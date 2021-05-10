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У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро

Європейська комісія має намір внести пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тисяч євро в межах боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомила комісарка ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung.

"Ми говоримо про верхню межу в 10 тсяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас

Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні. Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ну потому что тут не Дания и в абсолютно воровской стране разрешать грабителям делать ревизию твоих кармано-равносильно самоубийству.
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10.05.2021 14:41
+7
глобальный контроль
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10.05.2021 14:25
+7
Если бы мы знали, кто нас контролирует, бояться было бы нечего.
Они знают о нас всё, а мы о них ничего.
Они подвинчивают нам (не себе) налоги, ограничивают выращивание продуктов питания
(вся еда из их рук), вся медицина - из и рук - как тут не начать бояться ?
Израиль не выдаёт беглецов с наворованными деньгами и не спрашивает откуда.
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10.05.2021 14:42
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глобальный контроль
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10.05.2021 14:25 Відповісти
Скоро порошенка посадять і ці ідіотські ідеї закінчаться!
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10.05.2021 15:13 Відповісти
Дурень думкою багатіє! Пусть Игорок, тебе будет уютно, в родном сумасшедшем домике.
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10.05.2021 15:31 Відповісти
зараз і зелені дурбецели шось таке придумають...
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10.05.2021 14:27 Відповісти
А почему вы так боитесь ?
Я не знаю за все ЕС , но в Дании уже больших покупок по наличному не сделаешь, даже когда в банк ложишь деньги и то спрашивают , докажи откуда .
Мне как законопослушному гражданину это совершено не мешает .
Это бы было очень хорошо если бы так в Украине сделали ,
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10.05.2021 14:33 Відповісти
Ну потому что тут не Дания и в абсолютно воровской стране разрешать грабителям делать ревизию твоих кармано-равносильно самоубийству.
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10.05.2021 14:41 Відповісти
Ну потому что тут не Дания и в абсолютно воровской стране -. Ой , не надо стрелки переводить на какую-то там мифическую страну . Это все делаете Вы , люди живущие там . Вы все это делаете и вы как общество , как народ и несёте за это отвественности . А не какая то там страна
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10.05.2021 14:56 Відповісти
у нас очень много ваты живёт,понимаете?С этими долбоящерами бороться невозможно,а лицензии на отстрел не выдают.
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10.05.2021 15:01 Відповісти
Безбожники !
Вот я смотрю со стороны на датчан и со стороны на украинцев , и датчане правильные , а в Украине по большому счету все ложь и лицемерие .
Нету в обществе ценностей основанных на 10 заповедей Божьих.
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10.05.2021 15:03 Відповісти
Наxрен бы ты не пошел со своими поползновениями, "законопослушный гражданин"? У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 2391
Датчане грабили полмира, пока не стали "законопослушными". Рассказывай свои сказки в другом месте У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 2314
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10.05.2021 16:32 Відповісти
так если у вас датчан такое охренительное доверие ко всем почему вы до сих пор не в ЕС ?
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10.05.2021 16:43 Відповісти
А в Украине ОПАСНО быть ЗАКОНОПОСЛУШНЫМ !
Можно остаться с "голой жопой" и на улице - если покажешь государству что у тебя есть хоть КОПЕЙКА !!!
Государству сам ФАКТ того, что у тебя есть хоть что то - уже воспринимает как оскорбление себя !!! И ПОД ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ ОТБЕРЕТ У ТЕБЯ ПОСЛЕДНЕЕ !
И ЕЩЁ В ДОЛГИ ВГОНИТ !!!
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10.05.2021 14:41 Відповісти
Государство- это и есть Вы и то Вам виноват ? Кто виноват , что нарид так деградировал , что голосует по приколу , что это чмо ?
Кто же виноват , что нарид это терпит? Сам нарид ?

Кому нужно , что бы не было контроля за наличными ? Тем кто не платит налоги ? Если они не платят налоги , то откуда будут деньги на зарплаты учителям ? То зачем учителям учить детей этого нарида , если им нарид не платит зарплаты ? И т д ? Украина - це матрица ?
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10.05.2021 14:50 Відповісти
Тут сначала нужно уголовную статью за тупость.
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10.05.2021 14:56 Відповісти
Может сказу как в сср 58 ?!
И статься вам не поможет .
Почему ?
Безбожники !
Вот я смотрю со стороны на датчан и со стороны на украинцев , и датчане правильные , а в Украине по большому счету все ложь и лицемерие .
