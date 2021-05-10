УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11898 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
16 588 53
Велика Британія (3665) Путін (21440) Росія (47196)

Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times

Двоюрідний брат британської королеви принц Майкл Кентський, який посідає 47-е місце в ієрархії спадкоємців британського престолу, можливо, заробляє гроші за рахунок неформальних контактів з Кремлем.

Це стверджується в розслідуванні The Times і британської телекомпанії Channel4, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти вийшли на контакт із принцом, видавши себе за власників золотодобувної компанії з Південної Кореї. Вони запропонували Майклу Кентському використати свої зв’язки і титули для просування інтересів компанії.

Принц, як стверджується в розслідуванні, запросив 200 тисяч доларів за виступ на підтримку компанії, а один із його бізнес-партнерів лорд Рідінг під час переговорів пообіцяв "інвесторам", що принц Майкл зможе знайти підхід до оточення російського президента Володимира Путіна з метою відкрити доступ південнокорейської компанії на російський ринок.

Також читайте: Велика Британія посилає Росії чіткі сигнали, що ціна безрозсудної поведінки буде високою, - глава британської MI6 Мур

За словами лорда, принц Майкл має особистий контакт із російським президентом. Він назвав Майкла Кентського "неофіційним послом Її величності в Росії" і сказав, що відносини принца з Путіним не постраждали в результаті зростання напруженості між Лондоном і Москвою.

"Ми б не хотіли, щоб весь світ дізнався, що він зустрічається з Путіним виключно з міркувань бізнесу", – сказав також діловий партнер принца.

Канцелярія Майкла Кентського в зв’язку з розслідуванням заявила, що принц понад 40 років займається бізнес-консалтингом, не отримуючи жодних коштів із держбюджету. "У принца Майкла немає ніяких особливих відносин з президентом Путіним", – сказано в повідомленні, де зазначено, що востаннє вони зустрічалися в 2003 році і відтоді принц Майкл ні з ним, ні з його співробітниками не контактував.

Заяви лорда Рідінга про те, що принц міг би "продати" свої контакти з Путіним, фактично названі брехнею. Сам лорд заявив, що йому не слід було обіцяти "південнокорейським інвесторам" того, що він не міг в реальності виконати, і вибачився.

У 2009 році Майкл Кентський отримав у Кремлі – з рук тодішнього президента Дмитра Медведєва – російський орден Дружби. Він також займається благодійною діяльністю в Росії, є почесним доктором Російської економічної академії і Санкт-Петербурзького гуманітарного університету профспілок. Відомо, що він їздив до Росії – з дозволу британського МЗС – і після отруєння Юлії і Сергія Скрипалів у 2018 році, після якого відносини Лондона і Москви різко погіршилися.

Також читайте: Глава британської MI6 Мур: "Росія - країна, що об'єктивно слабшає"

Майкл Джордж Чарльз Франклін - онук короля Георга V, який був двоюрідним братом російського імператора Миколи II. Він був названий на честь великого князя Михайла Олександровича - молодшого брата Миколи II. Преса неодноразово писала про нього як про "самого російського" члена британської королівської сім'ї.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Так вот он какой, сутенёр х*йла
показати весь коментар
09.05.2021 23:51
+15
Тю принц якийсь. Хіба вони не знають, що через брата Єрмака вирішується будь-яке питання?
показати весь коментар
10.05.2021 00:10
+14
Кризис морали основная проблема человечества, повсюду двойные стандарты, на словах демократия, гуманизм и права человека, а на деле все мировые корпорации размещают производство в Китае и хотят получать сырьё из России, торговля с авторитарными режимами процветает, повсюду ложь и лицемерие и лишь немногие отчаянные говорят правду.
показати весь коментар
10.05.2021 00:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вот он какой, сутенёр х*йла
показати весь коментар
09.05.2021 23:51 Відповісти
королевских кровей Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 9939
показати весь коментар
10.05.2021 01:36 Відповісти
тупиковая ветвь аорты
показати весь коментар
10.05.2021 01:41 Відповісти
А директор зоопарка продаёт билеты в цирк...
показати весь коментар
09.05.2021 23:51 Відповісти
зверененавистник.
!

