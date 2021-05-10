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У Києві за добу 8 жертв COVID-19, захворіла 101 особа, одужали - 46

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За минулу добу в столиці України зафіксовано 101 новий випадок інфікування COVID-19, померли 8 хворих, видужали - 46 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко в соцмережах.

Серед хворих - 55 жінок віком від 18 до 95 років, 40 чоловіків віком від 19 до 83 років, 2 дівчинки 10 місяців і 13 років і 4 хлопчики від 6 до 12 років.

Госпіталізовано за добу 14 хворих на коронавірус, а також 98 осіб з підозрою на COVID-19 та з пневмоніями.

Загалом від початку пандемії померли 4826 осіб, подолали коронавірус 128 157 жителів Києва.

У Києві за добу 8 жертв COVID-19, захворіла 101 особа, одужали - 46 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 119 осіб, зафіксовано 2817 нових випадків інфікування, видужали 9002 особи, - МОЗ

Автор: Наталя Джума
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А если дети заболеют ковидом из-за того, что государство загоняет их в школы (даже находящихся на домашнем обучении - под предлогом "контрольных") во время эпидемии, на кого подавать в суд?
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11.05.2021 10:08 Відповісти
 
 