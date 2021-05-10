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Певні висновки аудиту Українського культурного фонду є "не зовсім хорошими", - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Певні висновки аудиту Українського культурного фонду є

Певні висновки аудиту Українського культурного фонду є "не зовсім хорошими".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Відбувся аудит. І, здається, буде ревізія. Там є певні висновки аудиту не зовсім хороші, але тим не менше. Важливо, щоб проєкти, які підтримує УКФ, були значущими, великими або навіть якщо маленькими, вони були би корисними для громад, був очевидним ефект, через що надаються ці гранти. І мене не сильно цікавлять постаті, які очолюють цю інституцію, мене цікавить прозорість, дотримання процедур, правил, законів і сталість цієї інституції як такої", – сказав Ткаченко.

Також читайте: Рада розгляне законопроєкт про медіа в травні, - Ткаченко

Він заявив, що "особисто ніколи не втручався" у діяльність УКФ.

"Зараз існує нова наглядова рада. Вона доволі активна, у неї є своє бачення. І наглядова рада перший раз не обрала, другий раз обрала нового керівника УКФ. Поспілкувавшись з ним, я відверто сказав, що важливо мати КРІ (ключові показники ефективності, фінансова та нефінансова система оцінки результатів досягнення поставлених цілей. – Ред.), що ви, власне, як виконавчий директор зможете зробити. Подивимося", – додав міністр.

27 квітня наглядова рада визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. Шість членів наглядової ради проголосували за Владислава Берковського.

Загалом під час відкритих співбесід наглядова рада прослухала програми 12 кандидатів.

Берковський – директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Гордія Пшеничного. Був членом колегії, науково-методичної ради та редакційно-видавничої ради Державної архівної служби України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мудрак призначено головою наглядової ради Української культурного фонду

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Ткаченко - марионетка какламойшина , запроданец позорный
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10.05.2021 11:40
+6
Пліснява. Кранти культурному фонду.
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10.05.2021 12:02
+5
другими словами - там можно неплохо прибарахлиться....
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10.05.2021 11:26
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другими словами - там можно неплохо прибарахлиться....
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10.05.2021 11:26 Відповісти
Не совсем хорошими? Или Совсем не хорошими?
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10.05.2021 11:30 Відповісти
не в тот карман капало
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10.05.2021 11:44 Відповісти
Ткаченко - марионетка какламойшина , запроданец позорный
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10.05.2021 11:40 Відповісти
Вообще то до декабря 2019 фонд возглавляла Марина Порошенко. Наверно она не была зависима от Петра Алексеевича и работала безупречно во имя искуства.
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10.05.2021 13:00 Відповісти
Пліснява. Кранти культурному фонду.
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10.05.2021 12:02 Відповісти
Виходить, при кожній державній шарашці ще й "набсовєти" створені? Скільки ж це бюджетних коштів просирається?
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10.05.2021 12:04 Відповісти
Сам то "скромняга" прикарманил киностудию! Начни с себя,гн..а! Певні висновки аудиту Українського культурного фонду є "не зовсім хорошими", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7140
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10.05.2021 12:45 Відповісти
Ну, прошел "аудит", а конкретно в чем "нехороший результат"?! Расплывчатые данные ткаченко в стиле: "мы придумали интересное решение, чтобы вдвое увеличить пенсии". Никакой конкретики, только громкий пук в лужу. И все. А если быть точным: имитация клоунами бурной деятельности, чтобы лошары 73% были убеждены, что шуты гороховые что-то делают, а не только тырят деньги.
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10.05.2021 13:05 Відповісти
Наличие шавок Коломойского на таких посадах, мягко выражаясь, не очень хорошо!
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10.05.2021 13:27 Відповісти
тимчасом гебе ру заходить с козирєй (точнєє - с козиріц)
https://twitter.com/dneprlena/status/917812271321178115

...Ну, что Юлия Владимир-Владимировна встречалась с немецким политиком (Вольфганг Кубики) который выступал за снятие санкций с РФ и прямо заявлял, что "Крым - это россия", я не удивлен. Подобное притягивает подобное.
Но. Тут мне лента принесла, что Тимошенко выступала… на презентации организации, связанной с Мариной Цвигун ("Аллат Ра")
Да, ТОЙ САМОЙ Мариной Цвигун, которая со-основала "Белое Братство".
(Где адептам сначала "мыли мозг", а потом хоп-хоп и адепт уже без квартиры. Реальная мозгомойка. Гипноз. И, пожалуй, единственная деструктивная секта в Украине, дошедшая в своей деятельности до такого п…деца - что у правоохранительных органов появились основания ее закрыть /Хотя прекратить деятельность секты у нас в стране почти невозможно. Не то, что во Франции или Польше/).
Мариной Цвигун, уехавшей в Санкт-Петербург, запилившей там новую секту (которая Аллат Ра) под новым ником (Преображенская); Мариной Цвигун поливавшей гуаном Майдан, и ПИСАВШЕЙ СТИХИ ЯНУКОВИЧУ (я не шучу! я, б…ть, не шучу!)
И вот у нее на презентации выступала Юлия Тимошенко.
"Это п…дец, товарищи" (с)
(скрины dneprlena‏ @dneprlena)
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10.05.2021 14:05 Відповісти
 
 