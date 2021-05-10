Дробович прокоментував погляд Кремля на історію Другої світової війни: Не сперечайся з дурнем. Нехай божеволіють як можуть
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Україна має відзначати День перемоги над нацизмом, не озираючись на Росію, яка перетворює святкування на "токсичну історію", оскільки мільйони українців загинули під час Другої світової війни.
Таку думку висловив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, передає Цензор.НЕТ.
"У боротьбі за ці святкування потрібно пам'ятати: не сперечайся з дурнем, він все одно задавить тебе досвідом у цій справі. Тому не треба про це сперечатися, мається на увазі Росія в суперечці за свята. І друге, що важливо сказати - Україна має право відзначати перемогу не через те, що Путін хоче відібрати або Путін все це перетворює на токсичну історію, а через 8 млн наших людей, які загинули заради перемоги над нацизмом. 8 млн людей загинули, це найважливіший аргумент", - підкреслив Дробович.
Коментуючи офіційну російську точку зору про День перемоги, глава УІНП зазначив: "Бог з ними, з росіянами. Нехай божеволіють як можуть. Офіційна держпропаганда так налаштована, що вони самі себе отруюють, це їхня справа. Наша справа - в суперечках з ними не бути покусаними цими токсичними практиками, не приймати їх".
Будь ласка, зачекайте...
козел обычный смердящий,нечерноземный.кацап
Скоріше кацап з тайги!
Осмысленно публикую ссылку на главный новостной портал РФ с главной новостью на сегодня, 10 мая.
Только со стула не упадите...
https://lenta.ru/news/2021/04/22/navoz/
УкраїнціХахли - Лещенко, Лановий...
это не зиг, а символ партии "Свобода" !
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.==========Прежде чем положить это откровенное письмо в папку для доклада Сталину, «Каменная задница» (так называли предсовнаркома Молотова товарищи по партии, а сам Вождь и вовсе заменял последнее слово гораздо менее приличным) наложила (простите уж за невольный каламбур) на него примечательную резолюцию: «т. Сталину. Сегодня СНК получил новое чепуховое письмо академика Павлова. Молотов».
Б У деда был враг? И я найду врага! И могу быстро повторить!!!
Вот цель этой тре трескотни.....
думаю, доволе кормить этого мокшанского тролля
набрид вже.
Это тот же приемчик, который работает сейчас.
благодарствует дидам за пабеду
Морда просит кулака
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ;
- Везде где "русские", война.
По 10бальной шкале неадекватности был на твёрдой 9 с плюсом .
ватное быдло на паРаше устраивает побєдобєсиє, вкладываемое их господами им в бошки - это их личное горе. нам то чего переживать по этому поводу? Украина избавилась от подобного и ладно. без того проблем хватает.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!