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10.05.2021 15:01 Відповісти
Ну да,так и есть.Потому я лично не хочу,чтоб мои деньги считала какая-то вороватая морда,а другие тут вверх не всплывают,тут всё покупается и чины и посады.Простому честному человеку пробиться самому без хабаря и кумовства тут ни как.Тут Кива кандидат наук,это яркий пример.И вы предлагаете,чтоб такая кива считала мне мои деньги?
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10.05.2021 15:08 Відповісти
Нет , я совсем не о том . Я о том , что бы все честно платили налоги и с этих налогов платили зарплаты учителям , которые бы хорошо учили детей , или врачам зарплаты , которые бы лечили хорошо людей . Я о том . О налогах
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10.05.2021 15:14 Відповісти
Чем больше ты украл,тем больше шансов,что тебя наградят и ты будешь уважаемым человеком.Я вас уверяю,тут налоги платить это как дань бандитам,чтоб содержать их охрану от нас же простых людей.
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10.05.2021 15:26 Відповісти
Вот здесь я не соглашусь. Я пока жил в Киеве раньше, все равно оплачивал проезд в транспорте, потому что транспорт убитый, а я хотел ездить в лучшем. Но я знаю много людей, которые считают "зачем мне платить за проезд, если у меня мало денег/транспорт говно и вообще мои деньги своруют". В Киеве до сих пор транспорт убитый, а я теперь езжу в нормальном транспорте в Европе. И пусть здесь проезд стоит 30 гривен (4 зл) 20 минут или 45 гривен (6 зл) 60 минут, я вижу, что транспорт хороший и вижу куда идут эти деньги.
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10.05.2021 15:36 Відповісти
А тут хоть в 10 раз цены поднять ничего не изменится.Куда эти деньги идут нам не докладывают,хотя и так понятно.
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10.05.2021 15:41 Відповісти
Ну та вернись в Киев , продолж платить и быть лохом ?
НЕТ. ты поумнел и слинял.... А нам предлагаешь оставаться лохами и платить дань !
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10.05.2021 17:02 Відповісти
Отчего же, население Украины выбрало нелоха, чем же вы хуже? А в Украину уже желания возвращаться нет - простите, но сыт по горло людьми, для которых можно решить вопросы взяткой или которые хотят порешать все через знакомых, которые за транспорт платить не хотят, они же тоже не лохи платить дань. Уж лучше я поживу в нормальной стране, в которой тоже не все гладко, но по крайней мере здесь знают люди в основном не только свои права, но и обязанности.
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11.05.2021 15:58 Відповісти
Та ну ...!? А что РАНЬШЕ как то было иначе, когда ты здесь был и "платил"...!?
ТО ЖЕ САМОЕ БЫЛО !
Просто ты поумнел !
И мы хотим поумнеть и не платить тем, кто все равно это украдет !!
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11.05.2021 17:01 Відповісти
Для этого стоило бы думать о том, как выводить бизнес "набело", а не вгонять обратно в сторону максимально возможного уклонения, как, например, айти загнали сначала в ЧП, а потом когда увидели, что ЧП платит меньше налогов - продвигать идеи фискальных аппаратов каждому ЧП. Но так-то да - здесь более-мене видишь куда идут налоги, в Украине разворованный фонд против ковид до сих пор многих людей не смущает. Ну а что, проголосовали же по приколу, как когда-то за Януковича, потому что "он красивый мужчина".
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10.05.2021 15:31 Відповісти
ЧП платит больше налогов чем ООО ! Запомните это раз и навсегда! 5% с оборота у ЧП и 1,5-2% эффективной налоговой нагрузки от оборота у ООО при обнале и оптимизации НДС У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 1961. При том ООО может годами ничего не платить вообще, не показывая прибыль. У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 9467
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10.05.2021 16:37 Відповісти
Ты в какой стране живёшь , фантазёр ? У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 4879
ты хоть шо то знаешь об Украине или только шо президент зебил?
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10.05.2021 16:02 Відповісти
Кто о чем - а сраный совок про "врачей и учителей" У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 1981
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10.05.2021 16:35 Відповісти
У нарида все президенты - евреи. Все премьеры (кроме Еханурова) - евреи.
Кто же виноват, что нарид так деградировал ?
Как только нарид не терпит - братский сосед вводит войска и начинает войну.
Кто сидит в кремле - какой избранный нарид оккупировал кремль с 1917 года ?
Кто грозит всему миру ядерным пеплом ?
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10.05.2021 15:02 Відповісти
ТССС!!! Сейчас хотят за нелюбовь к Евреям - уголовную статью ввести...
А ведь НЕ ЛЮБОВЬ не взялась с пустого места ! Для нее были и есть причины !
