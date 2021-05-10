За минулу добу в ЗСУ від коронавірусу померла одна людина, зафіксовано 4 нові випадки захворювання, - Командування Медсил

Станом на 10:00 10 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 789 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування Медсил ЗСУ.

"Загалом за час пандемії одужали 24 034 особи. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 196 осіб.

На жаль, в Збройних Силах України зареєстровано 86 летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Військовослужбовець перебував на лікуванні в Житомирському військовому госпіталі. Попри проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - наголошується в повідомленні.

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Упродовж минулої доби в українській армії зареєстровано 4 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 1 людину.

Від початку вакцинальної кампанії в Збройних Силах України 48 831 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 3237 військових медиків. Повторно провакциновано 277 осіб.

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