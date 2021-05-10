Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Двоюрідний брат британської королеви принц Майкл Кентський, який посідає 47-е місце в ієрархії спадкоємців британського престолу, можливо, заробляє гроші за рахунок неформальних контактів з Кремлем.
Це стверджується в розслідуванні The Times і британської телекомпанії Channel4, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Журналісти вийшли на контакт із принцом, видавши себе за власників золотодобувної компанії з Південної Кореї. Вони запропонували Майклу Кентському використати свої зв’язки і титули для просування інтересів компанії.
Принц, як стверджується в розслідуванні, запросив 200 тисяч доларів за виступ на підтримку компанії, а один із його бізнес-партнерів лорд Рідінг під час переговорів пообіцяв "інвесторам", що принц Майкл зможе знайти підхід до оточення російського президента Володимира Путіна з метою відкрити доступ південнокорейської компанії на російський ринок.
За словами лорда, принц Майкл має особистий контакт із російським президентом. Він назвав Майкла Кентського "неофіційним послом Її величності в Росії" і сказав, що відносини принца з Путіним не постраждали в результаті зростання напруженості між Лондоном і Москвою.
"Ми б не хотіли, щоб весь світ дізнався, що він зустрічається з Путіним виключно з міркувань бізнесу", – сказав також діловий партнер принца.
Канцелярія Майкла Кентського в зв’язку з розслідуванням заявила, що принц понад 40 років займається бізнес-консалтингом, не отримуючи жодних коштів із держбюджету. "У принца Майкла немає ніяких особливих відносин з президентом Путіним", – сказано в повідомленні, де зазначено, що востаннє вони зустрічалися в 2003 році і відтоді принц Майкл ні з ним, ні з його співробітниками не контактував.
Заяви лорда Рідінга про те, що принц міг би "продати" свої контакти з Путіним, фактично названі брехнею. Сам лорд заявив, що йому не слід було обіцяти "південнокорейським інвесторам" того, що він не міг в реальності виконати, і вибачився.
У 2009 році Майкл Кентський отримав у Кремлі – з рук тодішнього президента Дмитра Медведєва – російський орден Дружби. Він також займається благодійною діяльністю в Росії, є почесним доктором Російської економічної академії і Санкт-Петербурзького гуманітарного університету профспілок. Відомо, що він їздив до Росії – з дозволу британського МЗС – і після отруєння Юлії і Сергія Скрипалів у 2018 році, після якого відносини Лондона і Москви різко погіршилися.
Майкл Джордж Чарльз Франклін - онук короля Георга V, який був двоюрідним братом російського імператора Миколи II. Він був названий на честь великого князя Михайла Олександровича - молодшого брата Миколи II. Преса неодноразово писала про нього як про "самого російського" члена британської королівської сім'ї.
Будь ласка, зачекайте...
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А зверей надо любить
вот таких : The Animals - House of the Rising Sun 1964
а не таких : Звери / Zveri - Районы-кварталы
английский титул , путинский общак...
А свои авгиевы конюшни почистить не хотят???
И еще убило, знакомый сдавал на гражданство франции. Был вопрос такой: поддерживаете ли вы политику государства о предоставлении макс. льгот и квот для негров?? Я спросил,и что ты ответил. Он мне: конечно да. Я говорю, ты сдурел?
А он мне - ответил бы нет - не дали бы гражданство.
Стесняюсь спросить, а почему льготы и квоты именно неграм с арабами, а не украинцам например? А он мне говорит: потому что для французов негры - это вы.
Если это не двойные стандарты, то что тогда они???
Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский, который занимает 47-е место в иерархии наследников британского престола - это приватна особа???
Речь идет о морально-этических убеждениях. Здесь как бы noblesse oblige
хотя можешь не отвечать: очевидно что кацап
"Когда режим рухнет, а он рухнет, то в стране непременно появится и независимое ТВ. И оно начнёт, как ему и положено, показывать всё, что реально происходит в россии. А народ будет смотреть и возмущаться: «Глянь, до чего довели страну демократы. При путине такого не было»."
все сгнило в Датскомпованивает в королевстве, еще недавно какому-то хрену из территорий оккупантов титул дали - видимо тоже не за красивые глазки и преданную службу
А там есть много интересного о том, кто помогал Гитлеру вооружаться и как началась вторая мировая.
Ее развязали отнюдь не только два диктатора.