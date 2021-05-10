За добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 1004 особи, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

За минулу добу, 9 травня, в Україні зробили 1004 щеплення проти коронавірусу. Щеплення не робили в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. Водночас найбільше - 470 щеплень - зробили у Львівській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Кількість захворювань у регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;

Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;

Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;

Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;

Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;

Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;

Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;

Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;

Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;

Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;

Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;

Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;

Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;

Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;

Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;

Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;

Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;

Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;

Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;

Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;

Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;

Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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