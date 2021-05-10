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ЦГЗ (261) антисептик (21)

Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ

Аби встановити, чи може спирт призвести до сп'яніння, всмоктуючись через неушкоджену шкіру рук, провели спеціальне дослідження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

У ЦГЗ зазначили, що сьогодні використання спиртовмісних антисептиків набуло всесвітньої поширеності, тому саме цій темі вирішили присвятити окремі дослідження.

Щоб встановити, чи всмоктується спирт через неушкоджену шкіру рук, відібрали 12 добровольців. Їх розділили на три групи, кожна з яких втирала в шкіру 95%, 85% і 55% розчини етилового спирту відповідно. Втирали дуже інтенсивно - 20 разів по 4 мл протягом 30 секунд з перервою у хвилину.

За результатами дослідження сенсації не вийшло - виміряні після усіх маніпуляцій концентрації етанолу та оцтового альдегіду в крові добровольців ледь підвищувалися", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Антимонопольний комітет зобов'язав 7 виробників антисептиків припинити використання на упаковці недостовірної інформації

В іншому схожому дослідженні виміряні концентрації ізопропілового спирту були у 270 разів нижчими, ніж токсична концентрація цього спирту в крові.

"А отже, використання спиртових розчинів для знезараження шкіри рук є цілком безпечним і призвести до сп’яніння не може", - зазначили фахівці.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Это что надо употреблять, чтобы подобное молоть языком? Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2108
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10.05.2021 00:44
+3
дихлофос вставлял лучше. два пшика на бокал пива.
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10.05.2021 01:26
+3
Так, але не дуже ж. Тому для трансдермального введення використовують димексид .Хоча з метанолом кращє не експерементувати, наприклад.
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10.05.2021 07:17
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А через клизму - может?
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10.05.2021 00:43 Відповісти
Может.

А если набрать полные ладошки и выпить, то и через руки, без всякой клизмы, может вставить.

В конце 80-х (в расцвет савецкай власти) некоторые вечером гуталин на хлеб намазывали, потом утром его ножом снимали и ели этот хлеб. Говорили, шо вставляет.
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10.05.2021 01:21 Відповісти
дихлофос вставлял лучше. два пшика на бокал пива.
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10.05.2021 01:26 Відповісти
мужчина, зачем Вы трындите о том, в чём Вы полный профан ?

не вставляет дихлофос.

голова болит больше, а вставы и близко нет.
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10.05.2021 01:57 Відповісти
женсчина, зачем вы трындите о технологиях, в которых не смыслите ?
вставляет дихлофос.Нужен оригинал и три пшика на бокал.
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10.05.2021 02:07 Відповісти
женсчина, зачем вы ....