А зверей надо любить

вот таких : The Animals - House of the Rising Sun 1964

а не таких : Звери / Zveri - Районы-кварталы
показати весь коментар
10.05.2021 01:48 Відповісти
Наивные людишки, к Медведчуку надо обращаться, он порешает с кумом
показати весь коментар
09.05.2021 23:52 Відповісти
российские бабки не пахнут, но российская вонь таки до Лондона дошла
показати весь коментар
09.05.2021 23:53 Відповісти
На российские бабки выкуплен почти весь Лондон.... остальная часть на Арабские))))
показати весь коментар
10.05.2021 01:22 Відповісти
Плітки місцевого значення.
показати весь коментар
09.05.2021 23:54 Відповісти
Плітка звичайна :

Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 8065
показати весь коментар
10.05.2021 01:50 Відповісти
Густера.
показати весь коментар
10.05.2021 08:17 Відповісти
та миша кентский в доску свой чувак -
английский титул , путинский общак...
показати весь коментар
09.05.2021 23:59 Відповісти
Не ПРИНЦиповий
показати весь коментар
10.05.2021 00:01 Відповісти
И зачем только королева до сих пор держит на довольствии такого кузена - припутинца.
показати весь коментар
10.05.2021 10:33 Відповісти
Обычная практика на Западе. Сын Байдена признался что обеспечивал китайскому миллиардеру, за 10 миллионов в год, встречи с нужными людьми.
показати весь коментар
10.05.2021 00:04 Відповісти
New York Times опустилось до рівня жовтої преси
показати весь коментар
10.05.2021 00:07 Відповісти
Таймс британская газета.
показати весь коментар
10.05.2021 00:10 Відповісти
what's difference?
показати весь коментар
10.05.2021 00:38 Відповісти
The same as between Japan and Korea.
показати весь коментар
10.05.2021 00:47 Відповісти
Пусть снимет прокси.....Бот
показати весь коментар
10.05.2021 01:23 Відповісти
А я не дивуюся... Згадай ІІ Світову війну. Історію короля-"відреченця", Едуарда VІІІ... Він знюхався з Гітлером, схвалював бомбардування німцями міст Британії... А його дядько, що на похорон свого брата, Георга, приїхав з Німеччини у формі "вермахту"? Ще невідомо, чи не була катастрофа з літаком ще одного "братика" (здається, теж " герцога Кентського"), під час війни, підлаштована, щоб "сховать кінці в воду" про "шашні" королівської династії, з німцями... Війну виграв народ Великобританії, керований Черчіллем, а не "королівство Британія", кероване династією Віндзорів. Про Британію, вже друге століття, піклуються не королі, а прем"єр-міністри і парламент... А королівська династія - звичайні "куртизанки", що продають себе за гроші...
показати весь коментар
10.05.2021 08:22 Відповісти
вы были в Англии? видели сколько там негров, арабов и т.п.? Якщо б вони піклувалися за свою країну, такого бы не допустили. Хотя сейчас это общемировая мода, но хоть у кого-то должны быть мозги и инстинкт самосохранения?
показати весь коментар
10.05.2021 15:30 Відповісти
При чому тут негри, араби? Я веду мову про "трутнів" "королівської крові"...
показати весь коментар
10.05.2021 16:28 Відповісти
Тю принц якийсь. Хіба вони не знають, що через брата Єрмака вирішується будь-яке питання?
показати весь коментар
10.05.2021 00:10 Відповісти
Деньги не пахнут.
показати весь коментар
10.05.2021 00:23 Відповісти
Кризис морали основная проблема человечества, повсюду двойные стандарты, на словах демократия, гуманизм и права человека, а на деле все мировые корпорации размещают производство в Китае и хотят получать сырьё из России, торговля с авторитарными режимами процветает, повсюду ложь и лицемерие и лишь немногие отчаянные говорят правду.
показати весь коментар
10.05.2021 00:34 Відповісти
даже ты соврал - торговля не с авторитарными режимами, а с террористическими.
показати весь коментар
10.05.2021 00:40 Відповісти
Это абсолютно разные характеристики и легко могут сочетаться
показати весь коментар
10.05.2021 09:02 Відповісти
Конечно, у Гитлера живопись легко сочеталась с антисемитизмом.Он у тебя художник?
показати весь коментар
10.05.2021 09:49 Відповісти
меня больше убивает, что они потом нам с лицемерным видом рассказывают про нашу коррупцию.
А свои авгиевы конюшни почистить не хотят???
И еще убило, знакомый сдавал на гражданство франции. Был вопрос такой: поддерживаете ли вы политику государства о предоставлении макс. льгот и квот для негров?? Я спросил,и что ты ответил. Он мне: конечно да. Я говорю, ты сдурел?

А он мне - ответил бы нет - не дали бы гражданство.

