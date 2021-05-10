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За добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 1004 особи, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

За добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 1004 особи, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

За минулу добу, 9 травня, в Україні зробили 1004 щеплення проти коронавірусу. Щеплення не робили в Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. Водночас найбільше - 470 щеплень - зробили у Львівській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Кількість захворювань у регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також читайте: У Польщі вакцину проти COVID-19 отримали вже 10 млн осіб, а 3,5 млн поляків - уже другу дозу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
За добу в Україні зробили 1004 щеплення проти коронавірусу, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 4803
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10.05.2021 09:27
+1
А яка з них схвалена повністю, а не для екстреного використання?
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10.05.2021 09:48
+1
надо быть идиотом чтоб это и подобное в себя колоть
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10.05.2021 09:51
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И ни слова от твари, ЧТО это за "прививки".
Колет людям говно и в ус не дует.
Выпердку полностью насрать на людей
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10.05.2021 09:14 Відповісти
Главное что не спутником в, а в прочем, а какая разница?
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10.05.2021 09:17 Відповісти
А яка з них схвалена повністю, а не для екстреного використання?
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10.05.2021 09:48 Відповісти
Джамшут заголовок писав - сделаль одна прививка За сутки в Украине сделали 1 004 прививка от коронавируса, в одиннадцати областях не сделали ни одной прививки, - Степанов - Цензор.НЕТ 1798
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10.05.2021 09:15 Відповісти
Вибачаюсь )
Без образ.
Буває таке у всіх.
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10.05.2021 09:16 Відповісти
Еще 80000 дней и все получат по 2 прививки.
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10.05.2021 09:21 Відповісти
На скільки десятків років розрахована ця вакцінація?!
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10.05.2021 09:23 Відповісти
Зеленський на два терміни планує розтягнути. Решта світу за 1 рік планує.
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10.05.2021 09:30 Відповісти
Чета тыщы не выходит...
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10.05.2021 09:24 Відповісти
Pfizer где степашка?
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10.05.2021 09:25 Відповісти
За добу в Україні зробили 1004 щеплення проти коронавірусу, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 4803
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10.05.2021 09:27 Відповісти
Спутнік ?
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10.05.2021 10:40 Відповісти
В Одессе пункты прививочные закрыты на выходные.
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10.05.2021 09:32 Відповісти
"в гости к Богу не бывает опозданий выходных"
(с) В.С.Высоцкий
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10.05.2021 10:13 Відповісти
Этож надо!так много!
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10.05.2021 09:36 Відповісти
надо быть идиотом чтоб это и подобное в себя колоть
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10.05.2021 09:51 Відповісти
За добу в Україні зробили 1004 щеплення проти коронавірусу, в одинадцяти областях не зробили жодного щеплення, - Степанов - Цензор.НЕТ 4612
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10.05.2021 09:53 Відповісти
Степашка, ты лучше прокукарекай, почему так мало. Ты министр или хрен с бугра?
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10.05.2021 10:05 Відповісти
Тобто половина всіх прививок це Львівська область. Інша половина розмазана по цілій Україні.
Це що єдина область в Україні де прививають бо там працює медицина?
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10.05.2021 10:46 Відповісти
300 "бригад" ха сутки сделали 1000 прививок!!!! Целую тысячу! Это победа!!! Уря, Степанов, уряяя!!!!
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10.05.2021 11:55 Відповісти
не розумію степашку,- в 11 областях не зроблено жодної вакцинації, а на чергу записалися 600 тис душ,- робить тим хто хоче дурні, в других країнах платять тим хто робить вакцинацію, а ви за дарма не робите
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10.05.2021 12:07 Відповісти
На Цензоре опубликованы одна новость возле другой.
В первой - на вакцинацию записано 600 тысяч.
Во второй - за сутки вакцинировали 1000 всего.
Как понимать? И кого понимать?
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10.05.2021 15:28 Відповісти
 
 