не буду спорить,

из тебя такой же мущина, как из меня женсчина.
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10.05.2021 02:13 Відповісти
А судьи кто?
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10.05.2021 02:24 Відповісти
Мужчина правду пише - я сам подібне бачив, коли у відрядженні, в Уральську, обідали в "Пєльмєнній" - два мужики пиво поряд пили. Я не зрозумів, а прапорщик, що був зі мною, "просвітив". А вже в Україні якось про це наркологу знайомому сказав. Він підтвердив...
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10.05.2021 06:08 Відповісти
"Три фу-фу" називалося...
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10.05.2021 06:00 Відповісти
Бо хліб вбирав якусь наркоту.
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10.05.2021 08:19 Відповісти
был в командировке в Якутске. работали в психонервологическом диспанцере в отделении где лечат алкашей. На дверях висит объявление:"Больным зубную пасту и гуталин приносить запрещено. Можно зубной порошок." Мажут на хлеб соскребают и употребляют.
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10.05.2021 14:15 Відповісти
В гуталіні тоді був спирт.
Хліб його вбирав. Рештки зішкрібали, а хліб їли і насолоджувались.
Те саме робили наріки на зоні. Тільки вже не пригадаю, що вони мастили.
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10.05.2021 15:13 Відповісти
Може... У мене солдат з Мордовії був - мамка працювала на спиртзаводі, синочку присилала в посилках "грілки" зі спиртом. Довго зрозуміть не могли: на "розводі", зранку - тверезий, а в автопарку, через годину-півтори - "лика не в"яже"...! І слідкували, і вивідували - НІ! Лише за півроку до "дємбєля" нежданно, при ремонті дерев"яного туалета в автопарку виявили за перегородкою, на цвяшках, торби. А в них спирт, лійка, кухоль і спринцовка. Прослідкували. Є!!! Але саме паскудне, що через півроку нас у "верхньому" штабі "раком ставили" - мамашка в політвідділ скаргу накатала, що ми з її сина, в армії, алкоголіка зробили... Добре, що у мене матеріали розслідування службового, "завалялися" - насилу "викрутилися"...
Він спирт розводив водою в туалеті, і впорскував у пряму кишку. А товсті кишки, якраз, витягують з калових мас рідину, і вони виходять у твердому (відносно), вигляді. (Вибачаюсь за "натуралістичні деталі" - так лікар наш у "висновку написав, що прикладався до розслідування). От та "рідина" і всотувалася ними...
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10.05.2021 05:59 Відповісти
Конечно.Основная часть процесса пищеварения происходит именно в кишечнике.Поэтому эффект будет даже сильней,чем обычным способом)Но перегар все равно будет Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1449
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10.05.2021 08:58 Відповісти
Перегар - надёжная защита ваших лёгких от COVID-19, и не только... (Совершенно секретно)
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10.05.2021 10:14 Відповісти
Треба би на стєпПанофі з ляжком перевірити!
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10.05.2021 12:27 Відповісти
пора уже предпринимателям задуматься над изготовлением алко пластырей с градацией по градусам. Для слабаков градус ниже для профи 99,9
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10.05.2021 14:06 Відповісти
Это что надо употреблять, чтобы подобное молоть языком? Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2108
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10.05.2021 00:44 Відповісти
брынцаловку разлива 1998 года
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10.05.2021 00:48 Відповісти
Я не втираю - я вдихаю, вбиваю вірус на місці злочину так сказати!
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10.05.2021 00:44 Відповісти
Может. Я обеззаражил кожу антисептиком сегодня, в итоге психанул, вернулся, и купил чинзано с агдамом, сделал коктейль из них.
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10.05.2021 00:45 Відповісти
Аґдам класне вино. 19 градусів!Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4642
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10.05.2021 00:49 Відповісти
После хачей-пол)(уйловцев не осталось ни портвейна, ни одноименного города, к сожадению.
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10.05.2021 00:56 Відповісти
все падлы разрушили с обоих сторон но у меня два ящика Шустова и ящик Арцах остались
интересно что штат Вирджиния контролирует алкогольные закупки и хороший армянский коньяк из карабаха был в их одобренном списке
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10.05.2021 06:01 Відповісти
теперь будет хороший азербайджанский коньяк из Карабаха.
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10.05.2021 11:03 Відповісти
Агдамов несколько.
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10.05.2021 11:50 Відповісти
Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9616
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10.05.2021 01:01 Відповісти
ах дам ах не дам
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10.05.2021 06:05 Відповісти
Дольский. Рецепты коктейлей
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10.05.2021 09:24 Відповісти
Такий експеримент міг провести хіба що санітар Степашка. Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4586
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10.05.2021 00:45 Відповісти
У меня вопрос к учёным - если после посещения публичных мест ингалировать полость носа и носоглотки бурбоном 101 с помощью ингалятора, какова вероятность выживания вируса ковид-19?
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10.05.2021 00:47 Відповісти
101 > 19, так шо все ок.
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10.05.2021 00:53 Відповісти
многа букв, ниасилил.
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10.05.2021 01:03 Відповісти
пей абсент - там 70 %
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10.05.2021 01:23 Відповісти
я не пью, ингалирую.
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10.05.2021 01:24 Відповісти
если у тебя есть ротовое отверстие, то ты можешь и пить ..

