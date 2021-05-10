Певні висновки аудиту Українського культурного фонду є "не зовсім хорошими", - Ткаченко
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Певні висновки аудиту Українського культурного фонду є "не зовсім хорошими".
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Відбувся аудит. І, здається, буде ревізія. Там є певні висновки аудиту не зовсім хороші, але тим не менше. Важливо, щоб проєкти, які підтримує УКФ, були значущими, великими або навіть якщо маленькими, вони були би корисними для громад, був очевидним ефект, через що надаються ці гранти. І мене не сильно цікавлять постаті, які очолюють цю інституцію, мене цікавить прозорість, дотримання процедур, правил, законів і сталість цієї інституції як такої", – сказав Ткаченко.
Він заявив, що "особисто ніколи не втручався" у діяльність УКФ.
"Зараз існує нова наглядова рада. Вона доволі активна, у неї є своє бачення. І наглядова рада перший раз не обрала, другий раз обрала нового керівника УКФ. Поспілкувавшись з ним, я відверто сказав, що важливо мати КРІ (ключові показники ефективності, фінансова та нефінансова система оцінки результатів досягнення поставлених цілей. – Ред.), що ви, власне, як виконавчий директор зможете зробити. Подивимося", – додав міністр.
27 квітня наглядова рада визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. Шість членів наглядової ради проголосували за Владислава Берковського.
Загалом під час відкритих співбесід наглядова рада прослухала програми 12 кандидатів.
Берковський – директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Гордія Пшеничного. Був членом колегії, науково-методичної ради та редакційно-видавничої ради Державної архівної служби України.
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https://twitter.com/dneprlena/status/917812271321178115
...Ну, что Юлия Владимир-Владимировна встречалась с немецким политиком (Вольфганг Кубики) который выступал за снятие санкций с РФ и прямо заявлял, что "Крым - это россия", я не удивлен. Подобное притягивает подобное.
Но. Тут мне лента принесла, что Тимошенко выступала… на презентации организации, связанной с Мариной Цвигун ("Аллат Ра")
Да, ТОЙ САМОЙ Мариной Цвигун, которая со-основала "Белое Братство".
(Где адептам сначала "мыли мозг", а потом хоп-хоп и адепт уже без квартиры. Реальная мозгомойка. Гипноз. И, пожалуй, единственная деструктивная секта в Украине, дошедшая в своей деятельности до такого п…деца - что у правоохранительных органов появились основания ее закрыть /Хотя прекратить деятельность секты у нас в стране почти невозможно. Не то, что во Франции или Польше/).
Мариной Цвигун, уехавшей в Санкт-Петербург, запилившей там новую секту (которая Аллат Ра) под новым ником (Преображенская); Мариной Цвигун поливавшей гуаном Майдан, и ПИСАВШЕЙ СТИХИ ЯНУКОВИЧУ (я не шучу! я, б…ть, не шучу!)
И вот у нее на презентации выступала Юлия Тимошенко.
"Это п…дец, товарищи" (с)
(скрины dneprlena @dneprlena)