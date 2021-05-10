Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас
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Нині серед країн-членів ЄС не існує консенсусу щодо можливості членства України в ЄС, але домовленості, укладені між ЄС та Україною, зокрема Угода про асоціацію, надають дуже важливі інструменти в наближенні України до ЄС у вимірі стандартів і нормативних правил.
Про це в неділю під час "живого чату" в мережі Facebook з Представниками Євросоюзу в країнах Східного партнерства, який був проведений під егідою Європейської служби зовнішніх дій з нагоди 9 травня Дня Європи, заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Рішення щодо членства мають ухвалюватися членами ЄС одноголосно. Це дуже добре правило для будь-якого клубу, щоб усі могли почуватися зручно. На цей момент усе ще не існує консенсусу між країнами-членами ЄС з надання цієї, як ми називаємо її на сленгу ЄС – Європейської перспективи, що означає обіцянку - якщо країна-кандидат виконає всі критерії, тоді вона може стати членом… Але Угода про асоціацію дуже широка, щоб перетворити Україну на набагато більш європейську країну у вимірі стандартів, регуляторних правил та політики", - зауважив європейський дипломат.
Він нагадав, що серед країн Східного Партнерства три країни – Україна, Грузія і Молдова - чітко заявили, що їхньою метою є повноправне входження, називають себе країнами асоціації та інколи навіть "асоційованими членами" ЄС. Водночас угоди, які існують між ними і Євросоюзом, на сьогодні не передбачають, якими можуть бути наступні кроки.
"Я часто стикаюся з цим питанням – що далі? Ми маємо Угоду про асоціацію, безвізові подорожі, яким може бути наступний великий крок у наших відносинах? Я завжди відповідаю – угоди, що ми маємо, мільйони українців, що відвідують ЄС або працюють у Європі, українські офіційні особи, які залучені до роботи з європейськими агенціями, - все це наближає нас одне до одного. З моєї точки зору, одного чудового дня ми будемо питати себе – чому це Україна не в ЄС? Я сподіваюся побачити цей день. Але до цього багато роботи має бути здійснено. Євросоюз пропонує Україні свою допомогу, щоб краще виконати цю роботу", - додав Маасікас.
Будь ласка, зачекайте...
Он только намёками тебя поддерживает в твоём мнении...*)
А там люди очень зажиточно живут.
Сейчас, автобан А-6, что на Чехай ведёт, один из самых контролируемых полицией, таможней и погранцами.
Вроде уже наладилось трошки, но всё равно -- контроль жёсткий!
Я там последние три недели работал... -- беда, когда полицейско-таможенная облава на дорогах -- автобан перекрывается и всех шмонают. А на обычных дорогах, патрули бывших "демократов" кошмарят...
Правильно делают -- значит повод всё ещё есть.
И из Украины -- я могу себе представить -- кого только не занесёт в ЕС. ...точнее -- не представить, а вспомнить начало 90хх.
Когда из Совка и Соц лагеря всякого сброда навалило, под видом беженцев.
2 миллиона их тогда было. Жёстко научили немцев бороться с воровством и беспределом...
То есть если примерить кипрскую ситуацию к Украине, это: * боев давно нет, * граница есть, но можно пересекать, даже иностранцам (если через украинские пункты пропуска туда), идет прямое общение, есть прямые контакты "народа Донбасса" с ЕС, и так далее.
сегодня Европа это Латвия, Литва, Эстония (хоть и финоугры), Польша, Хорватия, частично Британия....
Все остальное это пособники ***** и *********....
НАТО это не европа...это гарантия ненападения...нападение уже произошло....
Значит выход один статус союзника США вне НАТО...агрессия против союзника = нападение на США...
...чистые -- свой говёный европейский имидж в Турции, Египте и в Тунисе заработали... *)
Или дай угадаю - ты предлагаешь чтобы кто-то занялся этой борьбой?