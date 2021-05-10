У ДСНС попередили про значну загрозу сходження лавин 10-11 травня в Карпатах

Синоптики попередили про значний ризик сходження лавин на високогір'ї Карпат 10-11 травня. Оголошено третій рівень небезпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

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"За інформацією Укргідрометцентру, 10-11 травня, у зв'язку з відлигою, у високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру 10-11 травня в Західній Україні небо буде ясним протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря становитиме +20 ... +22 градуси.