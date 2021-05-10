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Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

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Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Найманці російсько-терористичних військ зі стрілецької зброї здійснили один обстріл поблизу Авдіївки протягом минулої доби і ще один обстріл з початку поточної доби поблизу н.п. Троїцьке із заборонених мінських угодами мінометів 120-мм калібру. Українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

Крім того, Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку російських найманців під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей, де відбулося глушіння GPS сигналу поблизу н.п. Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий Луч.

Біля н.п. Залізне і Калинове спостерігачі Місії внаслідок глушіння сигналу не змогли підняти у повітря БПЛА.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Наемники РФ два раза обстреляли позиции ВСУ, под Троицким применили 120-мм минометы, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3419
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10.05.2021 08:16
+5
Витірани...
Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5313
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10.05.2021 08:52
+4
Судячи з пози це скоріше висірани
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10.05.2021 09:27
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Наемники РФ два раза обстреляли позиции ВСУ, под Троицким применили 120-мм минометы, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3419
показати весь коментар
10.05.2021 08:16 Відповісти
Витірани...
Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5313
показати весь коментар
10.05.2021 08:52 Відповісти
Судячи з пози це скоріше висірани
показати весь коментар
10.05.2021 09:27 Відповісти
Новоотсоссию Путлер построил от Харькова до Одессы... Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5556мешает тебе...?
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10.05.2021 09:29 Відповісти
Сралин своим Указом летом 1945 года засекретил паБЕДУ над Гитлером до 1970 года,настоящий пабедитель Гитлера Брежнев продлил Секрет ФИРМЫ до 1995 года почепив себе медалей и цацок за Малую Землю,Путлер продлил паБЕДУ над Гитлером до 2040 года.... Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2633Уникальные бараны.... Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6068
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10.05.2021 09:27 Відповісти
Следующий сцарь московии продлит ещё до года эдак 2195
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10.05.2021 09:29 Відповісти
даже пакт молотова-рибентропа эти красножопые твари держали под грифом совсекретно --- расстрел польских офицеров тоже секретно . правда хотели на немцев списать . сколько их было 25 или 35000 тысяч кто скажет правду --- прибалтику всю гитлер отдал сталину -- буковину и половину польши ---- этот урод знал что через год нападет . пусть дружок немножко потешится --- а потом аж до волги прокатился --- НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ --- ***** ЗАБРАЛ КРЫМ --- ***** ОТТЯПАЛ КУСОК ДОНБАСА --- ***** И ЕГО ****** ГУНДЯЕВ РОЗДАЮТ ПАСПОРТА РФ И ВЯКАЮТ ПРО УТЫСКИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ И ПРО УТЫСКИ *****ВОГУНДЯЕВСКОЙ ЦЕРКВИ ---рабинович в РАДЕ воет ..вставай страна огромная.. а медведчук видит себя ********** гауляйтером УКРАИНЫ ---- только ПОРОШЕНКО мог в 14--15 годах сохранить нашу независимость ---- ЛЮДИ ДУМАЙТЕ ЗА КОГО ГОЛОСУЕТЕ если не хотите посылать своих детей воевать в афган . сирию. чечню. вьетнам . анголу . эфиопию . приднестровье . грузию и тд и тп ---- мы платим КРОВЬЮ наших солдат и офицеров за нашу НЕЗАВИСИМОСТЬ от ***** кремлевского ---НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ........
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10.05.2021 16:58 Відповісти
Пару дней назад автор Ледокола Виктор Суворов и Алексей Собченко беседовали в Ютьюбе про войну просранную...,самое интересное то,что в Вяличайшем танковом сражении под Прохоровкой подбит был один танк Вермахта...,немцы снимали на аэрофотосьемку этот эпизод из нескольких самолетов... Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3651Позорище...на поле три сотни советских разбитых в хлам танков...
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10.05.2021 09:34 Відповісти
А шо там джавелины? Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2781
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10.05.2021 11:19 Відповісти
 
 