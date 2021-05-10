Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому

Для реалізації космічної програми потрібно 15 млрд гривень на п'ять років, тобто приблизно 3 мільярди щорічно.

Про це повідомив глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За його словами, ключові цілі програми:

Вступ до Європейського космічного агентства.

Створення українського космодрому.

Створення супутникового угрупування семи українських супутників.

Вихід на орбіту супутника Січ-2-30, який буде готовий у жовтні та запущений у грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX.

На цей момент супутник вже складений і проходить перелік випробувань і перевірок. Це один із спільних проєктів з Європейським космічним агентством, він буде включений до європейської програми з обміну супутниковими даними.

Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування, тобто це фотографування поверхні Землі з космосу.

Цілі супутників: оборона, економічна безпека, раннє виявлення катастроф (пожеж, повеней), прогнозування врожаїв.

В інтерв’ю також вказується, що супутники орієнтовані на реалізацію завдань центральних органів виконавчої влади.

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"Можна попередити несанкціоноване використання лісових масивів, вирубку лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки розпочинається", – зазначає голова державного космічного агентства.

Программа потребує 15 мільярдів гривень на п'ять років, тобто приблизно 3 мільярди щорічно.

Видання зазначає, що попередня п'ятирічна програма закінчилася наприкінці 2017 року. З 2018 року космічне агентство і вся галузь живуть без програми.