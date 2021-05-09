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Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня

Станом на 18:00 9 травня на території України відбувся 721 захід з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь в них взяли понад 54 000 осіб.

Усього в поліцію надійшло 61 повідомлення про можливі порушення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ. Більшість з них стосувалися використання забороненої символіки.

У результаті перевірок за фактами учинених правопорушень складено 22 адміністративні протоколи. Зокрема: 8 – за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП (6 – в Одеській та по 1 – у Львівській області та місті Києві);
5 – за ст. 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП (2 – в Одеській та по 1 – у Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях);
5 – за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського...) КУпАП (3 – в Одеській та 2 – Запорізькій областях);
4 – за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП (2 – в Одеській, по 1 – у Запорізькій та Луганській областях).

Також читайте: Поліція Запоріжжя відкрила чотири кримінальні провадження за фактами використання забороненої символіки. ФОТО

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень. Із них: 11 – за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) Кримінального кодексу України (4 – у Запорізькій, по 2 – у Закарпатській та Сумській, по 1 – у Луганській, Одеській та Миколаївській областях); 1 – за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України (у Львівській області); 1 – за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…) Кримінального кодексу України (у Миколаївській області).
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Топ коментарі
+4
Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 1951
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09.05.2021 21:24
+3
Щось слабенький в нас був дєдовоєватєльський шабаш цього року.Може вже багатьом набридло?
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09.05.2021 21:09
+2
"...пока не побелеют" Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая - Цензор.НЕТ 3480
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09.05.2021 21:03
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драть красноперых, что сидоровых коз! Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая - Цензор.НЕТ 3736
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09.05.2021 21:02 Відповісти
"...пока не побелеют" Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая - Цензор.НЕТ 3480
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09.05.2021 21:03 Відповісти
Пропоную нинішній війні України з росією врешті-решт дати офіційну назву для історії !

Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!

І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...

А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня залишимо росії (у її частині війни 1939-45 року)- не збідніємо ж від цього...
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09.05.2021 22:25 Відповісти
так и будет по ходу, после Победы назовут...
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09.05.2021 23:25 Відповісти
Киву привлечь из-за того что под Ленина постригся 😬
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09.05.2021 21:03 Відповісти
.. тому ученому, дурка павловка давно прогулы ставит..)) Полицейские составили 22 админпротокола и начали 13 уголовных производств из-за нарушений на мероприятиях 9 мая - Цензор.НЕТ 8321
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09.05.2021 21:06 Відповісти
Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 1951
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09.05.2021 21:24 Відповісти
Чому українців й досі змушують йти в фарватері агресора?

Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?

Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...

-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)

-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)

-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !

І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?

Не слід плутати побєдобєсіє росії з повагою до перемоги над фашизмом, з повагою до справжніх фронтовиків (і ні в якому разі не плутайте справжніх фронтовиків з НКВДистами)

Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».

Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...

І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!

І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.

-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...

Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США

Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв

Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.

Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 2066

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09.05.2021 22:27 Відповісти
Щось слабенький в нас був дєдовоєватєльський шабаш цього року.Може вже багатьом набридло?
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09.05.2021 21:09 Відповісти
багатьом, але не всім



Ольга@Trezvij_vzglyad 8 мая

В Одесі відновили пост номер 1.
Знову діти школярі будуть нести почесну варту біля вічного вогню, стояти у формі з макетами зброї в руках в теплу пору року.
Читайте: стояти струнко на сонячному пеклі без води та затінку.
Кому це треба? Загиблим у 2 Світовій? Дітям? То кому ж?

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 9344
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09.05.2021 21:16 Відповісти
От якби "совок", "совкодрочерство", "совкофілію" можна було б лікувати медикаментозно або хірургічно! Але, на жаль, тільки час... А на окупованих територіях раніше допомагали "свинцеві пігулки"... От тільки на їх використання від недавнього накладена найвища заборона "просто пєрєстать стрєлять"... Але лікували не пагано
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09.05.2021 21:24 Відповісти
Если родители дебилы, то пусть их дети стоят, может на пару человек поменьшает ....
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09.05.2021 21:42 Відповісти
совкодрочерам кремлевским, кому же еще!..., кто это придумал уволить нах с работы с волчьим билетом!
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09.05.2021 23:28 Відповісти
Лайк.
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09.05.2021 21:12 Відповісти
ОБЫКНОВЕННЫЙ РАШИЗМ (7 ПРИЗНАКОВ ФАШИЗМА В РОССИИ 21 ВЕКА)

https://www.youtube.com/watch?v=9X7zkwlsSTk
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09.05.2021 21:12 Відповісти
провокации сейчас никому не нужны, это ж не времена пороха, они и так у власти...
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09.05.2021 21:43 Відповісти
9 мая сделать рабочим днём и вся проблема!
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09.05.2021 21:43 Відповісти
Добкін іде у мери Харкова як самосунець....вообще в годы войны в прифронтовых (приграничных) городах должны назначаться Военные коменданты Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 908
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09.05.2021 21:50 Відповісти
З окопу пишеш, фронтовик?
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10.05.2021 01:29 Відповісти
приємно дивитися, як кипить гівном мокшанське болото
всі путінсько-кремлядські ЗМІ кишать подібними фото

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 8068
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09.05.2021 21:52 Відповісти
вот так?

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 2230
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09.05.2021 22:05 Відповісти
или так?

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 5140
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09.05.2021 22:06 Відповісти
Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 2927
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09.05.2021 22:09 Відповісти
побєдобессіє у світі тварин

Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 272
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09.05.2021 22:14 Відповісти
Поліцейські склали 22 адмінпротоколи і почали 13 кримінальних проваджень через порушення на заходах 9 травня - Цензор.НЕТ 4064
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09.05.2021 22:19 Відповісти
 
 