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Новини Політика України
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судова реформа (1184) Матті Маасікас (124)

Судова реформа - серед головних речей, які все ще потрібно провести Україні на її шляху до Європи, - посол ЄС Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судова реформа - серед головних речей, які все ще потрібно провести Україні на її шляху до Європи, - посол ЄС Маасікас

Судова реформа залишається ключем для всього порядку денного реформ в Україні та найважливішим фактором її економічного розвитку, оскільки вже не загальна корупція, але саме вади судової системи є головним фактором, який стримує та відлякує інвесторів від вкладення грошей в Україну.

Про це в неділю під час "живого чату" у мережі "Фейсбук" із представниками Євросоюзу в країнах Східного партнерства, що був проведений під егідою Європейської служби зовнішніх дій з нагоди відзначення 9-го травня Дня Європи, заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, які шляхи європейська сторона та особисто пан Посол ЄС бачать для практичного вирішення застарілої проблеми заміни корумпованих суддів, які всіма засобами намагаються утриматися при судовій владі.

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"Судова реформа – серед головних речей, які все ще треба змінити в Україні на її шляху до Європи та наближення до ЄС… Судова система - це щось таке, що не було реформовано в Україні за всі 30 років її Незалежності – в серпні ми як раз будемо відзначати цю річницю. Опитування серед представників бізнесу, що працюють в Україні, або цікавляться Україною, говорять, що вже не корупція , але (недосконала) судова система є першим фактором, який відлякує потенційних інвесторів та примушує їх сумніватися, чи інвестувати гроші в Україну", - сказав європейський дипломат.

Він нагадав вислів Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, який, коментуючи перебіг судової реформи в Україні, назвав її "матір’ю всіх реформ".

"Безумовно, він має рацію, наш начальник. В рамках групи підтримки, разом з країнами "Великої сімки", ми поділилися з владою і громадськістю України дорожньою картою, яка містить кроки, що потрібно зробити, з нашої точки зору, для правильної реформи судової системи. В основі цих пропозицій, в основі будь-якої змістовної реформи, є реформа Вищої ради правосуддя, тих структур, які проводять адміністрування бюджету судів, та тих, що призначають суддів", - наголосив Маасікас.

Він зауважив, що Україна користується широкою підтримкою у цій роботі з боку міжнародних партнерів. Європейська сторона надає експертів, виділяє гроші, за необхідністю, щоб ця реформа просувалася вперед.

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"Дійсно важливі політичні питання в цій країні потребують підтримки з боку лідерів. Президент Володимир Зеленський запропонував певні заходи. Але потрібен такий постійний поштовх від президента, який демонструватиме, що це є пріоритетом, і що це дійсно необхідно. Ваша країна має всю міжнародну підтримку для цього", - сказав Посол ЄС.

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 лютого ухвалила у першому читанні законопроєкт №4229 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Закону України "Про Вищу раду правосуддя". Певні положення цього законодавства викликали тривогу ЄС в частині дотримання зобов’язань, що відображені в Угоді про асоціацію між ЄС і Україною.

5 травня Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо законопроєкту №5068 про реформу головного суддівського органу країни - Вищої ради правосуддя (ВРП), поданого на розгляд Головою Верховної Ради України. Висновок Венеційської комісії, в цілому, вітає цю законодавчу ініціативу, але містить рекомендації, як посилити контроль за дотриманням суддівської етики та доброчесності серед суддів та органів судової влади України.
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Топ коментарі
+5
.Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости

https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
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09.05.2021 20:38
+5
Прикол в том, что не разочаровались в потерпевшем вiслюке исключительно те самые 25%. Все их ожидания потерпевший вiслюк оправдал.
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09.05.2021 20:39
+5
Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно провести Украине на ее пути в Европу, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 3836

Реформовані судді.
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09.05.2021 20:52
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потерпевший вiслюк уже обломал несколько зубов о судей. Сча доломает остальные Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно провести Украине на ее пути в Европу, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 5833
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09.05.2021 20:29 Відповісти
І що в цьому гарного для України, що ви аж сяєте від щастя?
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09.05.2021 20:36 Відповісти
Прикол в том, что не разочаровались в потерпевшем вiслюке исключительно те самые 25%. Все их ожидания потерпевший вiслюк оправдал.
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09.05.2021 20:39 Відповісти
Вирахуйте одну особину з тих 25 %
Це ваш опонент Олександр. Його Щеля навпаки причарував Судова реформа - серед головних речей, які все ще потрібно провести Україні на її шляху до Європи, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 5169
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10.05.2021 09:33 Відповісти
Зеля *
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10.05.2021 09:34 Відповісти
"Опрос среди представителей бизнеса, которые работают в Украине или интересуются Украиной, говорят, что уже не коррупция, но (несовершенная) судебная система является первым фактором, который отпугивает потенциальных инвесторов..."
Источник: https://censor.net/ru/n3264295
Не корупція!
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09.05.2021 20:35 Відповісти
.Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости

