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Новини Політика України
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Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть

Україна має відзначати День перемоги над нацизмом, не озираючись на Росію, яка перетворює святкування на "токсичну історію", оскільки мільйони українців загинули під час Другої світової війни.

Таку думку висловив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.

"У боротьбі за ці святкування потрібно пам'ятати: не сперечайся з дурнем, він все одно задавить тебе досвідом у цій справі. Тому не треба про це сперечатися, мається на увазі Росія в суперечці за свята. І друге, що важливо сказати - Україна має право відзначати перемогу не через те, що Путін хоче відібрати або Путін все це перетворює на токсичну історію, а через 8 млн наших людей, які загинули заради перемоги над нацизмом. 8 млн людей загинули, це найважливіший аргумент", - підкреслив Дробович.

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Коментуючи офіційну російську точку зору про День перемоги, глава УІНП зазначив: "Бог з ними, з росіянами. Нехай божеволіють як можуть. Офіційна держпропаганда так налаштована, що вони самі себе отруюють, це їхня справа. Наша справа - в суперечках з ними не бути покусаними цими токсичними практиками, не приймати їх".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
А что в данном случае Дробович сказал неправильно??? Что тебя винторого скота возбудило??
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10.05.2021 14:50
+27
сгинь отсюда, недоносок вяликаросский! вы, сволочи, любым фашистам фору дадите, своей историей, и тем что сейчас творите
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10.05.2021 15:07
+25
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 2367
думаю, доволе кормить этого мокшанского тролля
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10.05.2021 15:19
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В бан, кацапское животное.
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10.05.2021 14:49 Відповісти
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 9910Ну шош ти так палишся, салага?
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10.05.2021 14:50 Відповісти
А что в данном случае Дробович сказал неправильно??? Что тебя винторого скота возбудило??
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10.05.2021 14:50 Відповісти
ну,винторогие-то элита ...
козел обычный смердящий,нечерноземный.кацап Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 2267
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10.05.2021 14:54 Відповісти
Шо дикий, то це точно, а що гуцул, то навряд!
Скоріше кацап з тайги!
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10.05.2021 14:54 Відповісти
Отмечать день "победы над нацизмом" нужно одновременно с днем траура в связи с захватом Восточной Европы коммунизмом.
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10.05.2021 14:51 Відповісти
Отгремел путинский парад, наступают суровые будни.
Осмысленно публикую ссылку на главный новостной портал РФ с главной новостью на сегодня, 10 мая.
Только со стула не упадите...
https://lenta.ru/news/2021/04/22/navoz/
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10.05.2021 14:55 Відповісти
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 8320
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10.05.2021 14:57 Відповісти
Це вона до кого звертається? До якої влади? Української???... Чи це переклад листа німкені, до Черчілля з Рузвельтом, у 1943-му?
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10.05.2021 17:24 Відповісти
так цей текст підходить до будь-якого проукраїнскького ЗМІ. Російським ЗМІ вона такого написати апріорі не може, бо вони не можуть бути русофобними.
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10.05.2021 19:49 Відповісти
Это просто ТРЕШ!!! Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 6022 Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 2678 Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 3734 Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 7582 Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 1122
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10.05.2021 15:14 Відповісти
Та ладно вам. Разрабатывают закон об обращении стратегического сырья, которое участвует в производстве почти всей их военной техники, самолётов и практически в 100% их местного ширпотреба. Что в этом такого?
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10.05.2021 16:39 Відповісти
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 1175
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10.05.2021 14:57 Відповісти
Сперечатись з москалями - себе принижувати, вважаю виважена і правильна позиція Дробовича. Адже Ви шановні, не сперечаєтесь з розумово відсталою людиною, коли розумієте, що вона хвора.. З таким успіхом можна сперичатись з твариною(коровою) наприклад
