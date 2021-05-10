У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія не збирається платити компенсацію Чехії за "абсурдними" звинуваченнями за наслідки вибухів на складах з боєприпасами у Врбетіце в 2014 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РИА Новости" заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ, генерал ФСБ у відставці Володимир Джабаров.
Міністерка фінансів Чехії Олена Шиллерова заявляла, що Прага вимагатиме від Москви щонайменше 1 млрд крон (приблизно $47 млн за курсом Національного банку Чехії на 10 травня).
У Чехії вже не знають, що вигадати, відреагував Джабаров. Він зазначив, що "не було ні розслідування, ні встановлення всіх фактів". Ніхто Чехії не платитиме, "це абсурд", додав російський сенатор.
За словами Джабарова, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш "загрався", запропонувавши країнам Євросоюзу вислати по одному російському дипломату на знак солідарності з Прагою.
На думку сенатора від Єврейської автономної області РФ, подібна політика - гра прем'єр-міністра, якому "дуже хочеться сподобатися американцям".
Нагадаємо, 17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ у причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів в 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає співробітниками спецслужб Росії.
25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкова і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасами у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої провини немає".
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Кстати, да, и мы тоже должны потребовать от "рф" компенсацию.
Тому чехам треба змусити парашню заплатити.
В паРаше есть только депутаты госдуры...
Совет ********* является «верхней» палатой Федерального Собрания ‑‑ парламента Российской Федерации....
Так что увы и ах...эти скоты кто угодно....но только не сенаторы....
Но шумиха была поднята не в надежде срубить рашинских денег.
В мире новый тренд - идет опускание раши. Так что - вы уже по факту платите, утырки.
из бывших ФСБшных упырей,
евреям он не нужен даже даром,
но в Раше все не так, как у людей.
Пирамиды построили..Каналы и тоннели прорыли..Ерунда!!!
А Сранорашку обнести опалубкой и залить бетоном нужно ***... ООН?!!!