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10.05.2021 15:04 Відповісти
А у нас КОГДА то БЫЛО иначе !? ТАК было всегда! И при породе и при яныке и ДО яныка !
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10.05.2021 15:02 Відповісти
Ты нам виноват, совок драный, сбежавший в Данию (якобы). У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 2320
Нет контроля прежде всего за использованием налогов. Так что иди лесом, вместе с врачами и учителями, которые прекрасно берут налом за лечение и обучение, и не волнуются про какие то там налоги У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 1286
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10.05.2021 16:34 Відповісти
Если бы мы знали, кто нас контролирует, бояться было бы нечего.
Они знают о нас всё, а мы о них ничего.
Они подвинчивают нам (не себе) налоги, ограничивают выращивание продуктов питания
(вся еда из их рук), вся медицина - из и рук - как тут не начать бояться ?
Израиль не выдаёт беглецов с наворованными деньгами и не спрашивает откуда.
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10.05.2021 14:42 Відповісти
Шапочку из фольги не забываете носить? У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 7319
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10.05.2021 16:38 Відповісти
Шапочки на макушке - это по вашей части.
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10.05.2021 22:09 Відповісти
Вся Європа перейшла в повний концтабір. Щось пікнеш - штраф, ще раз - більший штраф. Поліція права завжди. В Іспанії діти до 16 сиділи вдома без права виходу, дефакто під домашнім арештом, 55 днів поспіль, в минулому році. Я думав, що за це хтось підніме питання, хтось відповість. А там нічого. Діти заможніх людей мали вчителів та мали де гуляти, а бідняки там попросту раби. Що їм скажуть то і роблять. Масочки в Польщі досі на вулицях навіть треба носити. Вони допомогли комусь? І ніхто не буде притягнутий до відповідальості.
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10.05.2021 19:08 Відповісти
кто боится ? где вы увидели "боимся" ? мы спокойно рассчитываемся наличными и в Дании и в Украине ..
"Люди приличные платят наличными" У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 3508
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10.05.2021 15:58 Відповісти
манипуляция с твоей стороны, - любой иностранец может открыть счёт в любом банке Дании и положить туда свои сбережения (лишь бы на первоначальных взнос хватило) и никто не будет требовать никаких доказательств , тоже касается и датчан.. а то о чём ты пишешь распространяются на ваших политиков и госслужащих.. ...
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10.05.2021 16:53 Відповісти
Зачем равняться на Данию ?
Почему не Швейцарию - средняя зарплата в 2 раза больше , только НАЛ , самая ходовая купюра 1000 франков (почти 1000 евро), все ходят с пачками НАСТОЯЩИХ денег , и никаких проблем ...
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10.05.2021 18:27 Відповісти
Заработал я за с 90-х по 2013-й годы 400000 грн и все их держал в банке (если считать по курсу 2013 года 8 грн за 1$ это было $50000 доларов).
Потом за 2 года инфляция сделала курс 27 грн за 1$ и теперь у меня уже на счетах в банке менее $15000).
Государство забрало 2/3 моих сбережений на старость.
Больше я в банки ничего не складываю...
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11.05.2021 01:34 Відповісти
Теперь и в ресторане пообедать нормально не дадут!
Это - холокост!
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10.05.2021 14:42 Відповісти
Придётся разбивать счёт на несколько чеков.
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10.05.2021 14:47 Відповісти
Хорошо, шо я успел новую машинку купить за наличку -- там больше 10 штук было -- так сложилось -- котлету денег в поезде тащил по всем карманам, аж на голландскую границу...*)
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10.05.2021 14:45 Відповісти
Придётся покупать б/у тачку до 10 штук, и обновлять порциями до 10 штук.
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10.05.2021 14:50 Відповісти
Шутишь? В Германии за наличку покупают машину ? Не верю ! 100 % не верю
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10.05.2021 14:52 Відповісти
В Дании в школах приучат детей мастурбировать - верю.
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10.05.2021 14:56 Відповісти
Кабы смотри Дискавери и убедись.
Но, за 10 штук ни один нормальный там не покупает, если спортивный мерин-купе 2011 года после ТО можно взять за 4-5 штук.
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10.05.2021 14:56 Відповісти
Сейчас -- без проблем. Полюбэ покупка анонимной не будет. Это из-за жуликов ограничения хотят ввести, а не из-за добросовестных покупателей.
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10.05.2021 15:03 Відповісти
Открываешь счет в банке, и оплачиваешь картой... У меня бнп парибас комиссии при покупке 0
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10.05.2021 14:52 Відповісти
Надо было в воскресение выкупить тачилу, а узная я об этом после обеда в пятницу.
