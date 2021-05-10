10 травня в Кривому Розі оголошено жалобу за загиблим на Донбасі воїном Дмитром Товчигречкою
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У Кривому Розі 10 травня оголосили день жалоби за загиблим у зоні бойових дій на Донбасі військовим Дмитром Товчигречкою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, відповідне розпорядження підписав мер Костянтин Павлов.
За рішенням, цього дня у Кривому Розі приспустили прапори, також обмежили розважальні заходи.
Механік 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка загинув 6 травня, у День піхоти, під час обстрілу російськими гібридними силами позицій українських військових біля села Новотроїцького.
Боєць зазнав численних осколкових травм, товариші встигли винесли його з-під обстрілу, він помер у них на руках.
Дмитрові було 37 років. Він пішов до війська три місяці тому, це була його перша ротація. До того багато років працював робітником на гірничому комбінаті в Кривому Розі.
За інформацією військового капелана Дмитра Поворотного, вдома в бійця залишилися дружина та двоє дітей. Поховають Дмитра Товчигречку 10 травня в рідному Кривому Розі, на Північному цвинтарі.
Будь ласка, зачекайте...
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А "жена" у него только так называется.
Співчуття його рідним та побратимам.