Порівняно з іншими відкритими "архівами КДБ" в архіві СБУ зберігається найдоступніший масив цих документів. Зокрема про Другу світову війну, - директор архіву Когут

У Державному галузевому архіві Служби безпеки України зберігаються десятки тисяч документів КДБ, що стосуються Другої світової війни.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав директор Архіву Андрій Когут.

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"Усі документи можна умовно розділити на декілька груп. Перша — це справи, що стосуються першого етапу Другої світової війни та охоплюють 1939–1941 роки. У нас зберігаються повідомлення про мобілізацію червоноармійців у вересні 1939 року начебто на навчання, а насправді для нападу на Польщу зі сходу в той час, як польська армія намагалася дати відсіч нацистській Німеччині на заході. Також є повідомлення про бойові зіткнення з польськими підрозділами та про польських військовополонених. Окремий масив становлять документи про радянізацію Західної України та репресії, які мали сприяти її швидкому втіленню

Наступна група документів охоплює період від початку німецько-радянської війни у червні 1941 року і до 1944–1945 років, коли СРСР повернув контроль над територією України. Тут і перші повідомлення розвідки про те, що Німеччина готується до нападу, і документи про розстріли усіх затриманих чекістами без суду і слідства під час відступу Червоної армії.

Третя група документів стосується періоду після повернення радянської влади у 1943–1944 роках і до завершення Другої світової. Архівні матеріали містять свідчення про німецькі злочини в Бабиному Яру, розслідування провалів радянських резидентів та розвідників за лінією фронту.

Окремий величезний масив становлять документи про український визвольний рух та "війну після війни" — боротьбу УПА із внутрішніми військами НКВС. Саме архів внутрішніх військ був вивезений до Росії наприкінці 1980-х років. Щодо вивезення інших фондів у нас немає достовірних і переконливих даних. Можливо, подальші дослідження дозволять встановити, чи було щось ще вивезено з України", - повідомив він.

Крім того, Когут зазначив, що в процесі евакуації архіву радянських спецслужб могли бути вилучені або загублені деякі докуенти, що стосуються довоєнного періоду:

"Водночас варто пам’ятати, що архів радянських спецслужб на початку німецько-радянської війни евакуювали. Тож опісля завершення війни в Україну могло повернутися далеко не все. Окрім того, оскільки центральне управління радянських "органів" розташовувалося в Москві, звідти час від часу надсилалися запити про ту чи іншу справу. Подекуди такі справи могли залишати на постійне зберігання в Москві. Проте, порівняно з іншими відкритими "архівами КДБ", у нас зберігається найбільший доступний масив цих документів. Зокрема й про Другу світову війну".

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