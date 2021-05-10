У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро
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Європейська комісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тисяч євро в межах боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомила комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung.
"Ми говоримо про верхню межу в 10 тсяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила вона.
Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні. Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.
Будь ласка, зачекайте...
Я не знаю за все ЕС , но в Дании уже больших покупок по наличному не сделаешь, даже когда в банк ложишь деньги и то спрашивают , докажи откуда .
Мне как законопослушному гражданину это совершено не мешает .
Это бы было очень хорошо если бы так в Украине сделали ,
Вот я смотрю со стороны на датчан и со стороны на украинцев , и датчане правильные , а в Украине по большому счету все ложь и лицемерие .
Нету в обществе ценностей основанных на 10 заповедей Божьих.
Датчане грабили полмира, пока не стали "законопослушными". Рассказывай свои сказки в другом месте
Можно остаться с "голой жопой" и на улице - если покажешь государству что у тебя есть хоть КОПЕЙКА !!!
Государству сам ФАКТ того, что у тебя есть хоть что то - уже воспринимает как оскорбление себя !!! И ПОД ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ ОТБЕРЕТ У ТЕБЯ ПОСЛЕДНЕЕ !
И ЕЩЁ В ДОЛГИ ВГОНИТ !!!
Кто же виноват , что нарид это терпит? Сам нарид ?
Кому нужно , что бы не было контроля за наличными ? Тем кто не платит налоги ? Если они не платят налоги , то откуда будут деньги на зарплаты учителям ? То зачем учителям учить детей этого нарида , если им нарид не платит зарплаты ? И т д ? Украина - це матрица ?
И статься вам не поможет .
Почему ?
Безбожники !
Вот я смотрю со стороны на датчан и со стороны на украинцев , и датчане правильные , а в Украине по большому счету все ложь и лицемерие .
НЕТ. ты поумнел и слинял.... А нам предлагаешь оставаться лохами и платить дань !
ТО ЖЕ САМОЕ БЫЛО !
Просто ты поумнел !
И мы хотим поумнеть и не платить тем, кто все равно это украдет !!
ты хоть шо то знаешь об Украине или только шо президент зебил?
Кто же виноват, что нарид так деградировал ?
Как только нарид не терпит - братский сосед вводит войска и начинает войну.
Кто сидит в кремле - какой избранный нарид оккупировал кремль с 1917 года ?
Кто грозит всему миру ядерным пеплом ?
А ведь НЕ ЛЮБОВЬ не взялась с пустого места ! Для нее были и есть причины !
Нет контроля прежде всего за использованием налогов. Так что иди лесом, вместе с врачами и учителями, которые прекрасно берут налом за лечение и обучение, и не волнуются про какие то там налоги
Они знают о нас всё, а мы о них ничего.
Они подвинчивают нам (не себе) налоги, ограничивают выращивание продуктов питания
(вся еда из их рук), вся медицина - из и рук - как тут не начать бояться ?
Израиль не выдаёт беглецов с наворованными деньгами и не спрашивает откуда.
"Люди приличные платят наличными"
Почему не Швейцарию - средняя зарплата в 2 раза больше , только НАЛ , самая ходовая купюра 1000 франков (почти 1000 евро), все ходят с пачками НАСТОЯЩИХ денег , и никаких проблем ...
Потом за 2 года инфляция сделала курс 27 грн за 1$ и теперь у меня уже на счетах в банке менее $15000).
Государство забрало 2/3 моих сбережений на старость.
Больше я в банки ничего не складываю...
Это - холокост!
Но, за 10 штук ни один нормальный там не покупает, если спортивный мерин-купе 2011 года после ТО можно взять за 4-5 штук.
Бабки с одного счёта на другой уже нельзя было успеть перевести. Долганулся баром до вторника...
Каждый работник госвертикали страны или структур ЕС
должен быть прозрачен в плане доходов и налогов.
И каждый гражданин должен иметь право посмотреть эти доходы
и сравнить с реальными тратами.
_По просьбе и исключительно для блага трудящихся, разумеется. Все подлянки против народа всегда делаются именно под таким соусом. Ежу ясно что это предлог, а не причина, не мотив.
1) между собой - в размере до 10 000 (десяти тысяч) гривен включительно;
2) с физическими лицами - в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч) гривен включительно.
Граждане, кстате, тоже не могут между собой сделки на овер 50000 наличными оплачивать. Которые нотариально подтверждаются.
Но есть ньюанс.
Ответствености за это не предусмотрено
Классический пример - "Ощадбанк". За 2020 год банк рапортовал о наличии прибыли 2,8 млрд грн., что позволило выплатить государству дивиденды в размере 833 млн грн. В 2021 году оказалось, что прибыль сформирована в результате от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, а на самом деле никакой прибыли просто нет. Результат - прибыль на первый квартал 2021 года упала почти в десять (!!) раз по сравнению с 2020 г.