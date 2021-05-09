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Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, 9 травня підписав декрет "Про захист суверенітету і конституційного ладу", в якому описаний механізм управління Білоруссю на випадок його загибелі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "президента". Документ вже набув чинності.

"Документом передбачається, що в разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їх посадові особи діють відповідно до рішень Ради Безпеки, на засіданнях якого головує прем'єр-міністр. При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або воєнний стан", - йдеться в публікації. Також в декреті сказано, що рішення про проведення нових виборів буде приймати Рада безпеки.

Радіо Свобода зазначає, що за конституцією Білорусі, в разі смерті або недієздатності президента його обов'язки виконує прем'єр, про Раду безпеки в цьому контексті не згадується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть"

Лукашенко заявив, що підпише документ, що передає владу Радбезу в разі його загибелі, в квітні, після того як білоруські спецслужби заявили про запобігання змови, учасники якої нібито хотіли влаштувати військовий переворот. Цей декрет він назвав одним з найважливіших своїх рішень. До складу Ради безпеки входять 8 осіб, не рахуючи самого Лукашенка. Четверо з них представляють силові органи.

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича та Олександра Федуту, що  нібито "планували здійснення військового перевороту" в своїй державі і усунення Олександра Лукашенка. Також в російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації в США і Польщі". У цій же справі був затриманий також глава партії БНФ Григорій Костусєв.

"Президент" Олександр Лукашенко вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.
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Топ коментарі
+42
Лукашенко подписал декрет: в случае его гибели на территории Беларуси вводится чрезвычайное или военное положение, управлять будет Совет безопасности - Цензор.НЕТ 6927
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09.05.2021 20:01
+19
смерть Лукашенко..
Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 9680
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09.05.2021 20:33
+18
Тебя грохнут те, кто больше всего перед тобой расшаркиваются.
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09.05.2021 20:04
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Так епрст, все ж готово! Бульбофюрер, сдавай подковы, спиливай рога и на вечный покой
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09.05.2021 21:11 Відповісти
Граница Европы и Азии проходила по реке Дон в те времена,Хан Батый знал что делал.... Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 5758
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09.05.2021 21:12 Відповісти
Ну всё правильно - водится ЧП.....с массовыми гуляниями, фейерверком, шашлык в драниках!
Жалко, что порвут все баяны..... Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 1849
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09.05.2021 21:13 Відповісти
таму хто миня найдет,ик.
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09.05.2021 21:17 Відповісти
А декрет о месте захоронения не подписал?
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09.05.2021 21:30 Відповісти
есть...**как памру так пахавайце меня пад бульбай**
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10.05.2021 01:09 Відповісти
А как же сын ? Такая династия псу под хвост !
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09.05.2021 21:36 Відповісти
...прикладом по горбу и нафиг с вертолёта ))))
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10.05.2021 01:10 Відповісти
все по плану кремля
лука мудищев пручається, але все таки доведеться віддати частину влади карлику пітерському, інакше просто нічим платити зарплату навіть садистам-ментам
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09.05.2021 21:38 Відповісти
Мавзолейная недоимперия 27 лет борется с фюрером Лукашеску дабы создать новое союзное дерьмо,но фюрер попался с Майданом в Минске...не думал усатый дедуган что Байден заплатил 5 миллиардов долларов,ну типа Обама заплатил за Майдан в Киеве... Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 5850Запад не дремлет...хочет загорабастать бывшее советское дерьмо... Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 8508ой держите меня семеро...Госдеп наступает...
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09.05.2021 21:51 Відповісти
Конституция-шманституция. Малое политбюро. Подохнет и начнется заварушка.
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09.05.2021 21:57 Відповісти
Хитрий вовк, як лисиця. Давить на жалість. Я зараз задушусь ... від сліз.
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09.05.2021 22:03 Відповісти
Тарганові лишається сподіватися на одне: що ***** лапті склеїть, і якнайскорше.
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09.05.2021 22:05 Відповісти
Всё правильно гражданин начальник---как скажете , так и будет. Ты начальник только не тяни---отчаливай быстрее, раз так волнуешся!
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09.05.2021 22:06 Відповісти
пока у инфанта Коленьки не вырастут пышные усы Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 5094
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09.05.2021 22:10 Відповісти
Для РАБссии все враги...даже чечены ингуши и крымские татары,не говоря о республиках Балтии,которых крысы Мавзолейные заграбастали перед самой войной с братом Гитлером...Одни враги окружают Мавзолейных Шариковых... Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 3149
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09.05.2021 22:22 Відповісти
КОМУ ТЫ НАДО, зарвавшийся и зазнавшийся "колхозный генерал"?
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09.05.2021 22:23 Відповісти
Думаю лукашенко больше Путина с новичком боится чем "наемников Запада" Ведь Западу нах не сдалось Лукашенко травить. РБ для Запада не представляет такого интереса как для фашиствующей Рашки с ее манией собирания земель. РБ уже фактически под контролем Рашки-экономически и в военном плане- полностью под контролем
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09.05.2021 22:23 Відповісти
А если он здоровой картохой подавится? Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 2817
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09.05.2021 22:40 Відповісти
и править будет на болотном микромордоре царек коленька.
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09.05.2021 23:03 Відповісти
А шо в этом лукавом такого незаменимого, ничего, просто преступник дорвавшийся до безграничной власти.
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09.05.2021 23:51 Відповісти
Клиент собирается соскочить
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10.05.2021 00:09 Відповісти
Детский сад каой-то!
Лукашенко підписав декрет: у разі його загибелі на території Білорусі вводиться надзвичайний або воєнний стан, керуватиме Рада безпеки - Цензор.НЕТ 1798
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10.05.2021 00:41 Відповісти
Видать, на последок укурил , шо пыня может зажмурить.
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10.05.2021 01:15 Відповісти
Но мы уже ГКЧП проходили
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10.05.2021 01:11 Відповісти
Каарочи, жие Беларусь! а народу коржиками запасаться.
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10.05.2021 01:13 Відповісти
Дурь прет, как у старшего брата. Это лишний раз подтверждает тезис, что главой государства можно быть не более двух каденций вообще, не подряд, а вообще!
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10.05.2021 08:31 Відповісти
Вусати Бацька Лука ніяк 100 гадоў сабе адмераў.
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10.05.2021 08:56 Відповісти
Лука так много унижал и оскорблял "великого Пу" , поэтому его жизни грозит РФ . Только в прошлом году забрал банк газпромовский с вкладами племянника Пу, жен номенклатуры, замов министра финансов РФ, , в качестве особого издевательтва провел парад 9 мая 2020 , чего не делал никогда . На сталинский парад 14 июня приехал с сыновьями , а Пу не признает своих детей . Лука считает Пу чмом и с апреля 2020 вообще перестал платить за газ . Проигрыш выборов Тихоновской ни как не изменили отношенияЛуки к Пу, поэтому Лука не может отдать суверенитет , знает что Пу его убьет .
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10.05.2021 10:53 Відповісти
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