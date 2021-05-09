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Колишній головний лікар омської лікарні Мураховський, який заперечував отруєння Навального і не пускав до нього рідних, зник на три дні (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Колишній головний лікар омської лікарні Мураховський, який заперечував отруєння Навального і не пускав до нього рідних, зник на три дні (оновлено)

Олександр Мураховський, колишній головний лікар омської лікарні, в яку привезли отруєного Олексія Навального, зник напередодні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

У лісах Омської області зник мисливець: як повідомило вранці 9 травня управління МВС Росії в регіоні, в поліцію звернулися із заявою про зникнення 49-річного чоловіка. Він перебував у селі Поспєлова Большеуковського району на мисливській базі і поїхав звідти на квадроциклі в ліс. Приблизно добу знайомі самі розшукували зниклого, а потім звернулися в поліцію.

Зниклий - міністр охорони здоров'я Омської області Олександр Мураховський, стверджує місцеве видання "Комерційні вісті" з посиланням на три анонімні джерела. Як і і цьому чоловікові, Мураховському 49 років.

Також читайте: Лікарі Навального вимагають перевести його в Москву через "пряму загрозу для життя"

Квадроцикл Мураховського знайшли в одному з боліт, пошуки чиновника тривають, написало видання "СуперОмск".

Мураховського виявили живим пізно ввечері 9 травня, повідомив "Відкритим медіа" представник пошукового загону "Ліза Алерт".

Олександр Мураховський був головним лікарем омської лікарні швидкої медичної допомоги № 1, в якій лікували Олексія Навального. Він заявляв, що стан Навального погіршився через порушення обміну речовин, а версія отруєння "остаточно виключена". Також Мураховський виступав проти транспортування Навального в Німеччину. Пізніше губернатор Омської області Олександр Бурков призначив його міністром обласного охорони здоров'я. У повідомленні зазначалося, що кандидатура була узгоджена з керівництвом Міністерства охорони здоров'я Росії. Мураховський - депутат міськради Омська від "Єдиної Росії".

На початку лютого 2021 року в віці 55 років помер заступник Мураховського по лікарні Сергій Максимишин, офіційна причина його смерті - серцевий напад.

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Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

2 лютого суд скасував умовний термін Навального у справі "Ів Роше" і замінив його на реальний у колонії загального режиму, але врахував термін домашнього арешту. Після цього провідні країни Заходу, в тому числі США, Німеччина, Франція і Велика Британія, звернулися із закликом до російської влади звільнити його.

17 березня США ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального.
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Топ коментарі
+52
российская пресса сообщает, что около брошенного квадроцикла видели двух медведей с зубочистками в зубах.

Маргарите Симонян из раша тудой они представились как Баширов и Петров..... Бывший главврач омской больницы Мураховский, отрицавший отравление Навального и не пускавший к нему родных, пропал в лесу - Цензор.НЕТ 3080

"....так точно !"
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09.05.2021 21:41
+43
Пропав навічно.
Він мав здогадатись, що в живих його не залишать.
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09.05.2021 21:30
+32
медведи загрызли...

Бывший главврач омской больницы Мураховский, отрицавший отравление Навального и не пускавший к нему родных, пропал в лесу - Цензор.НЕТ 9212
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09.05.2021 21:41
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ну нах. просто притопили холопа в мордовских болотах. да и пес с ним.
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10.05.2021 00:06 Відповісти
Знайшовся живим і здоровим,таким нічого не буває!
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10.05.2021 01:21 Відповісти
Говорят, что во время поисков медика, видели, как рядом с местом его предполагаемого исчезновения из воды выпрыгнул огромный бобер, килограммов на 60.
Якобы, он нехорошо так посмотрел на присутствующих и прежде чем снова скрылся в воде, спросил: «Когда Путин на ядре прилетит?» 😂

Вот и думай теперь, совпадение это или не очень.
И главное, что еще должно случиться на охоте? ;'j
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10.05.2021 01:25 Відповісти
Бухал с медведями.
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10.05.2021 04:45 Відповісти
А расея Омск огда и у кого отжала?
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10.05.2021 09:49 Відповісти
https://twitter.com/ilya_shepelin/status/1391368880954687490?s=19
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10.05.2021 10:01 Відповісти
"цензор" пора еще раз обновлять. вроде бы не нашелся дохтур, с утра поиски возобновились. все же похоже съели его "медведи".
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10.05.2021 11:31 Відповісти
нашелся
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10.05.2021 17:07 Відповісти
Крім того, в березні у віці 63 років помер завідувач відділення травматології і ортопедії омської лікарні швидкої допомоги №1 Рустам Агішев.
Як каже соловйов: - Совпаденіє? Не думаю...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-navalny-likarnia-holovlikar-znyk/31246605.html
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10.05.2021 13:10 Відповісти
нашелся. охотился говорит. Удивился, что его искали. Колишній головний лікар омської лікарні Мураховський, який заперечував отруєння Навального і не пускав до нього рідних, зник на три дні - Цензор.НЕТ 1047
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10.05.2021 17:06 Відповісти
назначил его министром областного здравоохранения



А министры районного здравоохранения в паРаше тоже есть?? Колишній головний лікар омської лікарні Мураховський, який заперечував отруєння Навального і не пускав до нього рідних, зник на три дні - Цензор.НЕТ 7325
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10.05.2021 18:46 Відповісти
Врач нашёлся, но он ничего не помнит.... Не помнит, кто он, где работает и живёт, какой он сексуальной ориентации, первый раз слышит о каком -то путине.... Видимо, его обработали какой-то химией, чтобы не заложил кураторов...
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10.05.2021 22:16 Відповісти
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