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10.05.2021 14:57 Відповісти
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 6181
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10.05.2021 15:01 Відповісти
Фронтовики? Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 1625
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10.05.2021 15:46 Відповісти
... наденьти ардина...
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10.05.2021 16:39 Відповісти
********
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10.05.2021 16:46 Відповісти
Українці Хахли - Лещенко, Лановий...
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11.05.2021 10:36 Відповісти
казань брал, астрахань брал..шпака не брал))
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10.05.2021 17:41 Відповісти
франтовики... стыд-позорррр наххх)))
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11.05.2021 02:17 Відповісти
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 2438
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10.05.2021 15:02 Відповісти
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 2672
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10.05.2021 15:02 Відповісти
Дробович прокомментировал взгляд Кремля на историю Второй мировой войны: Не спорь с дураком. Пусть сходят с ума как могут - Цензор.НЕТ 908
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10.05.2021 15:03 Відповісти
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 3613
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10.05.2021 15:04 Відповісти
сгинь отсюда, недоносок вяликаросский! вы, сволочи, любым фашистам фору дадите, своей историей, и тем что сейчас творите
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10.05.2021 15:07 Відповісти
три пальца парень вытянул, и кацапы - заверещали как резаные свиньи,
это не зиг, а символ партии "Свобода" !
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10.05.2021 15:19 Відповісти
Какой ты нах крымский, *********** твое хвамилие ,тварь *************...
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10.05.2021 15:49 Відповісти
«В Совет народных комиссаров СССР.---------------Вы напрасно верите в мIровую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: "да здравствует мIровая социалистическая революция, да здравствует мIровой октябрь". Вы сеете по культурному мiру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было. Сколько раз в ваших газетах о других странах писалось: "час настал, час пробил", а дело постоянно кончалось лишь новым фашизмом то там, то сям. Да, под вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мiр==============Пощадите же родину и нас.
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.==========Прежде чем положить это откровенное письмо в папку для доклада Сталину, «Каменная задница» (так называли предсовнаркома Молотова товарищи по партии, а сам Вождь и вовсе заменял последнее слово гораздо менее приличным) наложила (простите уж за невольный каламбур) на него примечательную резолюцию: «т. Сталину. Сегодня СНК получил новое чепуховое письмо академика Павлова. Молотов».
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10.05.2021 19:05 Відповісти
Тебя в дверь ты в окно?Коцап видимо?😂🌷×××
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10.05.2021 15:08 Відповісти
Это не взгляд Кремля!!! Вы правильно объясните . Это ....ПРОПАГАНДА ВОЙНЫ СРЕДИ ЛЮДЕЙ!!! Цель - все та же, уничтожить нас слбственными руками. Спасибо деду за победу????
Б У деда был враг? И я найду врага! И могу быстро повторить!!!
Вот цель этой тре трескотни.....
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10.05.2021 15:05 Відповісти
у таких как ты сплошь и рядом деды были вертухаями НКВДистами, помогавшими упырю сталену сгноить десятки миллионов граждан, загнаных совком в савецкий концлагерь. а их потомки теперь всех фашистами назначают, кто их "мсторию" не разделяет
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10.05.2021 15:10 Відповісти
дуже дотепно. познер великий авторитет. пеши истчо
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10.05.2021 15:12 Відповісти
с каких это помидоров познер русофоб?! опохмелись, пойди. живет на россии, пригретый кремлевской властью. приведи хоть один пример его русофобия
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10.05.2021 15:14 Відповісти
ты откуда понаехал крыSSкий, чьих печенегов будешь , холоп ?
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10.05.2021 15:16 Відповісти
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 2367
думаю, доволе кормить этого мокшанского тролля
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10.05.2021 15:19 Відповісти
и еще...
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10.05.2021 15:23 Відповісти
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 1087
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10.05.2021 15:24 Відповісти
Рашистская паскуда,пшолнах отсюда! Как тебе уровень *мышебратства*, кстати ,ватный пдрс?
