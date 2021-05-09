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Від початку доби 9 травня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 9 травня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони.

Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів".

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Топ коментарі
+7
удивительно.... видать нема кому дедов на палке в днр/лнр носить - с окопов на парад победунов погнали? или просто тупо бухают?
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09.05.2021 17:38
+5
нАвЕрное прАзднуют........
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09.05.2021 17:41
+4
ще не вечір - набухаються , і почнуть ...- може нашим Воїнам їх на упередження "привітати" С начала суток нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2603
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09.05.2021 17:37
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ще не вечір - набухаються , і почнуть ...- може нашим Воїнам їх на упередження "привітати" С начала суток нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2603
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09.05.2021 17:37 Відповісти
удивительно.... видать нема кому дедов на палке в днр/лнр носить - с окопов на парад победунов погнали? или просто тупо бухают?
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09.05.2021 17:38 Відповісти
"С начала суток нарушений перемирия не зафиксировано, - штаб ООС"
_Какого перемирия, Цензор! Вы там шизики?
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09.05.2021 17:38 Відповісти
нАвЕрное прАзднуют........
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09.05.2021 17:41 Відповісти
Неужели???
На какую дистанцию должны быть отведены танки и тяжелые орудия если они сегодня были на параде?
От пл.Ленина до аэропорта меньше 10 км.
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09.05.2021 17:41 Відповісти
Сегодня никак низззя.
Сегодня для обезьян священный день -
день рождения чеПушилы. Мальчику 40 лет.
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09.05.2021 17:45 Відповісти
Оккупутинисты еще бухают. Ждем пьяных разборок с подрывом их собственных блиндажей.
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09.05.2021 17:53 Відповісти
Всесоюзный День Пол-беды празднуют!
...одна половина беды в Берлине была, а вторая до сих пор в кремле...
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09.05.2021 18:13 Відповісти
Треть в Берлине.
Остальное в кремле.
Потому что без кремля, не было бы Гитлера, никто бы не дрессировал офицеров вермахта и люфтваффе, кригсмарине...
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09.05.2021 19:26 Відповісти
Московські нацисти вирішили здатися.
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09.05.2021 18:48 Відповісти
Перемирия на даунбасском фронте не было ни одного дня с 2014 года.... Обстрелы есть, как я понимаю, ежедневно.... Но, иногда генералам удаётся скрыть эти обстрелы, а иногда - нет....
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09.05.2021 18:52 Відповісти
На 24 каналі заявили, про обстріл з СПГ житлового масиву в Марїнці, СЦКК нарахувало на фронті 805 пострілів, а тут - "перемиря"
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09.05.2021 21:09 Відповісти
 
 