вкусно, попробуй
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10.05.2021 01:29 Відповісти
нельзя, штраф 17 тыс гр.
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10.05.2021 01:46 Відповісти
Это миф
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10.05.2021 01:53 Відповісти
не бреши.
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10.05.2021 02:09 Відповісти
брешут те, кто трындит про 17 тыщ, а ссылку на пункт закона сделать не могут.

но ты же можешь ?
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10.05.2021 02:12 Відповісти
Верховная Рада усилила ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
За соответствующий законопроект №2695 "О внесении в некоторые законодательные акты изменений об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" во втором чтении и в целом проголосовали 325 народных депутата.
Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс, а также законы "О дорожном движении" и "О национальной полиции".
Как сообщается на сайте МВД, предусматривается увеличение штрафов за ряд административных правонарушений:
За превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50км/ч - с 510 грн до 1700 грн.
За оставление места ДТП, с 255 грн до 3400 грн, а также предусмотрена возможность лишения права управлять авто на срок до 1 до 2 лет.
Предполагается, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения нарушитель должен заплатить штраф в размере 17 тыс. грн, а также он будет лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1 год.
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10.05.2021 02:14 Відповісти
Для особо одарённых
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10.05.2021 02:19 Відповісти
12.03.2021Повернуто з підписом від Президента
24.02.2021Закон направлено на підпис Президенту
24.02.2021Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України
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10.05.2021 02:20 Відповісти
так эти падлюки давно лишили абсент его магического свойства
та что все эти 67 оборотов до лампочки так чтоб быстро нажраться
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10.05.2021 06:09 Відповісти
в эвропе практикуют полоскание полости рта перекисью водню ... ибо вирус сначала существует во рту и размножаеться потом в кровь .... но вопрос если вирус попадает в нос .... нос прополоскать не получится
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10.05.2021 01:07 Відповісти
Мальчик, ты тупой? Написал же ясно, ингаляция полости носа.
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10.05.2021 01:14 Відповісти
привести к опьянению, всасываясь через неповрежденную кожу рук Источник: https://censor.net/ru/n3264305
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10.05.2021 01:30 Відповісти
.
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10.05.2021 01:48 Відповісти
похоже ты уже употребил в полость носа ... малыш)
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10.05.2021 01:57 Відповісти
размечтался, иди спать.
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10.05.2021 02:08 Відповісти
А можно, чтоб тут новости такого плана шли под "закадровый смешок".. Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2001
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10.05.2021 01:03 Відповісти
Интересно, какой идиот их надоумил на подобные "исследования"? И главное, сколько денег они потратили на них?
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10.05.2021 01:29 Відповісти
ЛОЛ-водители, которые пытались так ОТМАЗАТЬСЯ, когда их ловила полиция.
Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 278
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10.05.2021 01:45 Відповісти
не лол водители, которым полиция давала драгер щедро смоченными антисептиком руками, а потом качала деньги
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10.05.2021 11:01 Відповісти
капець відмазці Использование спиртовых антисептиков для обеззараживания кожи привести к опьянению не может, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5670
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10.05.2021 01:47 Відповісти
говорят шо после кодировки нельзя рану зеленкой намазать...это правда или нет?
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10.05.2021 01:57 Відповісти
Через трємор?
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10.05.2021 07:09 Відповісти
Скільки списали коштів,на таке дослідження?
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10.05.2021 01:59 Відповісти
