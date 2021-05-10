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В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2817 нових випадків інфікування, видужали 9002 особи, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за минулу добу, 9 травня, зареєстрували 2817 випадків зараження коронавірусом, летальних випадків - 119; одужали - 9002 людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуку.

В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2817 нових випадків інфікування, видужали 9002 особи, - МОЗ 01

За 9 травня було здійснено 21 883 тестування (зокрема методом ПЛР - 13 158, методом ІФА - 2250, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 6475).

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

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Автор: Наталя Джума
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 119 человек, зафиксировано 2 817 новых случая инфицирования, выздоровел 9002 человека, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5060
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10.05.2021 08:27 Відповісти
Наша Епідемія впевнено тримається за рівень тестувань, а за кілька останніх днів навіть покращила показники числа позитивних результатів з менш, як 10% до 12,8%, хоча наслідки паско-шашличних святкувань ще тільки починають даватися взнаки. Разом з послабленням нашого і без того жорстко необов'язкового карантину це відкриває перед нею нові можливості...
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10.05.2021 09:56 Відповісти
УВАГА!
ФСБ-ШНА ПРОПАГАНДА( в Україні і у світі ) шкідливості вакцинації триває!
https://gloria.tv/Memento-mori
зокрема тому,що Бразильські вчені довели небезпечність саме "Спутніка 5"
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10.05.2021 10:03 Відповісти
"Мы не допустим, чтобы миллионы бразильцев использовали препарат, эффективность, качество и безопасность которого не получили подтверждения", - подчеркнул в этой связи глава регулятора Антонио Барра.
По его словам, во всех контрольных партиях вакцины "Спутник V", проверенных Anvisa, были выявлены размножившиеся частицы аденовируса. "Это значит, что аденовирус, который должен был быть использован только для того, чтобы донести генетический материал коронавируса до клеток, способен размножаться (в организме человека. - Ред.) Это серьезное отклонение (от заявленных стандартов. - Ред.)", - указал генеральный менеджер Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендес.
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10.05.2021 10:08 Відповісти
вот когда в течении 5 лет умрут миллионы, тогда будешь про пропаганду гавкать в пустом городе.
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10.05.2021 13:17 Відповісти
навіть так... В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2817 нових випадків інфікування, видужали 9002 особи, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4623?
ось що таке сурова косяпен пропаганда(з залякуванням) В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2817 нових випадків інфікування, видужали 9002 особи, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5035
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10.05.2021 14:17 Відповісти
 
 