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Зеленський (17428) привітання (703) День матері (23)

"Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням на честь Дня матері.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі Зеленського.

"Мама – це найближча людина, яка завжди поруч – від народження й фактично під час усіх наших кроків. Перших.  Коли тільки вчимося ходити. Цінних. Коли ступаємо на шкільний поріг і коли залишаємо школу, крокуючи в доросле життя. Важливих. Коли долаємо свій шлях до здобуття професії. Щасливих. Коли вступаємо в шлюб, щоб іти у глибоку старість разом з коханою людиною. Хвилюючих. Коли встановлюємо рекорд, намотуючи кола під пологовим будинком в очікуванні народження малюка", - йдеться в повідомленні.

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"Мама завжди поруч. Мама поруч навіть тоді, коли не поруч. Бо її материнське серце за тисячі кілометрів відчуває, чи все в тебе добре, чи ти в безпеці, чи ти здоровий, чи посміхаєшся, чи не голодний і навіть – чи ти в шапці.

Мама не просто дає нам життя.
Вона робить це життя безпечним, здоровим, комфортним, щасливим, цікавим, розвивальним, пізнавальним і, звісно, дуже-дуже смачним", - зазначається в тексті.

Мама має надзвичайну суперсилу: завжди вислухає, завжди зрозуміє, завжди пробачить, завжди знайде саме ті, дуже потрібні тобі слова.
Завжди в тебе вірить.
І завжди тебе любить.
Навіть коли ти ну дуже заклопотаний, а насправді – безсовісний, забув подзвонити",  - підкреслюється в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні сьогодні відзначають День матері
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Топ коментарі
+19
"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери - Цензор.НЕТ 9154
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09.05.2021 16:52
+16
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 2919
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09.05.2021 17:46
+14
"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери - Цензор.НЕТ 5
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09.05.2021 16:52
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Ермак мама Зеленского? Вот это поворот.
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09.05.2021 16:48 Відповісти
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 2919
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09.05.2021 17:46 Відповісти
Ваше яйцо, сударь!
Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
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09.05.2021 20:57 Відповісти
А мама рима ближе всех...и толтко ей он что то должен...
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09.05.2021 16:49 Відповісти
И в этот знаменательный день, хочу от души поздравить маму-судью известной губастенькой блохерши Константиновой, любительницы басты, недавно "прославившейся" на всю страну. Наивно надеюсь что у мамули-судьи и отчима-сбушника есть время на воспитание дочурки?
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09.05.2021 16:50 Відповісти
"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери - Цензор.НЕТ 5
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09.05.2021 16:52 Відповісти
"Мама - это самый близкий человек, который всегда рядом", - Зеленский выступил с поздравлением в День матери - Цензор.НЕТ 9154
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09.05.2021 16:52 Відповісти
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 4463 аааа-ха-ха!
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09.05.2021 17:20 Відповісти
"...біля вагона сердючки йому комфортніше, ніж біля танку"
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09.05.2021 16:56 Відповісти
Самый близкий родыч, почти шо мамо тебе, зеля, - мантянша! Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 8543 Она тащила сегодня в данецке твоего деда нквдиста на палке! Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 8724
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09.05.2021 17:02 Відповісти
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 909
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09.05.2021 17:12 Відповісти
Твою мать! Я так и знал что мама Рима всегда рядом в ОПе!
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09.05.2021 17:02 Відповісти
Здравствуй Вова -- милый мой,
Сын мой ненаглядный...
Во-первых строках письма
Шлю тебе привет!
Вот вернёшься ты, боюсь,
Занятой, нарядный,
Не заглянешь и домой --Сразу в Сельсовет!
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09.05.2021 17:04 Відповісти
Привітай матір власника готелю.

Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 6382
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09.05.2021 17:08 Відповісти
Ой лишенько! Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 995 А ми сподівалися, що хочаб цього разу щось не згорить, або не втопне... Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 6697
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09.05.2021 17:59 Відповісти
Ох, лучше бы мама придушила его в детстве.
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09.05.2021 17:10 Відповісти
У нас так в начальной школе поздравляли, такие тексты писали, это уровень детского сада, а не президента, он как президент должен ответить, как в его стране должны выживать миллионы матерей на те копейки с минимальной пенсии, которых на еду уже не хватает.
Хотя конечно, своя мама и свой карман ближе.
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09.05.2021 17:14 Відповісти
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 8014Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 7309Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 3677Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 379

...
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09.05.2021 17:27 Відповісти
На фото в шапке наверняка артистка из немецких фильмов для взорслых, готовая принять сколько угодно и с любой стороны.
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09.05.2021 17:31 Відповісти
Если бы римма зеленская сделала аборт 44 года назад, то 40тыс украинцев умерших от короновируса сейчас были бы живы.
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09.05.2021 18:03 Відповісти
Мама есть мама. Она родила своей семье сына. А убийцей украинских патриотов и граждан Украины сделали его сделали 73% избирателей.
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09.05.2021 18:50 Відповісти
Римма у тебя что не нашломть 50 коп 43 года назад сходить в кино?
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09.05.2021 19:00 Відповісти
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 4287
Даааа! А найголовніша і найстарша мати Батьківщина,
так вона що для декого виявляється навіть повією?
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09.05.2021 19:12 Відповісти
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 251
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09.05.2021 19:15 Відповісти
Коломойский твоя мама.
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09.05.2021 19:12 Відповісти
Мама - це найближча людина, яка завжди поруч", - Зеленський виступив із привітанням у День матері - Цензор.НЕТ 6245
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09.05.2021 22:08 Відповісти
Мама Рима виглядає, як Мать-Родіна замолоду.
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10.05.2021 17:13 Відповісти
Мама завжди підтримає і любитиме свою дитини, такою якою вона є. Найкращі привітання мамі!
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11.07.2021 12:46 Відповісти
На днях мені вдалося натрапити на цікавий веб-сайт, де є надзвичайно цікавий лайфстайл блог keep inspired . Тут автори діляться корисними порадами щодо різних аспектів нашого життя: від підтримки здоров'я та активного способу життя до творчості та розвитку особистості. Я залишився вражений різноманіттям інформації, яку можна знайти на цьому сайті.
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10.08.2023 05:08 Відповісти
 
 