Спирт через шкіру всмоктується, і це правда. На цьму основується застосування більшості спиртових настойок для медичного зовнішнього застосування. Він служить "транспортом" для доставки активних речовин медпрепарату у підшкірний м"язовий простір. Саме тому рекомендується, при переохолодженні, протирання спиртом - периферійні кровоносні судини, під дією спирту, розширюються, посилюється кровообіг, тепла кров з глибини організму краще чиркулює, зігріває тканини і запобігає обмороженням...
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10.05.2021 06:17 Відповісти
Так, але не дуже ж. Тому для трансдермального введення використовують димексид .Хоча з метанолом кращє не експерементувати, наприклад.
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10.05.2021 07:17 Відповісти
Так я ж не про метиловий спирт пишу, а про етиловий...
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10.05.2021 07:49 Відповісти
Димексид якраз є провідником.
Бо ж ніхто ще не відмінив одну з властивостей шкіри - бар'єрну.
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10.05.2021 08:25 Відповісти
Ну, я не медик, тому з властивостями димексиду не знайомий. Може він і є хорошим замінником спирту. Знаю тільки, що в спирту розчиняються ті речовини, які по-іншому в організм, в розчинній формі, безпосередньо в кровоносну систему, що є "транспортною" для всього - кисню, поживних речовин, ліків, ввести не можна... Ну і димексид, начебто, не є "антисептиком"... А мова тут ведеться саме про антисептики"...
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10.05.2021 08:31 Відповісти
Димексид застосовують у якості провідника ліків крізь шкіру. І то це буде більш місцева дія, а не системна. Якщо людину замочити в спирті, то з часом просочиться. Бо він пошкодить епідерміс.
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10.05.2021 08:39 Відповісти
Верно, при наружном использовании димексида эта прелесть воняет даже изо рта. Приходилось лечиться посте укуса кота. Но это дикие дозы и не один день.
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10.05.2021 08:51 Відповісти
Та ні. Є й такі, що відчувають невеликі кількості.
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10.05.2021 10:01 Відповісти
Ксенія, коли я учився в училищі, в Сибіру, у нас випадок був - ішов п"яний працівник котельної, і впав у відкритий бетонний резервуар з мазутом. Не знаю, чому, але вибраться не зміг. Простояв по груди в мазуті, до ранку. Поклали в лікарню. Три дні, лікар наш казав, сцяв бензином, потім помер - нирки "згоріли". Подібні випадки мені розповідали в Одеській області, про працівників винзаводів.
Шкіра людська - "двосторонній фільтр". Вона і віддає продукти розкладу, і всотує те, що ззовні. Про "шкірне дихання" чули? У китайців був спосіб страти - людину, голою, фіксували в нерухомості, і покривали тіло шаром воску. Віск нейтральний. Але не пропускав до тіла повітря... Людина повільно вмирала від внутрішньої інтоксикації...
Чому у наших водоймах стало мало жаб? А тритонів Ви часто зараз зустрічаєте? Бо у них дихання шкірне сильно розвинуте, а наші водойми, зараз, сильно засмічені хімічними відходами.... От і все...
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10.05.2021 09:12 Відповісти
І це доводить, що обробивши долоні можна вп'яніти ? Спирт швидше випарується, аніж вбереться.
До того ж, я писала про два фактори - площу шкіри та час експозиції. І дійсно, якщо шкіру позбавити можливості виділяти токсини, порушити ще одну її функцію - терморегуляцію, то людина помре.
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10.05.2021 09:23 Відповісти
Де я написав, що, протерши долоні спиртом, можна сп"яніть? Я просто вказав на те, що шкіра людини має властивість вбирать в себе, з-зовні, різні речовини, включаючи і спирти. І що це використовується в медичних цілях... Уважно прочитайте, що я написав...
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10.05.2021 09:35 Відповісти
Цього ніхто і не заперечував.
Особливо я. А ви взялись мені доводити те, що я сама ж і написала.
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10.05.2021 09:45 Відповісти
То у Вас, на рівні підсвідомості, спрацьовує "тенденційність" поглядів, стосовно мене...
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10.05.2021 09:52 Відповісти
Не розумію про що Ви. Навряд чи в мене існують якісь судження щодо Вас.
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10.05.2021 10:14 Відповісти
Зрозуміло, що у місці аплікації концентрація огого, але далі нормально так розповсюджується
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10.05.2021 10:04 Відповісти