Стесняюсь спросить, а почему льготы и квоты именно неграм с арабами, а не украинцам например? А он мне говорит: потому что для французов негры - это вы.
Если это не двойные стандарты, то что тогда они???
показати весь коментар
10.05.2021 01:42 Відповісти
Накидав до купи різного: до чого тут корупція в Україні, питання в анкеті на отримання французьского громадянства (яке ніхто не примушує отримувати), та вишуканий п.здеш приватної особи королівський кровей, що розводить на бабки своїми казочками корейських бізнесменів? Кум Путіна є публічним політиком в Україні, жінки держслужбовців і депутатів в москву розважатися їздять,а тут в Британії, яка не веде війну з Росією, журналісти розслідували, що якісь родич королеви, що не політик і не держслужбовець, просто пообіцяв зустріч, яку навряд чи зміг би організувати -і це викликало осудження,хоча могли би взагалі на це не реагувати.
показати весь коментар
10.05.2021 08:33 Відповісти
я отвечал на пост Roman Kovalyov вообще-то Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 7884
Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский, который занимает 47-е место в иерархии наследников британского престола - это приватна особа???
показати весь коментар
10.05.2021 15:33 Відповісти
Так, приватна- це означає, що він не держслужбовець, не займається політичною діяльністю, не представник судової системи. Приватний "бізнес-консультант", який, так сталося, "знає certain people". Ну, а 47-й в черзі на трон-це як анекдот😂
показати весь коментар
10.05.2021 18:56 Відповісти
слушайте, с точки зрения закона, он приватний. Но с точки зрения принадлежности к корол. семье и смешного вам 47-го места - как бы не очень.
Речь идет о морально-этических убеждениях. Здесь как бы noblesse oblige
показати весь коментар
10.05.2021 23:34 Відповісти
какой национальности твой уйобок-знакомый? Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 4335
хотя можешь не отвечать: очевидно что кацап Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 6138
показати весь коментар
10.05.2021 12:30 Відповісти
Маск туристов на МКС отправляет, а Майкл с х*йлом сводит. Бизнес,_ ничего более...
показати весь коментар
10.05.2021 00:49 Відповісти
Хроника деградации

"Когда режим рухнет, а он рухнет, то в стране непременно появится и независимое ТВ. И оно начнёт, как ему и положено, показывать всё, что реально происходит в россии. А народ будет смотреть и возмущаться: «Глянь, до чего довели страну демократы. При путине такого не было»."
показати весь коментар
10.05.2021 00:53 Відповісти
100 %
показати весь коментар
10.05.2021 08:33 Відповісти
Деньги не пахнут!
показати весь коментар
10.05.2021 00:56 Відповісти
ого видимо все сгнило в Датском пованивает в королевстве, еще недавно какому-то хрену из территорий оккупантов титул дали - видимо тоже не за красивые глазки и преданную службу
показати весь коментар
10.05.2021 01:23 Відповісти
а ви все дєрьмак дєрьмак Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 1049
показати весь коментар
10.05.2021 01:41 Відповісти
о який уравєнь! Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 271
показати весь коментар
10.05.2021 01:41 Відповісти
А в чем проблема? Что противозаконно?
показати весь коментар
10.05.2021 05:31 Відповісти
ничего, кроме морально-нравственных ценностей Двоюрідний брат британської королеви принц Кентський заробляє, продаючи доступ до Путіна, - The Times - Цензор.НЕТ 7181
показати весь коментар
10.05.2021 15:34 Відповісти
Напоминаю, военные архивы Британии закрыты точно, как в парашке.
А там есть много интересного о том, кто помогал Гитлеру вооружаться и как началась вторая мировая.
Ее развязали отнюдь не только два диктатора.
показати весь коментар
10.05.2021 05:45 Відповісти
Может, ближе к нашим ..принцам..?
показати весь коментар
10.05.2021 07:43 Відповісти
На Западе лоббизм легальный бизнес.
показати весь коментар
10.05.2021 08:30 Відповісти
Чи й не новость? А чё бы принцу Кентскому не "кентоваться" с тем же Кремлём. Как говориться, было бы с кем, а "кентоваться" - фамилий обязывает. Вот если бы принц Кентский устроился биндюжником в Ливерпульском порту грузы кантовать - вот это был бы номер.
показати весь коментар
10.05.2021 08:44 Відповісти
А принц то не дурак - денюшки любик не хуже черни.
показати весь коментар
10.05.2021 16:18 Відповісти
 
 