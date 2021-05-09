Від початку доби 9 травня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
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У районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони.
Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів".
Топ коментарі
+7 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар09.05.2021 17:38
+5 ingrid
показати весь коментар09.05.2021 17:41
+4 я гражданин Украины
показати весь коментар09.05.2021 17:37
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_Какого перемирия, Цензор! Вы там шизики?
На какую дистанцию должны быть отведены танки и тяжелые орудия если они сегодня были на параде?
От пл.Ленина до аэропорта меньше 10 км.
Сегодня для обезьян священный день -
день рождения чеПушилы. Мальчику 40 лет.
...одна половина беды в Берлине была, а вторая до сих пор в кремле...
Остальное в кремле.
Потому что без кремля, не было бы Гитлера, никто бы не дрессировал офицеров вермахта и люфтваффе, кригсмарине...