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Епідзонування України: в "помаранчевій" зоні 8 областей, у "жовтій" - 16 і місто Київ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Епідзонування України: в

Станом на 10 травня в "помаранчевій" зоні карантину перебувають 8 областей, у "жовтій" - 16 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, у "помаранчевій" зоні на сьогодні перебувають: Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська та Черкаська області.

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У "жовтої" зоні: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська, а також місто Київ.

Епідзонування України: в помаранчевій зоні 8 областей, у жовтій - 16 і місто Київ 01

Автор: Наталя Джума
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Молниеносно все выздоровели, как только заговорили о снятии с должности Великого Вакцинатора Степанова! Чудеса медицины... Епідзонування України: в "помаранчевій" зоні 8 областей, у "жовтій" - 16 і місто Київ - Цензор.НЕТ 3105
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10.05.2021 11:59 Відповісти
... или медицинской статистики.
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10.05.2021 11:59 Відповісти
В Одесі замість діагноза ковід-19 хворим просто пишуть закодований шифр або пневмонія і ось Вам результат - ми "побороли" коронавірус. Степанова під суд за фальсифікації!
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10.05.2021 12:38 Відповісти
Ага, майже по 400 смертей в день, міжнародні організації кажуть, що навіть кількість смертей Стебанов підмальовує. Все заради крісла, все заради міністерства. І хто тепер "дохтор Смерть" ??? Епідзонування України: в "помаранчевій" зоні 8 областей, у "жовтій" - 16 і місто Київ - Цензор.НЕТ 6147 Епідзонування України: в "помаранчевій" зоні 8 областей, у "жовтій" - 16 і місто Київ - Цензор.НЕТ 7041
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10.05.2021 11:59 Відповісти
офіціоз :
Кількість захворювань в регіонах за добу (9 травня) та кількість щеплень:
м. Київ - 101 випадок/ 0 щеплень;
Вінницька область - 38 випадків/ 0 щеплень;
Волинська область - 95 випадків/ 19 щеплень;
Дніпропетровська область - 449 випадків/ 0 щеплень;
Донецька область - 243 випадки/ 61 щеплення;
Житомирська область - 132 випадки/ 0 щеплень;
Закарпатська - 32 випадки/ 10 щеплень;
Запорізька область - 74 випадки/ 15 щеплень;
Івано-Франківська область - 50 випадків/ 50 щеплень;
Київська область - 184 випадки/ 23 щеплення;
Кіровоградська область - 72 випадки/ 0 щеплень;
Луганська область - 31 випадок/ 0 щеплень;
Львівська область - 217 випадків/ 470 щеплень;
Миколаївська область - 156 випадків/ 79 щеплень;
Одеська область - 83 випадки/ 0 щеплень;
Полтавська область - 130 випадків/ 21 щеплення;
Рівненська область - 67 випадків/ 56 щеплень;
Сумська область - 54 випадки/ 20 щеплень;
Тернопільська область - 108 випадків/ 90 щеплень;
Харківська область - 175 випадків/ 0 щеплень;
Херсонська область - 90 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область - 15 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область - 126 випадків/ 0 щеплення;
Чернівецька область - 58 випадків/ 90 щеплень;
Чернігівська область - 37 випадків/ 0 щеплень.
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10.05.2021 12:02 Відповісти
У нас Степанов художник - пейзажист. Только и что и может, как карту Украины цветными красками раскрашивать. В остальном он полный НОЛЬ!
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10.05.2021 12:48 Відповісти
 
 