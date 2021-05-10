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Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158) КПВВ (320)

Пасажиропотік через відкриті КПВВ на Донбасі зменшився майже вдвічі порівняно з минулим тижнем, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Пасажиропотік через відкриті КПВВ на Донбасі зменшився майже вдвічі порівняно з минулим тижнем, - штаб ООС

За рішенням командувача операції Об'єднаних сил, усі КПВВ відкрито для пропуску через лінію розмежування.

Контрольні пункти працюють щодня з 8:00 до 16:00, проте рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорах заблоковано з боку тимчасово окупованої території України, повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС.

Із семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупаційні війська розблоковують рух двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.

Читайте також: Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ, під Троїцьким застосували 120-мм міномети, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Пасажиропотік через відкриті КПВВ на Донбасі зменшився майже вдвічі порівняно з минулим тижнем, - штаб ООС 01

Варто зазначити, що у контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік порівняно з минулим тижнем зменшився майже вдвічі. Загалом за минулий тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 3346 осіб, а на контрольовану територію – 3400 осіб.

У КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнуло 114 осіб та 30 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 122 особи та 36 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

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Слід нагадати, що відповідно до наказу Командувача Об’єднаних сил, в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень. Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування на КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію проти COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

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Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи "Вдома". У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації.

Для представників іноземних держав під час перетину лінії розмежування окрім цього необхідно мати поліс страхування.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Дідиваіватєлі відпочивають після штурму Рейхстагу.
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10.05.2021 15:01
+3
отсыпаются...после дна пабеды.
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10.05.2021 14:59
+3
сняли наши пенсии и поехали на парад фапать.....
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10.05.2021 15:02
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отсыпаются...после дна пабеды.
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10.05.2021 14:59 Відповісти
Дідиваіватєлі відпочивають після штурму Рейхстагу.
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10.05.2021 15:01 Відповісти
сняли наши пенсии и поехали на парад фапать.....
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10.05.2021 15:02 Відповісти
Який сум! Який смуток!
(ніт)
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10.05.2021 15:08 Відповісти
готовятся к наступлению?
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10.05.2021 15:09 Відповісти
Пасажиропотік через відкриті КПВВ на Донбасі зменшився майже вдвічі порівняно з минулим тижнем, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5926
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10.05.2021 15:10 Відповісти
Пасажиропотік через відкриті КПВВ на Донбасі зменшився майже вдвічі порівняно з минулим тижнем, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9232
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10.05.2021 15:11 Відповісти
Кабан і три свиноматки! Програма в світі тварин.
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10.05.2021 19:28 Відповісти
пособники оккупантов тесты при въезде должны сдавать
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10.05.2021 15:17 Відповісти
Все КПВВ с ОРДЛО должны быть закрыты лет на 20. Чем раньше закроем, тем раньше проситься начнут в Украину. Если мы им по 2 пенсии будем платить, они всегда будут ругать Украину.
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10.05.2021 15:22 Відповісти
3 млрд в месяц..За эти деньги уже давно бы всем проукраинским переселенцам можно было жилье на вторичном рынке купить..только с условием не пересекать линию разграничения..Не шастать туда -сюда
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10.05.2021 17:52 Відповісти
А що не так?
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10.05.2021 15:58 Відповісти
Закрити всі пункти пропуску і ніяких пенсій! Хай живуть у дирі за яку проголосували!
Бо не ... !
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10.05.2021 19:26 Відповісти
 
 