Глава Держкосмосу Тафтай про космічну програму України на п'ять років: Запуск семи супутників, створення космодрому
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Для реалізації космічної програми потрібно 15 млрд гривень на п'ять років, тобто приблизно 3 мільярди щорічно.
Про це повідомив глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За його словами, ключові цілі програми:
- Вступ до Європейського космічного агентства.
- Створення українського космодрому.
- Створення супутникового угрупування семи українських супутників.
- Вихід на орбіту супутника Січ-2-30, який буде готовий у жовтні та запущений у грудні 2022 року. Запуск відбудеться з пускового майданчику SpaceX.
На цей момент супутник вже складений і проходить перелік випробувань і перевірок. Це один із спільних проєктів з Європейським космічним агентством, він буде включений до європейської програми з обміну супутниковими даними.
Супутники будуть орієнтовані на дистанційне зондування, тобто це фотографування поверхні Землі з космосу.
Цілі супутників: оборона, економічна безпека, раннє виявлення катастроф (пожеж, повеней), прогнозування врожаїв.
В інтерв’ю також вказується, що супутники орієнтовані на реалізацію завдань центральних органів виконавчої влади.
"Можна попередити несанкціоноване використання лісових масивів, вирубку лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема тільки розпочинається", – зазначає голова державного космічного агентства.
Программа потребує 15 мільярдів гривень на п'ять років, тобто приблизно 3 мільярди щорічно.
Видання зазначає, що попередня п'ятирічна програма закінчилася наприкінці 2017 року. З 2018 року космічне агентство і вся галузь живуть без програми.
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Эка его плющит.
Особенно улыбнул космодром. Тут, видать, правильных грибочков добавили)))
Платформа в районе экватора+суда обеспечения=неподъемная для страны стоимость.
А что Петя, что Зебил - тырят одинаково.
Пора убирать хитрожопых из власти...
Строить космодром надо под какую то программу запусков. Чего - запусков? Последняя ракета какую производила Украина - Зенит для морского старта. Но её делали в кооперации с РФ. Теперь надо её импортозамещать. Или делать новую ракету совместно с кем то.
Чтоб тратить деньги на создание ракеты, надо иметь уверенность что на ней будут что то запускать. Сейчас это значит - уверенно конкурировать с Илоном Маском.
Вы это серьёзно?!
пс. представьте за каких идиотов народ Украины держать если такую чушь несут.
"Боливар не выдержит двоих"(с):
деньги безвозвратно поглотило "велике будівництво" )