https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
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09.05.2021 20:38 Відповісти
Які реформи? Ті, що Вава розтрощив в щент?
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09.05.2021 20:40 Відповісти
Печерский суд не трогать.Это самый гуманный и коррумпированный суд Украины.
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09.05.2021 21:11 Відповісти
Йой! А що так? Невже ні "на 100% свій прокурор" Рябошапка, ні нинішня (мабуть вже "своя на всі 200%) не можуть? І монокоаліція закон прийняти потрібний не може? А найнезамінніший міністр МВС не може забезпечення прийнятих законів? Та й керуючий ДБР вже свій... І що?
Треба щоб Вова стукнув ніжкою і дЄрмак "віддав під козирьок"! І через кілька днів майже всі ЗМІ повідомлять про великі зрушення в судовій реформі! А головою ВАКС чи КСУ або ВРП обов'язково треба призначити Портнова - тоді питань до судової системи нівкого ніяких вже точно не буде
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09.05.2021 20:46 Відповісти
Судебная реформа - среди главных вещей, которые все еще нужно провести Украине на ее пути в Европу, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 3836

Реформовані судді.
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09.05.2021 20:52 Відповісти
А что ж они от пети не требовали єту судебную реформу, раз она так нужна.
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09.05.2021 21:00 Відповісти
Зебизяна, так это одна из реформ начатых Порохом которую Бубочка свернула в первый год,был реформирован только Верховный суд. В гугле забанили?
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09.05.2021 21:15 Відповісти
😂Потому что Верховный суд был первым судом реформы и он принимает пока самые адекватные решения не смотря на давление шмарклей. Каким образом Бубочка свернул реформу сам погуглишь или тебе ссылку скинуть? Почему за 5 лет только Верховный суд, а тебе Зебуин не кажеться что у нас в 2014 году были проблем по серьёзнее? А ты теперь мне расскажешь наверное какие реформы были сделаны за последние 2 года при Бубочке?
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09.05.2021 22:59 Відповісти
хто таке сказав ?
петю так само копали з усіх боків,
а петя крутився як вуж, робив 144 рефворми,
але робив так щоб печерний суд і оаск не чіпати..

зеля зі своєю рехформою водного транспорту
замість судової нічого нового не винайшов
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09.05.2021 22:36 Відповісти
Lada-kiev. - только ко мне лезет реклама со своей жестянкой Гранта ? это ли не финансирование паРаши ?
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09.05.2021 21:10 Відповісти
а вона нікого не влаштовує ...тільки європейці , про це , відкрито кажуть !
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09.05.2021 22:05 Відповісти
Судебная реформа - среди главных вещей \ Судебная система - это нечто такое
Голохвастовщина какая-то...

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09.05.2021 22:02 Відповісти
вот видите - зЭля и Ко уже коррупцию "пАбедили"... Судова реформа - серед головних речей, які все ще потрібно провести Україні на її шляху до Європи, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 3483
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09.05.2021 22:40 Відповісти
ни одна реформа не заработает, пока в Украине есть олигархи. Они платят деньги властям за законы, полиции и СБУ за охрану и неприкосновенность, судам за решения в пользу олигархов, и так весь гос аппарат на олигархов работает. Систему невозможно изменить, потому что ее контролируют олигархи. Менять чиновников или создавать новые системы могут только люди олигархов и потому они будут под контролем олигархов. В Украине вся система захвачена олигархами и пока в Украине есть олигархи, то ничего нельзя изменить! Систему олигархическую невозможно уничтожить, не уничтожив олигархов. Это так просто и это понимают абсолютно все. Изменение Украинской системы с олигархической на демократическую можно начинать только по алгоритму, который начинается с уничтожения олигархов, по другому порядку алгоритм будет проваливаться всегда и будет не верный. Только идиоты этого не понимают. Или хитрые, которых устраивает система в которой олигархи платят деньги им(чиновникам в смысле). И они пудрят мозги и водят по ложному пути, что мол "реформы" делаются...
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09.05.2021 23:53 Відповісти
Полностью подписываюсь под каждым словом и утверждаю что нашу СИСТЕМУ невозможно реформировать! Ее необходимо полностью менять и при этом в первую очередь уничтожить олигархов! Или мы уничтожим их , или они уничтожат Украину и нас вместе с ней , другого пути нет.
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10.05.2021 01:04 Відповісти
Україна продовжила столітню традицію олігархократії часів Речі Посполитої.
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11.05.2021 06:32 Відповісти
Так реформы уже были и не одна, может пора отдельный закон позволяющий публичные казни для судей коррупционеров ? И чтоб в расстрельные "тройки" или "десятки" входили предприниматели ?
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10.05.2021 12:35 Відповісти
Судова реформа - серед головних речей, які все ще потрібно провести Україні на її шляху до Європи, - посол ЄС Маасікас - Цензор.НЕТ 9124
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10.05.2021 12:43 Відповісти
А какой смысл, если рожи те же. Я понимаю если бы пригласили исключительно судей из стран, где суды работают хотя бы на верхних два слоя судов... верховный ну и ниже там какие есть. Без права увольнения лет на 10-15, то может быть и да. А так - это переливание воды из сита в решето.
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10.05.2021 17:47 Відповісти
Судебная реформа в Украине состоялась в 2012 году 15 декабря (в день работников суда !), когда отрезали четыре головы в семье харьковского судьи Трофимова. Никого так и не нашли, но все поняли, что лучше дружить с властью, чем с законами.
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10.05.2021 18:04 Відповісти
 
 