Бабки с одного счёта на другой уже нельзя было успеть перевести. Долганулся баром до вторника...
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10.05.2021 14:57 Відповісти
Мудаческие банки в Европе за каждый чих процент берут, это не Украина
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10.05.2021 15:50 Відповісти
_Лишить людей права на наличные - к этому всё идёт. Это - шаг к тоталитаризму, диктату и тотальному контролю государства над личностью (про конроль людей над властью речь уже не идёт). Ничем хорошим это не закончится, лишь становлением глобального античеловеческого, людоедского мироустройства в духе Оруэлла или Обитаемого острова. Когда ваши деньги не у вас, а у чужого дяди в банке - это уже не вполне ваши деньги...
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10.05.2021 14:48 Відповісти
Ну деньги в кармане - это тоже как-бы ниочем. Ты меняешь что-то осязаемое (дом, машину, лошадь и тд) на пачку бумажек, которые тебе даже не гарантируют владение чем-то осязаемым.
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10.05.2021 15:06 Відповісти
Значит ты не понял. Ну и ладно.
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10.05.2021 15:13 Відповісти
Большинство не читало , то о чем ты говоришь, а значит не поймут...
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10.05.2021 15:42 Відповісти
Могли фильмы видеть.
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10.05.2021 15:43 Відповісти
Где взял - это может быть и коммерческая информация.
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10.05.2021 14:55 Відповісти
Ничего не получится, напрасные потуги.
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10.05.2021 14:55 Відповісти
Не знаю, сколько весит 10тыс евро, что они так обременяют европейцев, но 1млн, купюрами по 200 или 500 гривен влазит в обычный спортивный рюкзак и особо не обтяживают.
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10.05.2021 14:59 Відповісти
Не знаю, что там комиссия решила принять. Но в Польше покупку выше 15000 злотых(3300 евро) уже очень давно можно совершать только по безналу. За какой год эта новость?
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10.05.2021 14:59 Відповісти
Для того, чтобы вводить такие ограничения, власть должна быть абсолютно прозрачна.
Каждый работник госвертикали страны или структур ЕС
должен быть прозрачен в плане доходов и налогов.
И каждый гражданин должен иметь право посмотреть эти доходы
и сравнить с реальными тратами.
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10.05.2021 15:14 Відповісти
ОБХСС?
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10.05.2021 20:41 Відповісти
"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую ​​сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает"
_По просьбе и исключительно для блага трудящихся, разумеется. Все подлянки против народа всегда делаются именно под таким соусом. Ежу ясно что это предлог, а не причина, не мотив.
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10.05.2021 15:16 Відповісти
Субъекты хозяйствования имеют право осуществлять расчеты наличными в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам:
1) между собой - в размере до 10 000 (десяти тысяч) гривен включительно;
2) с физическими лицами - в размере до 50 000 (пятидесяти тысяч) гривен включительно.
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10.05.2021 15:22 Відповісти
речь о евро....
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10.05.2021 15:43 Відповісти
Ну это про унас.
Граждане, кстате, тоже не могут между собой сделки на овер 50000 наличными оплачивать. Которые нотариально подтверждаются.

Но есть ньюанс.
Ответствености за это не предусмотрено У ЄС для боротьби з відмиванням коштів хочуть заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тисяч євро - Цензор.НЕТ 806
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10.05.2021 15:52 Відповісти
практика ВС може змінитися і почнуть ці договори недійсними визнавати.
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10.05.2021 19:01 Відповісти
Привет крипта
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10.05.2021 15:48 Відповісти
Бандиты и враги народа и крипту возьмут к ногтю. Тотальный контроль. Концлагерь.
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10.05.2021 17:26 Відповісти
Знакомый 60€ з бинанса кинул на испанскую карту,так ему сразу счет заблокировали. Хорошо что есть всякие визы в ПриватБанке и монобанк . Тут тотальный контроль .
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10.05.2021 18:39 Відповісти
В Чехии это уже давно работает...
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10.05.2021 17:48 Відповісти
Игры Зеленского\Марченко с ОВГЗ начинают тихо разрушать банковскую систему Украины.
Классический пример - "Ощадбанк". За 2020 год банк рапортовал о наличии прибыли 2,8 млрд грн., что позволило выплатить государству дивиденды в размере 833 млн грн. В 2021 году оказалось, что прибыль сформирована в результате от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, а на самом деле никакой прибыли просто нет. Результат - прибыль на первый квартал 2021 года упала почти в десять (!!) раз по сравнению с 2020 г.
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10.05.2021 20:07 Відповісти
 
 