однотуровым. Уверен, ты и за него голосил среди этих 54%.
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09.05.2021 17:05 Відповісти
Та ми пам"ятеаємо про Аппачі,тільки де вони?А Зеля ні чого не обіцяв,а купив Байрактари))
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09.05.2021 17:10 Відповісти
процес підписання договору з Ердоганом стосовно постачання Байрактарів започаткував Порох.
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09.05.2021 17:16 Відповісти
а зінченка теж поп замочив, вкупі з братом, шоб 2 рази не бігати?)) Ставку в подоляка хоч маєш, чи за мівіну надриваєшся?))
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09.05.2021 18:04 Відповісти
Переможцем в номінації "Самий тупий комент дня." Став Віктор Б.
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09.05.2021 17:06 Відповісти
я би не сказав...
Хоча... є ще номінації найбрехливіших і найподоляковіших. Там - претенденти Саша Симпсон та V-S 04d983c0
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09.05.2021 17:19 Відповісти
ОМГ! Чего на самом деле может добиться козеля? Имитации игры на рояле хером. Хохота быдлопублики от чтения миниатюр того, кто сам себя откровенно называет тамбовским волком. Какое ПДЧ? Какое НАТО? А как потом в глаза путинХУЙЛО заглядывать? Пан Порошенко видно очень бы хотел желаемое выдать за действительное. Увы, рожденный ползать клоуном при дворах - летает плохо. Особенно это заметно среди тех и тем, кто эти дворы возглавляет.
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09.05.2021 17:03 Відповісти
Пока у нас инвесторы засрашкинской экономики сидят не в тюрьмах,а громко вякают в Раде,не видать нам ПДЧ,как собственных ушей.
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09.05.2021 17:15 Відповісти
не згоден. Он, в чехів, в мадьяр засшрашкині апологети навіть в урядуванні - але ж вони члени НАТО.
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09.05.2021 17:25 Відповісти
Следом за твоим ******
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09.05.2021 18:14 Відповісти
Какие усилия?!
В отпуск пора: оно уже неделю не отдыхало!
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09.05.2021 19:41 Відповісти
урод. надо было выступать когда был президентом...а ты **** тогда молчало как рыба еще и музыкой заглушало вопросы людей..
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09.05.2021 19:57 Відповісти
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 1109 Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 1109 Наставник, вождь, учитель, заботящийся не о себе и офшоры яркое тому подтверждение Если бы власть не погрязла в корупции... .и Шокин на Библии в Австрии это подтвердил.. эффективность и професионализм попередника.
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09.05.2021 20:25 Відповісти
Програма-максимум домогтися ПДЧ, програма-мінімум - запрошення до Брюсселя, - Порошенко закликав Зеленського докласти всіх зусиль для участі в саміті НАТО - Цензор.НЕТ 6071
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09.05.2021 20:46 Відповісти
порах брехло и его парахаботы
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09.05.2021 23:05 Відповісти
Вот кто политический клоун так это порох. Главное вовремя новую сценку отыграть
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10.05.2021 10:52 Відповісти
 
 