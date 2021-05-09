Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня

Станом на 18:00 9 травня на території України відбувся 721 захід з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь в них взяли понад 54 000 осіб.

Усього в поліцію надійшло 61 повідомлення про можливі порушення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ. Більшість з них стосувалися використання забороненої символіки.

У результаті перевірок за фактами учинених правопорушень складено 22 адміністративні протоколи. Зокрема: 8 – за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП (6 – в Одеській та по 1 – у Львівській області та місті Києві);

5 – за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП (2 – в Одеській та по 1 – у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях);

5 – за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського...) КУпАП (3 – в Одеській та 2 – Запорізькій областях);

4 – за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП (2 – в Одеській, по 1 – у Запорізькій та Луганській областях).

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Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень. Із них: 11 – за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) Кримінального кодексу України (4 – у Запорізькій, по 2 – у Закарпатській та Сумській, по 1 – у Луганській, Одеській та Миколаївській областях); 1 – за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України (у Львівській області); 1 – за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…) Кримінального кодексу України (у Миколаївській області).