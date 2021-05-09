Громадяни України, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 схваленими ЄС препаратами, можуть вільно відвідувати Кіпр

Мандрівники з більш ніж 50 країн, включно з Україною, зможуть в'їжджати на Кіпр без необхідності перебування на самоізоляції чи тесту на коронавірус, якщо вони повністю вакциновані проти COVID-19 схваленими в ЄС препаратами або "Супутником V".

Про це йдеться на сайті для мандрівників Cyprus Flight Pass, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

В'їзд до Кіпру без обмежень дозволяється за умови повної вакцинації препаратами AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, "Спутник V" та Johnson & Johnson (в останньому випадку — через 14 днів після введення вакцини).

Подорожувальники повинні заповнити заявку на сайті Cyprus Flight Pass не пізніше як за 24 години до прибуття, а також завантажити туди сертифікат про вакцинацію, який видається їхньою країною (конкретна форма цього документа не уточнюється).

При цьому наголошується, що в разі необхідності й вакцинованих подорожувальників можуть попрохати здати ПЦР-тест на коронавірус. Також вони повинні будуть дотримуватися чинних епідемічних обмежень.

Якщо ж вам ще не пощастило повністю вакцинуватися будь-яким із перелічених вище препаратів, ви однак можете потрапити до Кіпру ще з 1 квітня. Для цього треба здати ПЛР-тест не пізніше ніж за 72 години до вильоту й після прибуття пройти повторний тест.

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