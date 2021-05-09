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Крим (12755) водопостачання (611) вода (910)

Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон

Спеціаліст геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон зазначає, що запасів води на півострові останнім часом насправді стало дещо більше, проте переломний момент так і не настав.

Про це він сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"За останні два тижні, дійсно,у всіх водосховищах спостерігається поліпшення ситуації, площа дзеркала в них збільшується. Особливо це характерно для великих водосховищ, в тому числі і Чорноріченського. Найбільше в процентному співвідношенні наповнилося Білогірське, і його нинішній обсяг навіть перевищує той, який ми спостерігали у 2020 році. Однак, якщо порівнювати стан більшості водосховищ зі станом справ в 2020-му, то все ж практично для всіх з них площа дзеркала менша, ніж рік тому", – зазначив він.

За словами фахівця, найгірша ситуація в Сімферопольському водосховищі.

"За процентним співвідношенням за останні два тижні води сюди набралося найменше в порівнянні з іншими. Якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, вона  найнеблагополучнаіша, оскільки води у 2021-му все-таки набагато менше", – додав він

На думку Сергія Гапона, така ситуація пов'язана з тим, що опади цієї весни випадали в Криму нерівномірно.

Також читайте: Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк
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Топ коментарі
+28
Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 5464
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09.05.2021 19:25
+24
Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 9863
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09.05.2021 20:04
+23
Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 2997
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09.05.2021 19:27
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Не порядок, должно там все пересохнуть и стать пустыней. Хотя это еще лето не настало Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 5462 и кизяки с нагайками не приехали подмывать свои грязные причандалы Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 5177
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09.05.2021 19:22 Відповісти
канализацию стали сливать в водохранилище
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09.05.2021 20:37 Відповісти
Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 5464
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09.05.2021 19:25 Відповісти
Зато нет биндеровцев!!! 👹
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09.05.2021 19:26 Відповісти
Есть ощущение, что они подрыли под землёй туннель и проложили водопроводную трубу под Днепр и еще хотят рыть больше таких труб, а в Украинской власти предатели им помогают. И все это в секретности от людей.
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09.05.2021 19:27 Відповісти
Запасы воды в оккупированном Крыму выросли, но их гораздо меньше, чем годом ранее, - специалист геоинформационных систем Гапон - Цензор.НЕТ 2997
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09.05.2021 19:27 Відповісти
так пусть экономят...чай не баре.
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09.05.2021 19:29 Відповісти
Сталін запам»ятався селянам «Законом про три колоски…».
Путін запам»ятається кримчанам «Законом про три літри води…».
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09.05.2021 22:41 Відповісти
Поп Гапон ?
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09.05.2021 19:30 Відповісти
Там води аж два моря,можно щі варити та навіть не солити))
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09.05.2021 19:32 Відповісти
Пися стала в этом году немного больше. А толку??? Один хрен не стоит..
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09.05.2021 20:42 Відповісти
Страшно даже подумать, что было б при солдатах НАТО! 👹
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09.05.2021 19:33 Відповісти
кацапы идиоты украли кусок Рая ,который скоро будет Сахарой
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09.05.2021 19:45 Відповісти
Нічого, скоро почнуться спекотні дні, а вода має властивість випаровуватися.
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09.05.2021 19:51 Відповісти
Забавляет читать новости о воде в Крыме, в один день пишут, что там чуть ли не пустыня, а в другой, что запасы пополняются. Совсем за дурачков считает.
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09.05.2021 19:52 Відповісти
так жары еще не было.
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09.05.2021 19:52 Відповісти
зато уже были вонючие крымские женсчины.
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10.05.2021 01:34 Відповісти
Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 9863
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09.05.2021 20:04 Відповісти
Надо следить чтоб РАШИСТЫ тунель непрорыли под землей для забора воды из днепра. А то притянут с московии оборудование которое метро строит и по тихому пророют! и трубу кинут!
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09.05.2021 20:19 Відповісти
...кому и кива - праздник
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09.05.2021 21:35 Відповісти
Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 6020
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09.05.2021 20:40 Відповісти
Случилась благоприятная погода....дождей с избытком. Но , за прохладой придет (а так бывало ни раз) жара.....
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09.05.2021 20:43 Відповісти
замануха для туристов..ехайте, отдыхайте, воду с моря в унитазы принесете.. Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 3525
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09.05.2021 20:54 Відповісти
"Если в кранах нет воды ,значит всрались маскали"

https://twitter.com/KrimRt/status/1391317537716150274

Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 1304
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09.05.2021 21:19 Відповісти
Запаси води в окупованому Криму зросли, але їх набагато менше, ніж рік тому, - фахівець геоінформаційних систем Гапон - Цензор.НЕТ 2799.
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09.05.2021 21:35 Відповісти
система Гапон ? Ну я то историю учил при совке и 1905 год упоминали
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09.05.2021 22:40 Відповісти
Это карма за крымских татар доганяет москалей: https://youtu.be/S3xE_nq7iAw
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10.05.2021 10:54 Відповісти
 
 