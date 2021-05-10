Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ
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Аби встановити, чи може спирт призвести до сп'яніння, всмоктуючись через неушкоджену шкіру рук, провели спеціальне дослідження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.
У ЦГЗ зазначили, що сьогодні використання спиртовмісних антисептиків набуло всесвітньої поширеності, тому саме цій темі вирішили присвятити окремі дослідження.
Щоб встановити, чи всмоктується спирт через неушкоджену шкіру рук, відібрали 12 добровольців. Їх розділили на три групи, кожна з яких втирала в шкіру 95%, 85% і 55% розчини етилового спирту відповідно. Втирали дуже інтенсивно - 20 разів по 4 мл протягом 30 секунд з перервою у хвилину.
За результатами дослідження сенсації не вийшло - виміряні після усіх маніпуляцій концентрації етанолу та оцтового альдегіду в крові добровольців ледь підвищувалися", - йдеться в повідомленні.
В іншому схожому дослідженні виміряні концентрації ізопропілового спирту були у 270 разів нижчими, ніж токсична концентрація цього спирту в крові.
"А отже, використання спиртових розчинів для знезараження шкіри рук є цілком безпечним і призвести до сп’яніння не може", - зазначили фахівці.
Будь ласка, зачекайте...
А если набрать полные ладошки и выпить, то и через руки, без всякой клизмы, может вставить.
В конце 80-х (в расцвет савецкай власти) некоторые вечером гуталин на хлеб намазывали, потом утром его ножом снимали и ели этот хлеб. Говорили, шо вставляет.
не вставляет дихлофос.
голова болит больше, а вставы и близко нет.
вставляет дихлофос.Нужен оригинал и три пшика на бокал.
не буду спорить,
из тебя такой же мущина, как из меня женсчина.
Хліб його вбирав. Рештки зішкрібали, а хліб їли і насолоджувались.
Те саме робили наріки на зоні. Тільки вже не пригадаю, що вони мастили.
Він спирт розводив водою в туалеті, і впорскував у пряму кишку. А товсті кишки, якраз, витягують з калових мас рідину, і вони виходять у твердому (відносно), вигляді. (Вибачаюсь за "натуралістичні деталі" - так лікар наш у "висновку написав, що прикладався до розслідування). От та "рідина" і всотувалася ними...
интересно что штат Вирджиния контролирует алкогольные закупки и хороший армянский коньяк из карабаха был в их одобренном списке
вкусно, попробуй
но ты же можешь ?
За соответствующий законопроект №2695 "О внесении в некоторые законодательные акты изменений об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" во втором чтении и в целом проголосовали 325 народных депутата.
Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс, а также законы "О дорожном движении" и "О национальной полиции".
Как сообщается на сайте МВД, предусматривается увеличение штрафов за ряд административных правонарушений:
За превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50км/ч - с 510 грн до 1700 грн.
За оставление места ДТП, с 255 грн до 3400 грн, а также предусмотрена возможность лишения права управлять авто на срок до 1 до 2 лет.
Предполагается, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения нарушитель должен заплатить штраф в размере 17 тыс. грн, а также он будет лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.
24.02.2021Закон направлено на підпис Президенту
24.02.2021Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України
та что все эти 67 оборотов до лампочки так чтоб быстро нажраться
Бо ж ніхто ще не відмінив одну з властивостей шкіри - бар'єрну.
Шкіра людська - "двосторонній фільтр". Вона і віддає продукти розкладу, і всотує те, що ззовні. Про "шкірне дихання" чули? У китайців був спосіб страти - людину, голою, фіксували в нерухомості, і покривали тіло шаром воску. Віск нейтральний. Але не пропускав до тіла повітря... Людина повільно вмирала від внутрішньої інтоксикації...
Чому у наших водоймах стало мало жаб? А тритонів Ви часто зараз зустрічаєте? Бо у них дихання шкірне сильно розвинуте, а наші водойми, зараз, сильно засмічені хімічними відходами.... От і все...
До того ж, я писала про два фактори - площу шкіри та час експозиції. І дійсно, якщо шкіру позбавити можливості виділяти токсини, порушити ще одну її функцію - терморегуляцію, то людина помре.
Особливо я. А ви взялись мені доводити те, що я сама ж і написала.
- Растирались ?
- Нам растираться ни к чему" ("12 стульев": диалог Безенчука и Бендера)
Чтобы кони не двинуть.
Хтось на інше сподівався ? )))
Приятного аппетита!