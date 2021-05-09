Колишній головний лікар омської лікарні Мураховський, який заперечував отруєння Навального і не пускав до нього рідних, зник на три дні (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Мураховський, колишній головний лікар омської лікарні, в яку привезли отруєного Олексія Навального, зник напередодні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.
У лісах Омської області зник мисливець: як повідомило вранці 9 травня управління МВС Росії в регіоні, в поліцію звернулися із заявою про зникнення 49-річного чоловіка. Він перебував у селі Поспєлова Большеуковського району на мисливській базі і поїхав звідти на квадроциклі в ліс. Приблизно добу знайомі самі розшукували зниклого, а потім звернулися в поліцію.
Зниклий - міністр охорони здоров'я Омської області Олександр Мураховський, стверджує місцеве видання "Комерційні вісті" з посиланням на три анонімні джерела. Як і і цьому чоловікові, Мураховському 49 років.
Квадроцикл Мураховського знайшли в одному з боліт, пошуки чиновника тривають, написало видання "СуперОмск".
Мураховського виявили живим пізно ввечері 9 травня, повідомив "Відкритим медіа" представник пошукового загону "Ліза Алерт".
Олександр Мураховський був головним лікарем омської лікарні швидкої медичної допомоги № 1, в якій лікували Олексія Навального. Він заявляв, що стан Навального погіршився через порушення обміну речовин, а версія отруєння "остаточно виключена". Також Мураховський виступав проти транспортування Навального в Німеччину. Пізніше губернатор Омської області Олександр Бурков призначив його міністром обласного охорони здоров'я. У повідомленні зазначалося, що кандидатура була узгоджена з керівництвом Міністерства охорони здоров'я Росії. Мураховський - депутат міськради Омська від "Єдиної Росії".
На початку лютого 2021 року в віці 55 років помер заступник Мураховського по лікарні Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті - серцевий напад.
Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
2 лютого суд скасував умовний термін Навального у справі "Ів Роше" і замінив його на реальний у колонії загального режиму, але врахував термін домашнього арешту. Після цього провідні країни Заходу, в тому числі США, Німеччина, Франція і Велика Британія, звернулися із закликом до російської влади звільнити його.
17 березня США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального.
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Якобы, он нехорошо так посмотрел на присутствующих и прежде чем снова скрылся в воде, спросил: «Когда Путин на ядре прилетит?» 😂
Вот и думай теперь, совпадение это или не очень.
И главное, что еще должно случиться на охоте? ;'j
Як каже соловйов: - Совпаденіє? Не думаю...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-navalny-likarnia-holovlikar-znyk/31246605.html
А министры районного здравоохранения в паРаше тоже есть??