Щоб реально вп'яніти , треба певний час обробляти великі площі шкіри. Я так думаю.
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10.05.2021 08:41 Відповісти
Спирт почти полностью всасывается в ЖЕЛУДКЕ и тонкой кишке. Принимай хоть ванну. Только от паров укатишься
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10.05.2021 08:52 Відповісти
Так я ж не проти... Але як ти, наприклад, донесеш протибактеріальні активні речовини календули чи коров"яку (дивини), до м"яких тканин, всередині яких розвинувся фурункул? Салатик з пелюсток зробиш? Чаєм поїть будеш? Чи, може, зробиш простіше - накладеш пов"язку з ватою, просоченою спиртовою настойкою їх квітів?... Я це практикую, в польових умовах, вже років сорок, бо в лісі, полі, на болоті амбулаторії нема... І ефект цього мені відомий...
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10.05.2021 09:22 Відповісти
Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 3289 Там, що є специфічні утворення для поглинання спирту?
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10.05.2021 10:07 Відповісти
То вбирається чи ні ?
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10.05.2021 10:19 Відповісти
Зрозуміло. Як й будь де. Питання лише у здатності тканини до "всмоктування". В шкіри (я ви слушно зауважили) ця здатність "не дуже".
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10.05.2021 14:44 Відповісти
"- Два дня лежал, спиртом лечился.
- Растирались ?
- Нам растираться ни к чему" ("12 стульев": диалог Безенчука и Бендера)
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10.05.2021 07:13 Відповісти
При проведении таких исследований главное - не перепутать метанол с этанолом.
Чтобы кони не двинуть.
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10.05.2021 07:15 Відповісти
Звісно ж не може.
Хтось на інше сподівався ? )))
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10.05.2021 08:24 Відповісти
Мне 58, я биолог, так что кое-что понимаю во всасывании и т.п. Авторы постов в школе не учились в, основном. Так вот - если принять перорально (рот) стакан антисептика на спирту - бухло. Так что нечего говорить. Через кожу усваивается мизер неловленный, так что это для разводки тёток с кремами. Да и с шампунями. Гуталин на спирту, клейковина хлеба всасывала спирт. Не знаю степень эффекта, но этот процесс лицезрел сам. Да, ещё в г. Шостка употребляли клей БФ-6 (было его много) - он на спирту, сам видел и процесс и пьющих. Банка с клеем не доверху, немного поды, палка (электрод) - наматывается клейкая масса - остаток в рот. Жуть. Да... зубная паста Поморин шла тоже. Не говоря уж о галантерее - это деликатес был. Через прямую кишку даже кормят товарищей с проблемами (кома и т.п.). Так что... учитесь, неучи.
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10.05.2021 08:48 Відповісти
...если весь мир предписывает использование спиртовых антисептиков для обеззараживания от возможных вирусов и бактерий,тогда почему не прокапать определенную дозу спирта в кровь человека , для оббезараживания организма от вирусов? Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2853
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10.05.2021 09:22 Відповісти
Бо тоді прийдеться викачати кров і замінити її спиртом .
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10.05.2021 09:28 Відповісти
зовсім ні , якщо хворому прокапують капанки з ліками ,то кров не викачують . Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8904
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10.05.2021 15:12 Відповісти
А розведений спирт на віруси не подіє Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9262
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10.05.2021 15:23 Відповісти
вот именно....
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10.05.2021 18:42 Відповісти
ПАредлагаю взглянуть на проблему под другим углом - как нажраться в усмерть с помощью 50 мл водки? Ответ - пить напёрстками.
Приятного аппетита!
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10.05.2021 10:13 Відповісти
Хорошо, а если гаишник перед тем как дать водителю драгер использует спиртовый антисептик? Собственно, этот вопрос всех волнует, как у абсолютно трезвых водителей может появиться положительное значение на драгере? Считаю, что до окончания пандемии коронавируса использование драгеров, украинскими гаишниками, ввиду использования спиртовых антисептиков для обработки рук - абсолютно не законно.
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10.05.2021 10:54 Відповісти
 
 