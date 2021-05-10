В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов
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В Україну прибула третя партія китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, CoronaVac - вакцина, яку виробляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент - нежиттєздатні вірусні частинки. Зберігати вакцину можна за температури 2-8 ° C. Для повноцінної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом в два тижні. Офіційний постачальник CoronaVac в Україні - група компаній "Лекхім". Перші 200 тисяч доз цієї вакцини прибули в березні. Пізніше надійшли ще 500 тис. доз.
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"мораль сєй басні такова" - фунданемнтальний (одне з останніх улюблених слів ЗЕ) про@б влади перекривають рапортами про "здобуття" і "досягнення" які ніц не перекривають той самий про@б, що був на початку...
Дуже на штанішки - нужная !
После визита в Россию в середине апреля представители Anvisa раскритиковали "отсутствие транспарентности" в лабораториях производителя "Спутника V".
В посещении Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина, им было отказано, сообщает регулятор. Из-за этого бразильским экспертам не удалось пообщаться с учеными, участвовавшими в создании препарата.
Бразильской делегации удалось побывать на двух заводах по производству вакцины, однако на одном из них они зафиксировали неудовлетворительные стандарты гигиены, указывают в Anvisa. Из-за этого бразильские специалисты сомневаются в соответствии высоким стандартам качества условий массового производства вакцины "Спутник V". "Результат нашей инспекции в России можно выразить одним-единственным словом: разочарование", - резюмирует представитель Anvisa Алекс Мачадо Кампос.
"Граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19 одобренными ЕС препаратами, могут свободно посещать Кипр"
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ФСБ-ШНА ПРОПАГАНДА( в Україні і у світі ) шкідливості вакцинації триває!
https://gloria.tv/Memento-mori
зокрема тому,що Бразильські вчені довели небезпечність саме "Спутніка 5"