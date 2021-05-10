В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2817 нових випадків інфікування, видужали 9002 особи, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні за минулу добу, 9 травня, зареєстрували 2817 випадків зараження коронавірусом, летальних випадків - 119; одужали - 9002 людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуку.
За 9 травня було здійснено 21 883 тестування (зокрема методом ПЛР - 13 158, методом ІФА - 2250, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 6475).
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.
Читайте також: Громадяни України, які повністю вакцинувалися проти COVID-19 схваленими ЄС препаратами, можуть вільно відвідувати Кіпр
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ФСБ-ШНА ПРОПАГАНДА( в Україні і у світі ) шкідливості вакцинації триває!
https://gloria.tv/Memento-mori
зокрема тому,що Бразильські вчені довели небезпечність саме "Спутніка 5"
По его словам, во всех контрольных партиях вакцины "Спутник V", проверенных Anvisa, были выявлены размножившиеся частицы аденовируса. "Это значит, что аденовирус, который должен был быть использован только для того, чтобы донести генетический материал коронавируса до клеток, способен размножаться (в организме человека. - Ред.) Это серьезное отклонение (от заявленных стандартов. - Ред.)", - указал генеральный менеджер Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендес.
ось що таке сурова косяпен пропаганда(з залякуванням)