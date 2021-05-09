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Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ

Бойовики угруповання "ДНР" витратили суму в 12 мільйонів гривень (32 мільйони російських рублів) на святкування Дня перемоги 9 травня. Ще 6 мільйонів гривень (16,5 мільйонів рублів) піде на організацію заходів до так званого "Дня республіки", який угруповання "ДНР" відзначає 11 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Частина цих коштів також призначена на звезення мирного населення з інших окупованих міст до Донецька для участі у "святковій" ході.

Місцеві мешканці надіслали телепроєктові Донбас.Реалії документи, які підтверджують ці витрати. Але самі документи не публікуються заради безпеки цих людей.

Цьогоріч на роковини незаконного так званого "референдуму", який бойовики провели у травні 2014-го, виступатиме російський гурт "Любе". Гурт не подавав заявок на прибуття на окуповані території у відповідності з законодавством України.

Також читайте: Від початку доби 9 травня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
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Топ коментарі
+8
Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ - Цензор.НЕТ 5841
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09.05.2021 23:32
+6
ипланы конченные! Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ - Цензор.НЕТ 9439..такой город в руину превратить...жесть!
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09.05.2021 23:35
+6
Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5370
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09.05.2021 23:39
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Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ - Цензор.НЕТ 5841
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09.05.2021 23:32 Відповісти
как в тамошней пестне
"Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы было видно по всему:Здесь живёт семья российского героя,
Грудью защитившего страну" (С) )))
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09.05.2021 23:38 Відповісти
Люди, зачем унижать ветеранов подобными картинками? У вас отцы/деды в таких сараях доживали, или подобная ситуация веселит? Зачем опускаться до скота потому что где-то победобесием другой скот болеет?
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09.05.2021 23:47 Відповісти
Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3703
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09.05.2021 23:52 Відповісти
ипланы конченные! Террористы ОРДО на празднование 9 мая потратили 32 миллиона рублей, - СМИ - Цензор.НЕТ 9439..такой город в руину превратить...жесть!
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09.05.2021 23:35 Відповісти
Параноїдальна маячня "Русского мира" прогресує !!!)))
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09.05.2021 23:35 Відповісти
Sasha Sotnik

В параде Победы на Красной площади приняли участие казаки-буддисты. В следующем году обещали подтянуться мудаки-нудисты.
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10.05.2021 00:44 Відповісти
Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5370
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09.05.2021 23:39 Відповісти
Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1216
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09.05.2021 23:41 Відповісти
"Будь готов ,всегда, во всём!! Будь готов ти и ночью и днем!"!!!!)))
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09.05.2021 23:47 Відповісти
а кому это нах интересно, вот если бы в сольдо перевели, тогда ДА! Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3016
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09.05.2021 23:44 Відповісти
Сразу видно, что здесь живут победители Германии

https://twitter.com/i/status/1391439715786760192
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09.05.2021 23:47 Відповісти
зачем нам знать что делается в этом обезьяннике?
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09.05.2021 23:48 Відповісти
Чтобы до наших "Ватников" дошло,что мы не братья и не один народ.У нас совершенно разные взгляды на понимание "жизнь хороша".
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10.05.2021 09:34 Відповісти
Спонсор Пенсійний Фонд України,під прикриттям СБУ.Це за наші Українські гроші там жирують,а СБУ має свою долю маленьку.
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09.05.2021 23:55 Відповісти
Все кацапо сми и их халдеи , обсуждают сутками тему войны - по тв, на работах, в магазинах, больницах, церквях, в транспорте , на улице и т.д. .. живут войной, едят мозгами войну и скорее всего скоро ей будут срать !!! .. Только - ГЛУХОЙ ЗАБОР с кацапами и никаких отношений ВООБЩЕ !!!! И пускай между собой начинают войну до последнего кацапа !!! Аминь
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10.05.2021 00:05 Відповісти
Терористи ОРДО на святкування 9 травня витратили 32 мільйони рублів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3504
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10.05.2021 00:06 Відповісти











Максим Мирович

@MirovichMedia


В День победы хочу всем напомнить, что главная победа над фашизмом ещё впереди.
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10.05.2021 00:38 Відповісти
Фигня....это зарплата Кобалева за месяц упорной работы на благо Украины.
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10.05.2021 00:25 Відповісти
Дійсно)) не враховуючи усілякі преміальні...)))
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10.05.2021 01:35 Відповісти
Навіщо підігрівати інтерес то того, як там біснуються російські найманці ? Кому цікаво скільки і куди вони тратять російських коштів?
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10.05.2021 01:07 Відповісти
І що?))) їхня ідея стільки коштує)) замовник це має розуміти...)))
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10.05.2021 01:33 Відповісти
Пенсии платите.забор и нах это быдло.
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10.05.2021 06:47 Відповісти
Злидні....обідранці
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10.05.2021 09:06 Відповісти
На розовые беретики с косметичками для маладой поросли раковых опухолей?
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10.05.2021 10:04 Відповісти
Ветеранам там по 2500 грн в честь праздника выплатили, а у нас?
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10.05.2021 12:00 Відповісти
 
 