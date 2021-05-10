УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10373 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 546 41
вакцина (3528) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Степанов Сергій (2)

В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов

В Україну прибула третя партія китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала", - йдеться в повідомленні.

В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов 01

Нагадаємо, CoronaVac - вакцина, яку виробляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент - нежиттєздатні вірусні частинки. Зберігати вакцину можна за температури 2-8 ° C. Для повноцінної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом в два тижні. Офіційний постачальник CoronaVac в Україні - група компаній "Лекхім". Перші 200 тисяч доз цієї вакцини прибули в березні. Пізніше надійшли ще 500 тис. доз.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Скажуть що вистачить однієї дози. Або що можна колоти різні вакцини. Цим виродкам все рівно як травити людей.
показати весь коментар
09.05.2021 22:07
+4
Без штанишек к курточке не разгружать. Не для того договор с черного входа оформлялся.
показати весь коментар
09.05.2021 21:58
+3
Интересно, как они будут выкручиваться с этим зоопарком вакцин, когда придёт время колоть повторную дозу?
показати весь коментар
09.05.2021 21:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, как они будут выкручиваться с этим зоопарком вакцин, когда придёт время колоть повторную дозу?
показати весь коментар
09.05.2021 21:52 Відповісти
Тогда уже никак... -- вы других выберете...*)
показати весь коментар
09.05.2021 21:57 Відповісти
До лета они еще пропетляют.
показати весь коментар
09.05.2021 22:05 Відповісти
Скажуть що вистачить однієї дози. Або що можна колоти різні вакцини. Цим виродкам все рівно як травити людей.
показати весь коментар
09.05.2021 22:07 Відповісти
В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 5182
показати весь коментар
10.05.2021 00:35 Відповісти
а у чому проблема? ти не знаєш, яку тобі першу укололи і даш уколоти яку небуть, аби другий укол?
показати весь коментар
10.05.2021 00:02 Відповісти
Проблема в том, что вiслюча влада не знает, какую она вакцину закупит к тому времени, когда надо будет колоть второй раз.
показати весь коментар
10.05.2021 10:00 Відповісти
тому кожна поставка ділеться пополам - резервується друга доза. їм жарений пітух у сраку клюнув ковішилдом, який вони колять без резерву для другої дози.
показати весь коментар
10.05.2021 10:56 Відповісти
Якби так , але все не так , це ж зелені , у них все- не як у людей.
показати весь коментар
10.05.2021 12:40 Відповісти
Ляшко казав, що 215.0000 сіновак короновак - 15 000 зарезервовано на другу дозу., пфайзер ділеться навпіл.
показати весь коментар
10.05.2021 12:50 Відповісти
Ви вірете Ляшку ? )))) Я вас прошу, не будьте таким наївним .
показати весь коментар
10.05.2021 12:54 Відповісти
ти якась чудна. нашо йому вірить чи не вірить? сказав, знач є що спитати. ви, дамочка, совкова до бєсподобія.
показати весь коментар
10.05.2021 14:16 Відповісти
Без штанишек к курточке не разгружать. Не для того договор с черного входа оформлялся.
показати весь коментар
09.05.2021 21:58 Відповісти
Не знаю чому, але мені ця епопея з висвітленням прибуття вакцин нагадує часи, коли вся країна в 90-х роках спостерігала за рухом потягу з цигарками...
"мораль сєй басні такова" - фунданемнтальний (одне з останніх улюблених слів ЗЕ) про@б влади перекривають рапортами про "здобуття" і "досягнення" які ніц не перекривають той самий про@б, що був на початку...
показати весь коментар
09.05.2021 22:02 Відповісти
Переміга. Нє?
показати весь коментар
09.05.2021 22:06 Відповісти
Пирімуга піримужная,
Дуже на штанішки - нужная !
показати весь коментар
09.05.2021 22:09 Відповісти
скільки часу її будуть карантинити?
показати весь коментар
09.05.2021 22:07 Відповісти
вже не повинні, її ж атестували при першій поставці. при першій поставці її сертифікували, бо вона не сертифікована європейською ЕМА, тому кожна країна сертифікує такі вакцини сама для себе. вони ще першу поставку не викололи. так що якщо і є які карантинно-сертифікаційні міри, то час є, бо колять дуже кволо.
показати весь коментар
10.05.2021 00:07 Відповісти
Сколько завезли этих всяких и разных вакцин - а количество вакцинируемых в Украине по данным ВОЗ - НОЛЬ !!! В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 4048 ... вопрос - как такое может быть !? хот Зебилы и ни такое умеют ***...
показати весь коментар
09.05.2021 22:09 Відповісти
завтра почнеться вакцинація по другому колу, бо прийшов час на другий укол по усім вакцинам, ну може тиждень різниці.
показати весь коментар
10.05.2021 00:09 Відповісти
В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6756 ..................................................................................................
показати весь коментар
10.05.2021 00:18 Відповісти
Китайское дерьмо. Зато степашка может расчитывать на новую курточку за лям денег.
показати весь коментар
09.05.2021 22:34 Відповісти
Визит в Россию разочаровал экспертов из Бразилии
После визита в Россию в середине апреля представители Anvisa раскритиковали "отсутствие транспарентности" в лабораториях производителя "Спутника V".
В посещении Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина, им было отказано, сообщает регулятор. Из-за этого бразильским экспертам не удалось пообщаться с учеными, участвовавшими в создании препарата.
Бразильской делегации удалось побывать на двух заводах по производству вакцины, однако на одном из них они зафиксировали неудовлетворительные стандарты гигиены, указывают в Anvisa. Из-за этого бразильские специалисты сомневаются в соответствии высоким стандартам качества условий массового производства вакцины "Спутник V". "Результат нашей инспекции в России можно выразить одним-единственным словом: разочарование", - резюмирует представитель Anvisa Алекс Мачадо Кампос.
показати весь коментар
10.05.2021 10:19 Відповісти
CoronaVac. ліцензована ВОЗ, чи нарід за кордон вже не збирається?

"Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр"
показати весь коментар
09.05.2021 22:34 Відповісти
колеш, щоб уразі зараження твій організм не реагував смертю, а вигріб без леталу.
показати весь коментар
10.05.2021 00:10 Відповісти
Лахта,ПНХ!
показати весь коментар
10.05.2021 10:20 Відповісти
Сила Добра ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ СЬОГОДНІ.
Меня читают: 0
Я читаю: 0
показати весь коментар
10.05.2021 10:22 Відповісти
УВАГА!
ФСБ-ШНА ПРОПАГАНДА( в Україні і у світі ) шкідливості вакцинації триває!
https://gloria.tv/Memento-mori
зокрема тому,що Бразильські вчені довели небезпечність саме "Спутніка 5"
показати весь коментар
10.05.2021 10:21 Відповісти
А что с серитификацией в ЕС?
показати весь коментар
09.05.2021 23:17 Відповісти
Вакцины везут и везут, но практически никого не вакцинируют...
показати весь коментар
09.05.2021 23:20 Відповісти
медленно, но не "не вакцинируют".
показати весь коментар
10.05.2021 00:15 Відповісти
Спитайте простих українців , якою вакциною вони хочуть вакцинуватися ? Відповідь --виключно Пфайзер . Більшисть чекає, що хоч платну завезуть . Я теж чекаю.
показати весь коментар
10.05.2021 12:47 Відповісти
Степашка готовся к ...
показати весь коментар
10.05.2021 02:47 Відповісти
Степанов ты Дебил! Месяц назад переболели, и большинство знакомых. Нах мне теперь твои вакцины. Сейчас последствя головные боли, головокружение. Министр Смерть!
показати весь коментар
10.05.2021 12:27 Відповісти
Лайк поставила , одужуйте. Але мені не нафіг , я хочу Пфайзер , а він виключно для поліції..
показати весь коментар
10.05.2021 12:44 Відповісти
всій вашій родині допоможе ГідридFortis (http://hydridfortis.simdif.com) - і далі хворіти не будете, бо головне - це показники крові; при здоровій крові ніяка зараза організм не зачепить.
показати весь коментар
10.05.2021 14:25 Відповісти
Якби запустили власну українську лазерну терапію, то нічого не потрібно було б завозити. Лазерна терапія лікує всі ці вірусні грипи в турборежимі і що саме цікаве - ніхто б в Україні не помер. А самі лазерні апарати можна ще й за кордон вигідно продавати. Брошура лазерного апарату "Геліос": http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
показати весь коментар
10.05.2021 14:30 Відповісти
 
 