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10.05.2021 15:52 Відповісти
та скоріш би тебе пристукнули.
набрид вже.
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10.05.2021 15:24 Відповісти
Позднеру можно верить?
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10.05.2021 15:22 Відповісти
Вы правильно толкуйте! Кто из немцев сдела эсосовцев?? Они простот ак с неба не упали. Это их сделала такими пропаганда, ....без разницы какая, по радио, по оратории. Есть результат. Тот же метод. Вы думаете для броварцев, ненависны украинцы??? Да они срали на вас, перед Октоберфестом. Но...., но!,,...чтобы отменить Октоберфест, и позвать их на войну, нужна методология, т.е. программный код, другими словами ...ПРОПАГАНДА,!!
Это тот же приемчик, который работает сейчас.
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10.05.2021 15:13 Відповісти
Броварцы - это жители Броваров? Какое они имеют отношение к Октоберфесту?
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23.09.2021 11:53 Відповісти
Ты себе чистые штаны купи, а то повторишь, а переодеться невошто. 😁
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10.05.2021 15:19 Відповісти
на деда напали есесовцы после того как дед напал на Финляндию, а потом с есесовцами вместе напал на Польшу? аяяй, какое горе! Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 7458
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10.05.2021 16:59 Відповісти
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 7260
благодарствует дидам за пабеду
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10.05.2021 15:06 Відповісти
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 9577
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10.05.2021 15:22 Відповісти
вернее
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10.05.2021 15:28 Відповісти
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 6746
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10.05.2021 15:29 Відповісти
Cтрашная тварь ,как жиСть на рф , да и сиськи не задались с волосиками....
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10.05.2021 15:57 Відповісти
Тебе - ******* КАЦАПСКОЙ, прямой речью говорят, что твои дедываевали не ваевали а крысячили в тылах и закидывали доносы твоему дедушке СРАЛину!!! Чо непонятного, ******?!?!?!?!
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10.05.2021 15:32 Відповісти
Жги рашиста-мудака,
Морда просит кулака
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10.05.2021 15:28 Відповісти
Спросите вы у Сатаны.
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ;
- Везде где "русские", война.
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10.05.2021 15:31 Відповісти
Спросите вы у тишины хотят ли русские войны? И ответит тишина, русские и есть война...
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10.05.2021 16:38 Відповісти
Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть - Цензор.НЕТ 6852
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10.05.2021 15:35 Відповісти
Яке ж ти нещасне.
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10.05.2021 15:46 Відповісти
Спамьте ишака козломордоко, не ленитесь.
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10.05.2021 15:48 Відповісти
Це Пирла-відомий в Севастополі любитель морячків.
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10.05.2021 15:50 Відповісти
Пирла? Знаю Пирло , экс футболиста и тренера Ювентуса, а это что за чучело? Ватный камикадзе на Цензоре?
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10.05.2021 15:52 Відповісти
О, это (если память не изменяет) ещё с Корреспондента пошло

По 10бальной шкале неадекватности был на твёрдой 9 с плюсом .
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10.05.2021 16:42 Відповісти
Все прально він сказав ,але відзначати цю подію треба 8 Травня (!!!) як вся Європа , а не 9 го !
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10.05.2021 15:50 Відповісти
В этом году Харьков показал свое кацапское гнилое нутро. Такого не было давно. Автопробег победобесия. Кто эти существа и зачем живут в Украине?
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10.05.2021 15:51 Відповісти
Стрілочників не варто шукати, марна справа, а от організаторів та фінансистів бажано. Для того існуюють в Державі Україна цілі полчища дармоїдів в т.ч вр і її складові які спокійно прожирають державні кошти.
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10.05.2021 18:59 Відповісти
абсолютно верная позиция.
ватное быдло на паРаше устраивает побєдобєсиє, вкладываемое их господами им в бошки - это их личное горе. нам то чего переживать по этому поводу? Украина избавилась от подобного и ладно. без того проблем хватает.
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10.05.2021 16:43 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, вінідіктави, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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10.05.2021 19:23 Відповісти
 
 