Використання спиртових антисептиків для знезараження шкіри призвести до сп'яніння не може, - ЦГЗ

Аби встановити, чи може спирт призвести до сп'яніння, всмоктуючись через неушкоджену шкіру рук, провели спеціальне дослідження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

У ЦГЗ зазначили, що сьогодні використання спиртовмісних антисептиків набуло всесвітньої поширеності, тому саме цій темі вирішили присвятити окремі дослідження.

Щоб встановити, чи всмоктується спирт через неушкоджену шкіру рук, відібрали 12 добровольців. Їх розділили на три групи, кожна з яких втирала в шкіру 95%, 85% і 55% розчини етилового спирту відповідно. Втирали дуже інтенсивно - 20 разів по 4 мл протягом 30 секунд з перервою у хвилину.

За результатами дослідження сенсації не вийшло - виміряні після усіх маніпуляцій концентрації етанолу та оцтового альдегіду в крові добровольців ледь підвищувалися", - йдеться в повідомленні.

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В іншому схожому дослідженні виміряні концентрації ізопропілового спирту були у 270 разів нижчими, ніж токсична концентрація цього спирту в крові.

"А отже, використання спиртових розчинів для знезараження шкіри рук є цілком безпечним і призвести до сп’яніння не може", - зазначили фахівці.