Байден візьме участь у саміті країн східного флангу НАТО в Бухаресті, де обговорять Україну
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Президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьмуть участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" на рівні глав держав, який відбудеться в гібридному режимі в понеділок, 10 травня, у Бухаресті.
Про це на брифінгу для ЗМІ повідомив глава Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент Польщі Анджей Дуда і Президент Румунії Клаус Йоганніс направили запрошення як генеральному секретарю НАТО, так і Президенту США. Вони обидва підтвердили свою участь, а тому сьогодні після опівдня у зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, Президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен", - повідомив Солох.
За його словами, зустріч глав держав "дев’ятки" присвячуватиметься, насамперед, питанням безпеки і вписуватиметься у переговори в рамках Ініціативи Трьох морів.
"Ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в межах ЄС та НАТО, допомагатимуть будувати трансатлантичні контакти", - повідомив голова BBN.
За словами Солоха, у спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря та ситуацію в Україні.
"Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено", - сказав Солох.
Гібридний характер саміту "Бухарестської дев’ятки" передбачає, що Президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу, будуть в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєднаються до саміту в онлайн-режимі.
Як повідомлялося, "Бухарестську дев’ятку" утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.
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