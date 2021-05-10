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Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому

Для реалізації космічної програми потрібно 15 млрд гривень на п'ять років, тобто приблизно 3 мільярди щорічно.

Про це повідомив глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, ключові цілі програми:

  • Вступ до Європейського космічного агентства.
  • Створення українського космодрому.
  • Створення супутникового угрупування семи українських супутників.
  • Вихід на орбіту супутника Січ-2-30, який буде готовий у жовтні та запущений у грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX.

На цей момент супутник вже складений і проходить перелік випробувань і перевірок. Це один із спільних проєктів з Європейським космічним агентством, він буде включений до європейської програми з обміну супутниковими даними.

Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування, тобто це фотографування поверхні Землі з космосу.

Цілі супутників: оборона, економічна безпека, раннє виявлення катастроф (пожеж, повеней), прогнозування врожаїв.

В інтерв’ю також вказується, що супутники орієнтовані на реалізацію завдань центральних органів виконавчої влади.

Також читайте: Запуск супутника "Січ" обійдеться Україні в $ 1,9 млн, - Держкосмос

"Можна попередити несанкціоноване використання лісових масивів, вирубку лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки розпочинається", – зазначає голова державного космічного агентства.

Программа потребує 15 мільярдів гривень на п'ять років, тобто приблизно 3 мільярди щорічно.

Видання зазначає, що попередня п'ятирічна програма закінчилася наприкінці 2017 року. З 2018 року космічне агентство і вся галузь живуть без програми.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Глава Госкосмоса Тафтай о космической программе Украины на пять лет: Запуск семи спутников, создание космодрома - Цензор.НЕТ 2091
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10.05.2021 02:01
+16
В Европе свой космодром есть только у Франции. В "космическом центре" Великобритании работают всего 50 человек (единственный запуск спутника произведён в 1971 году с космодрома в Австралии(ц)). Зачем небогатой Украине этот бессмысленный распил?
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10.05.2021 02:31
+14
А почему бы этому Тафтаю сразу не попросить денег на освоение Плутона?
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10.05.2021 02:12
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Нужно срочно начать разработку сверхсветового нейтронного двигателя.
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10.05.2021 10:08 Відповісти
Туфтай кончно идиот, но не совсем. Он пытается развести Зелю масштабами своего бреда в рассчёте на преклонение советского человека перед величием Гагарина верхом на Белке со Стрелкой!
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10.05.2021 10:17 Відповісти
Нынче вся страна живет без программы......Живем по сценарию 95 квартала. А программа нужна и космодром нужен. Где же ракеты испытывать? Это самый главный полигон.
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10.05.2021 10:23 Відповісти
Космодром совершенно необходим. Вдруг марсиане прилетят, или с Альфа-Центавры.
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10.05.2021 10:31 Відповісти
Однако, энта Туфтуй кушает одинаковый колумбийский сахарок с Зебилом.
Эка его плющит.
Особенно улыбнул космодром. Тут, видать, правильных грибочков добавили))) Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому - Цензор.НЕТ 9370
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10.05.2021 12:04 Відповісти
А чем улыбнул космодром-то? Ничего особенного там нет. Зениты с плавучей платформы запускали. Все можно сделать если деньги не тырить как во времена Пети и до него.
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10.05.2021 15:06 Відповісти
Улыбнул стоимостью.
Платформа в районе экватора+суда обеспечения=неподъемная для страны стоимость.
А что Петя, что Зебил - тырят одинаково.
Пора убирать хитрожопых из власти...
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10.05.2021 17:13 Відповісти
От чому в біднішого Пакистану вистачає грошей на космодром Тілла, на ядерний центр в Пенджабі, на флот з 20 фрегатів, на 1,5 млн армію - в України на утриманяя півсотні олігархів, з їх 10 тисячами офшорів та сотні тисяч чинуш нероб.
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10.05.2021 12:22 Відповісти
Вы перепутали времена - Пакистан был бідніший лет 40 назад. А сейчас все поменялось с точностью до наоборот.
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10.05.2021 16:10 Відповісти
Вы хотите строить космодром???........хмм .....и есть техническое задание? Есть обоснование условий для него? Есть проект? И есть методика обоснования выбора с места с учетом падения обломков??? И есть по жпс рекомендуемое место постройки???......кхе, кхе....это где?.....в Беларусии? Под Гомелем?....чтобы обломки падали в Черное море, не долетая до Турции?.....уточните, плиз.
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10.05.2021 15:24 Відповісти
В Украине строить космодром точно не вариант. Надо брать в аренду более подходящее место или строить совместно с кем то.

Строить космодром надо под какую то программу запусков. Чего - запусков? Последняя ракета какую производила Украина - Зенит для морского старта. Но её делали в кооперации с РФ. Теперь надо её импортозамещать. Или делать новую ракету совместно с кем то.

Чтоб тратить деньги на создание ракеты, надо иметь уверенность что на ней будут что то запускать. Сейчас это значит - уверенно конкурировать с Илоном Маском.

Вы это серьёзно?! Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому - Цензор.НЕТ 2347
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10.05.2021 22:40 Відповісти
подождите ещё же гиперлуп не построен и ф-35 не купили. а вы космодром собираетесь построить. определитесь уже наконец куда бежать и что в уши людям лить.
пс. представьте за каких идиотов народ Украины держать если такую чушь несут.
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10.05.2021 15:41 Відповісти
Единственная достойная цель для нашего убогого госкосмоса это запустить на орбиту неЛоха, причем безвозвратно.
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10.05.2021 16:07 Відповісти
Во цікава,разве вырубку лесов видно только со спутника.Классная отговорка про вырубку.А мы сейчас без спутника не видим.
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10.05.2021 19:05 Відповісти
"Нью-васюки"(с)
"Боливар не выдержит двоих"(с):
деньги безвозвратно поглотило "велике будівництво" )
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10.05.2021 22:22 Відповісти
Новый вариант бесконечного распила государственных денег...
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10.05.2021 22:39 Відповісти
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