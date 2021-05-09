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Новини Суспільство Закриття каналів Медведчука
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Якби був закон про медіа, то канали Медведчука закрили б без РНБО, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Якби був закон про медіа, то канали Медведчука закрили б без РНБО, - Ткаченко

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив надію, що законопроєкт про медіа буде винесено до Верховної Ради для прийняття в травні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, в кінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету", - сказав Ткаченко.

Говорячи про діалог з медіа в зв'язку з розробкою цього законопроєкту, міністр зазначив, що "тут діалог зіграв поганий жарт".

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"За цей час, поки обговорюється закон про ЗМІ, він вже трохи відстає від реалій. Якби на момент закриття медведчуківських каналів існував закон про ЗМІ, можливо, не потрібні були б санкції РНБО. Тому що в законі є пункт 9, який чітко передбачає повноваження Нацради щодо медіа, які займаються пропагандою російською, пропагандою війни і всього іншого. Тобто я думаю, що закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку. І це, крім усього того, ще й наші зобов'язання щодо асоціації з ЄС. Ми повинні були прийняти цей закон ще 2 або 3 роки тому", - підкреслив він.

Ткаченко уточнив, що "зрештою всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі".

"Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція починається в Америці. Тому, вибачте, будемо рухатися разом з цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановне видання, типу "Медуза", оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована європейська і за європейськими стандартами", - зазначив він.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.
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Топ коментарі
+7
Взагалі-то у нас замість закону про медіа уже от років 30 існують аж два окремих закони - Про друковані ЗМІ (пресу) (1992 р.) та Про телебачення і радіомовлення (1993 р.). Міністр на 1+1 працював, а таких елементарних речей не знає???
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09.05.2021 18:50
+5
а помойка мураева вас не смущает?
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09.05.2021 18:55
+4
..Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости



https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
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09.05.2021 19:37
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Взагалі-то у нас замість закону про медіа уже от років 30 існують аж два окремих закони - Про друковані ЗМІ (пресу) (1992 р.) та Про телебачення і радіомовлення (1993 р.). Міністр на 1+1 працював, а таких елементарних речей не знає???
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09.05.2021 18:50 Відповісти
Їм потрібно свій закон протягнути в раді, щоб мати можливість карати опозиційні ЗМІ та пропіаритися заодно...
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09.05.2021 19:30 Відповісти
оно знает зато на какой оффшер выводить бабло....
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09.05.2021 20:11 Відповісти
Да Медведчук нагадит под дверью президента в ОП ,попросит бумажку с конституции Украины.и ему за это зад оближут ,КОНСТИТУЦИЯ Украины священна.
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09.05.2021 20:39 Відповісти
Зеленський бажає закрит рота всім небажаним ЗМІ. Клоун хоче заборинити все - хоче цензури.
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09.05.2021 18:51 Відповісти
Віслючок ,нічого не бажає,він лише лялька кремлівського балагана !! Лялькі не спроможні самостійно мислити та діяти !!!)))
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09.05.2021 19:08 Відповісти
Тобто, це з кремля віддали наказ закрити медведчуківскі канали?
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10.05.2021 00:07 Відповісти
Для того і використовують маріонеток ,щоб власну пику не світити !!!)))
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10.05.2021 00:09 Відповісти
Конкретно: звідкіля віддали наказ закрити медведчуківські канали?
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10.05.2021 00:20 Відповісти
усі майбутні диктатори у бананових країнах з цього починають а потім сидять по 30+ років на троні аж поки хунта не прийде
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09.05.2021 19:57 Відповісти
предлагаю расстреливать всех неугодных. у меня всё по этой теме - бай бай
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09.05.2021 18:53 Відповісти
а помойка мураева вас не смущает?
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09.05.2021 18:55 Відповісти
Харе триндіти, потрухане беніне хрипало з г+г! Аж посивіло від брехнів! Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8685
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09.05.2021 18:58 Відповісти
А якби бабі член ,то вона теж на фортеп"яні б збацала !!!)))
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09.05.2021 18:58 Відповісти
Вообще-то, если человек финансирует терроризм, его сажают. Если он терроризм не спонсирует, его не трогают и телеканалы не закрывают. Зебобики решили пойти третьим путем: вроде как бы да, но на самом деле нет и не туда. СНБО не нужно, если страна нормальная. У нас страна вечнозеленых идиотов. Потому никакой закон о медиа здесь не поможет. Это очередная попытка заткнуть рты тем, кто льет правду на головы зебилов. Неумная попытка.
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09.05.2021 18:59 Відповісти
Імітація державної діяльності !!!Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!Їж "мудрий наріде",не обляпайся !!!)))
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09.05.2021 19:02 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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09.05.2021 18:59 Відповісти
а монотурборежим - де?
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09.05.2021 19:04 Відповісти
Ага закрыли,потом сепары выиграют суд и нам неустойку придется платить,а комики платить из своего кармана не будут. Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6022
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09.05.2021 19:04 Відповісти
Якщо б бабі фаберже ,вона була б дідом. А діди воєвалі.
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09.05.2021 19:09 Відповісти
Да, но пои этом пришлось бы закрыть и Наш. А на это кураторы гундосого добро не давали
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09.05.2021 19:10 Відповісти
А если бы была не банановая республика, а Государство, вся сволочь вроде Новинского и Медведчука давно сидела. А так еще и краснопузый Симоненко уже на параде нарисовался.
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09.05.2021 19:11 Відповісти
А если бы был ещё и закон о коллаборационизме, то не было бы и "победобесия" под красными и бело-голубыми флагами с воплями о "фашистах".
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09.05.2021 19:20 Відповісти
..Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости



https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
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09.05.2021 19:37 Відповісти
А була б в нас багата НЕЗАЛЕЖНА країна і нормальний президент - гнав би таких "матєршинників" з країни сцяною ганчіркою...
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10.05.2021 00:16 Відповісти
если бы был закон о люстрации то всех бы давно люстрировали а если бы бьл закон о судебной реформе то суды бы уже давно отреформировали Якби був закон про медіа, то канали Медведчука закрили б без РНБО, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5633
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09.05.2021 19:52 Відповісти
Реформування на 100% корумпованої судової системи ,це лише докорінний демонтаж і утворення нової системи ,з чистого аркуша!!!))))
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09.05.2021 20:15 Відповісти
так і я ж про те що в існуючому правовому полі змінити або реформувати систему неможливо
але потрібна якась підстава для легітимної зміни судей/прокурорів та введення перехідного карного кодексу
щоб унеможливіти іски люстрованих у подальшому
таке відбулося у західній Німеччині ала там була окупаційна адміністрація яка усе це до 1952 вірішила
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09.05.2021 20:28 Відповісти
Трба користуватись досвідом Хорватіі !!))))
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09.05.2021 20:38 Відповісти
досвід Хорватії це чудово але на відміну від Хорватїї Україна це лоску на ковдра з культур і просто не вийде визволивши територіі вирішити усі питання. До того ж українці належать до різних релігійних конфесій. Треба объєднуватися навколо мови і проти сиільного ворога. Треба якось нейтралізувати совкодрочерів, може дійсно ввести статус не-громадянина
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09.05.2021 20:56 Відповісти
На жаль в України ніколи не було і досі нема української державної влади,"мудрий нарід",з 1991 р., продовжує швендяти по граблях, обираючи досвідченних !!!))))
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09.05.2021 21:21 Відповісти
если бы работали законы, то тебя урода на зону за твой дом в заповедной зоне посадили бы...
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09.05.2021 19:54 Відповісти
мертветчук уже 80 дней ходит под "санкциями", а ни одного уголовного дела не открыто, ни одного подозрения не вручено.
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09.05.2021 19:54 Відповісти
Потому что санкции, это чистой воды фикция.
Показуха имитация бурной деятельности для идиотов.
Никто не вводит санкции против собственных граждан, которые находятся на территории Украины.
Это нонсенс и нарушение Конституции.
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09.05.2021 20:07 Відповісти
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-які їх дії,це лише імітація державної діяльності !!)))
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09.05.2021 20:17 Відповісти
на жаль це так і потенційна узурпація виконавчоі влади може переважити тимчасові позитивні зміни від рішень РНБО
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09.05.2021 20:37 Відповісти
Є така країна ,зветься Україна ,а от держави Україна, на жаль, нема !!!))
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09.05.2021 20:41 Відповісти
если в Украине будет украинский закон о СМИ Украине,то в нем не будет идти речь о мертвечуковских,бениных,ахметовских ,или пинчуковских и т.д каналах и СМИ .В нем должно быть четкое опредиление-"антиукраинские СМИ и прописана процедура их закрытия и наказание за антиукраинскую деятельность "
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09.05.2021 20:02 Відповісти
А если бы был закон о запрете публичной копрофагии, то закрыли бы Ткаченко.
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09.05.2021 21:03 Відповісти
а теле-анал наш?когда закроют?
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09.05.2021 21:31 Відповісти
 
 