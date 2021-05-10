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Байден візьме участь у саміті країн східного флангу НАТО в Бухаресті, де обговорять Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Байден візьме участь у саміті країн східного флангу НАТО в Бухаресті, де обговорять Україну

Президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьмуть участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" на рівні глав держав, який відбудеться в гібридному режимі в понеділок, 10 травня, у Бухаресті.

Про це на брифінгу для ЗМІ повідомив глава Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Польщі Анджей Дуда і Президент Румунії Клаус Йоганніс направили запрошення як генеральному секретарю НАТО, так і Президенту США. Вони обидва підтвердили свою участь, а тому сьогодні після опівдня у зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, Президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен", - повідомив Солох.

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За його словами, зустріч глав держав "дев’ятки" присвячуватиметься, насамперед, питанням безпеки і вписуватиметься у переговори в рамках Ініціативи Трьох морів.

"Ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в межах ЄС та НАТО, допомагатимуть будувати трансатлантичні контакти", - повідомив голова BBN.

За словами Солоха, у спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря та ситуацію в Україні.

"Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено", - сказав Солох.

Гібридний характер саміту "Бухарестської дев’ятки" передбачає, що Президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу, будуть в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєднаються до саміту в онлайн-режимі.

Також читайте: Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня буде оголошено ближче до дати, - офіційний представник Альянсу

Як повідомлялося, "Бухарестську дев’ятку" утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Бубочка приволокла на встречу с Блинкеном кагэбэшного агента Козыря. Теперь сильно обижается по поводу того, что ее не пригласили на саммит НАТО, где будут обсуждать Украину. Похоже, что для США и НАТО Зеленский и Украина совсем не одно и то же. Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО в Бухаресте, где обсудят Украину - Цензор.НЕТ 1777
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10.05.2021 12:08
+13
Обрали недоумка, - ось і маємо що маємо.
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10.05.2021 12:09
+3
Жаль Мендельша ушла. Парой твитов могла бы помочь делу.
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10.05.2021 12:21
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Бубочка приволокла на встречу с Блинкеном кагэбэшного агента Козыря. Теперь сильно обижается по поводу того, что ее не пригласили на саммит НАТО, где будут обсуждать Украину. Похоже, что для США и НАТО Зеленский и Украина совсем не одно и то же. Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО в Бухаресте, где обсудят Украину - Цензор.НЕТ 1777
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10.05.2021 12:08 Відповісти
Обрали недоумка, - ось і маємо що маємо.
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10.05.2021 12:09 Відповісти
Якимось чином ??? Та не яким,на жаль!!!)))
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10.05.2021 12:21 Відповісти
Пачіму и нє в НАТЄ? (Бубочко)
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10.05.2021 12:08 Відповісти
Тю,що це за самміт ,без генітальнішего геополітика ********** ???)))
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10.05.2021 12:18 Відповісти
Жаль Мендельша ушла. Парой твитов могла бы помочь делу.
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10.05.2021 12:21 Відповісти
Нічого,Лєнка дивовижну листівку надішле !!!)))
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10.05.2021 12:23 Відповісти
судя по тому шо вчера несло потерпевшее - про "освобожденный от фашистов" Мадрид, ушла недалеко Байден візьме участь у саміті країн східного флангу НАТО в Бухаресті, де обговорять Україну - Цензор.НЕТ 6433
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10.05.2021 13:42 Відповісти
Может, фортепианный концерт предложить? Пользовался ведь успехом у публики. Может, и на саммите НАТО найдутся ценители высокого искусства и нетонкого юмора?
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10.05.2021 12:29 Відповісти
Вот и славненько. Главное - результат, а не очередной акт марлезонского балета.
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10.05.2021 12:33 Відповісти
Угорці і тут своє "фе" продемонструють, мабуть. А Байден з Столтенбергом глибоку занепокоєність і риторичну підтримку.
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10.05.2021 12:45 Відповісти
ніякі угорці не завадили б ПДЧ якби НАТО бачило реальне бажання України.
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10.05.2021 13:44 Відповісти
Нда,ну и ладно,зато зекретин кацапам ничего слить не сможет
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10.05.2021 12:46 Відповісти
Вирішили зібратись без клоунів.
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10.05.2021 13:31 Відповісти
В ответ на такую наглость бубочка рванет в очередное турне.
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10.05.2021 13:41 Відповісти
ТАК В БУХАРЕСТЕ НЕОБХОДИМО ЗАЧИСТКУ ДЕЛАТЬ ОТ РОССИЙСКОЙ МАФИИ !!!
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10.05.2021 21:11 Відповісти
 
 