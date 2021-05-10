У Києві за добу 8 жертв COVID-19, захворіла 101 особа, одужали - 46
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За минулу добу в столиці України зафіксовано 101 новий випадок інфікування COVID-19, померли 8 хворих, видужали - 46 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко в соцмережах.
Серед хворих - 55 жінок віком від 18 до 95 років, 40 чоловіків віком від 19 до 83 років, 2 дівчинки 10 місяців і 13 років і 4 хлопчики від 6 до 12 років.
Госпіталізовано за добу 14 хворих на коронавірус, а також 98 осіб з підозрою на COVID-19 та з пневмоніями.
Загалом від початку пандемії померли 4826 осіб, подолали коронавірус 128 157 жителів Києва.
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Лана Бури
показати весь коментар11.05.2021 10:08 Відповісти Мені подобається 0
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