УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10373 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
5 091 105
вакцина (3528) карантин (16095) Кіпр (109) туризм (781) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Громадяни України, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 схваленими ЄС препаратами, можуть вільно відвідувати Кіпр

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Громадяни України, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 схваленими ЄС препаратами, можуть вільно відвідувати Кіпр

Мандрівники з більш ніж 50 країн, включно з Україною, зможуть в'їжджати на Кіпр без необхідності перебування на самоізоляції чи тесту на коронавірус, якщо вони повністю вакциновані проти COVID-19 схваленими в ЄС препаратами або "Супутником V".

Про це йдеться на сайті для мандрівників Cyprus Flight Pass, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

В'їзд до Кіпру без обмежень дозволяється за умови повної вакцинації препаратами AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, "Спутник V" та Johnson & Johnson (в останньому випадку — через 14 днів після введення вакцини).

Подорожувальники повинні заповнити заявку на сайті Cyprus Flight Pass не пізніше як за 24 години до прибуття, а також завантажити туди сертифікат про вакцинацію, який видається їхньою країною (конкретна форма цього документа не уточнюється).

При цьому наголошується, що в разі необхідності й вакцинованих подорожувальників можуть попрохати здати ПЦР-тест на коронавірус. Також вони повинні будуть дотримуватися чинних епідемічних обмежень.

Якщо ж вам ще не пощастило повністю вакцинуватися будь-яким із перелічених вище препаратів, ви однак можете потрапити до Кіпру ще з 1 квітня. Для цього треба здати ПЛР-тест не пізніше ніж за 72 години до вильоту й після прибуття пройти повторний тест.

Також читайте: Із квітня українцям для в'їзду на Кіпр буде достатньо негативного тесту на COVID-19, але доведеться здати ще один по прильоту
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Чего еще ожидать от потомка Шарикова, получившего диплом в папином институте? Что он будет умным и образованным? Не смешите Бенины пейсы.
показати весь коментар
09.05.2021 22:19
+9
А внимательно прочитать написанное тупому Саша Симпсон мешает религия или врожденное скудоумие? Громадяни України, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 схваленими ЄС препаратами, можуть вільно відвідувати Кіпр - Цензор.НЕТ 3304 Или зеленая "божья роса" сильно разъедает глазки?
показати весь коментар
09.05.2021 22:36
+8
А він вакцинувався? У вас є факти? І навіщо вам п'ятий, якщо у вас вже є третій рік є пів шостий?
показати весь коментар
09.05.2021 22:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А индийский, китайский шмурдяки от Степашки в списке есть?
показати весь коментар
10.05.2021 07:23 Відповісти
Євроспілка покищо дозволила лише індійську ліцензовану Астра Зенеку..
але поки що в Індії ЖОПА з Ковід,ТОМУ ПОКИ ЩО ПРО ІНДійську вакцину поза Індією не варто говорити..
Китайці теж мають достатньо замовників.. в бідніших країнах..
показати весь коментар
10.05.2021 10:17 Відповісти
Це чуть більше 450 чоловік що два рази вкололись
показати весь коментар
10.05.2021 09:45 Відповісти
Въезд на Кипр без ограничений разрешается при условии полной вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, "Спутник V" и Johnson&Johnson (в последнем случае - через 14 дней после введения вакцины).

наслідки для організму організмів,що вкололи собі рашенГівновакцину-проблеми самих цих організмів..
оточуючим достатньо,щоб вони не заражали інших Громадяни України, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 схваленими ЄС препаратами, можуть вільно відвідувати Кіпр - Цензор.НЕТ 6818
показати весь коментар
10.05.2021 10:12 Відповісти
Обклотые как раз продолжают переносить вирус на себе.
И продолжают заражать других.
показати весь коментар
10.05.2021 11:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 