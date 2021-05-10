УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11712 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України
1 640 8
Кривий Ріг (811) жалоба (106) 93 окрема механізована бригада (242)

10 травня в Кривому Розі оголошено жалобу за загиблим на Донбасі воїном Дмитром Товчигречкою

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Кривому Розі 10 травня оголосили день жалоби за загиблим у зоні бойових дій на Донбасі військовим Дмитром Товчигречкою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, відповідне розпорядження підписав мер Костянтин Павлов.

За рішенням, цього дня у Кривому Розі приспустили прапори, також обмежили розважальні заходи.

Механік 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка загинув 6 травня, у День піхоти, під час обстрілу російськими гібридними силами позицій українських військових біля села Новотроїцького.

Також дивіться: 6 травня у зоні ООС загинув воїн 93-ї ОМБр Дмитро Товчигречка. ФОТО

Боєць зазнав численних осколкових травм, товариші встигли винесли його з-під обстрілу, він помер у них на руках.

Дмитрові було 37 років. Він пішов до війська три місяці тому, це була його перша ротація. До того багато років працював робітником на гірничому комбінаті в Кривому Розі.

За інформацією військового капелана Дмитра Поворотного, вдома в бійця залишилися дружина та двоє дітей. Поховають Дмитра Товчигречку 10 травня в рідному Кривому Розі, на Північному цвинтарі.

Також дивіться: У Кривому Розі відкрили меморіал пам'яті бійців 17-ї танкової бригади та батальйону "Кривбас". ФОТОрепортаж

10 травня в Кривому Розі оголошено жалобу за загиблим на Донбасі воїном Дмитром Товчигречкою 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке - Цензор.НЕТ 5205

...
показати весь коментар
10.05.2021 12:27 Відповісти
Гибнут лучшие. И в это же время жена этой политической шлюхи стриптиз в Москве танцует 10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке - Цензор.НЕТ 9283 . И все молчат. И нелох с булавой, и говорун Разумков, и лейтенант Бакланов, и сам борцун с кАрупцией. Майдан родил не только героев но и моральных уродов. И это дерьмо одно из этого дерьма
10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке - Цензор.НЕТ 5234.
показати весь коментар
10.05.2021 12:41 Відповісти
Майдан дал возможность всех вывести на чистую воду. Просто выявил среди населения кто есть кто. Моральный урод, пофигист, терпила или Герой
показати весь коментар
10.05.2021 13:34 Відповісти
У него не жена, а муж. 10 травня в Кривому Розі оголошено жалобу за загиблим на Донбасі воїном Дмитром Товчигречкою - Цензор.НЕТ 6535
А "жена" у него только так называется.
показати весь коментар
10.05.2021 13:41 Відповісти
10 мая в Кривом Роге объявлен траур по погибшему на Донбассе воину Дмитрию Товчигречке - Цензор.НЕТ 3141
показати весь коментар
10.05.2021 12:49 Відповісти
Я так понимаю, в первых рядах провожающих нашего Воина будут мама Римма и папа Саша?
показати весь коментар
10.05.2021 13:40 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
показати весь коментар
10.05.2021 16:27 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава Дмитрові!
Співчуття його рідним та побратимам.

10 травня в Кривому Розі оголошено жалобу за загиблим на Донбасі воїном Дмитром Товчигречкою - Цензор.НЕТ 8338
показати весь коментар
10.05.2021 22:41 Відповісти
 
 