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У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце

Росія не збирається платити компенсацію Чехії за "абсурдними" звинуваченнями за наслідки вибухів на складах з боєприпасами у Врбетіце в 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "РИА Новости" заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ, генерал ФСБ у відставці Володимир Джабаров.

Міністерка фінансів Чехії Олена Шиллерова заявляла, що Прага вимагатиме від Москви щонайменше 1 млрд крон (приблизно $47 млн ​​за курсом Національного банку Чехії на 10 травня).

У Чехії вже не знають, що вигадати, відреагував Джабаров. Він зазначив, що "не було ні розслідування, ні встановлення всіх фактів". Ніхто Чехії не платитиме, "це абсурд", додав російський сенатор.

За словами Джабарова, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш "загрався", запропонувавши країнам Євросоюзу вислати по одному російському дипломату на знак солідарності з Прагою.

На думку сенатора від Єврейської автономної області РФ, подібна політика - гра прем'єр-міністра, якому "дуже хочеться сподобатися американцям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за наслідки вибухів під Врбетіце

Нагадаємо, 17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ у причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів в 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає співробітниками спецслужб Росії.

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкова і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасами у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої провини немає".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
А чехи арестуют немного собственности рашки на территории Чехии 😀😀😀
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10.05.2021 15:15
+24
парашия - независимая страна? Ты серьезно или ты дурак?! Более 80% экспорта парашии - энергоресурсы. Если цивилизованный мир обьявит эмбарго на энергоресурсы с московии, то парашка загнется как страна.
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10.05.2021 15:27
+20
та й таке В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице - Цензор.НЕТ 4574

В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице - Цензор.НЕТ 8443
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10.05.2021 15:19
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А чехи арестуют немного собственности рашки на территории Чехии 😀😀😀
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10.05.2021 15:15 Відповісти
У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 5171
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10.05.2021 15:37 Відповісти
вот что у чехов немного...- зато кое-у-кого побольше макшанского- вот там и по-круче будет..))) а нам, и всем,- полезнее)))
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11.05.2021 01:58 Відповісти
Добре, що не вимагають компенсацію " За клевету" проти паРаші.... Какие ваши доказательства...?
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10.05.2021 15:15 Відповісти
Типичный случай. И тут же, тутже сразу же ...иск в международный суд. Без промедления. А Украина поможет, мы были заказчиками изделий!
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10.05.2021 15:16 Відповісти
мы были заказчиками изделий!

Кстати, да, и мы тоже должны потребовать от "рф" компенсацию.
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10.05.2021 15:36 Відповісти
А я не вппевнений, що підтримає. А як же шмарклі потім в буркали путінХУЙЛО заглядати?
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10.05.2021 16:32 Відповісти
Це ж кацапи...
Тому чехам треба змусити парашню заплатити.
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10.05.2021 15:17 Відповісти
Заплатити означає визнати, що винуватий. Тому вони на це не погодяться.
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10.05.2021 15:18 Відповісти
та й таке В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице - Цензор.НЕТ 4574

В России заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице - Цензор.НЕТ 8443
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10.05.2021 15:19 Відповісти
Уважаемый Цензор в паРаше нет сенаторов...и никогда не было...
В паРаше есть только депутаты госдуры...
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10.05.2021 15:21 Відповісти
Сенаторы Российской Федерации[править | править код]Материал из Википедии - свободной энциклопедииТекущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 ноября 2020; проверки требует 1 правка.Перейти к навигацииПерейти к поискуСенаторы Российской Федерации - представители всех субъектов Российской Федерации в Совете Федерации, верхней палате Федерального Собрания (парламента России).
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10.05.2021 16:22 Відповісти
В параше именованное двухуровневое представительство ....., и как раз именованные "сенаторы" заседают в Совете Федерации Федерального Собрания Российской *********...
Совет ********* является «верхней» палатой Федерального Собрания ‑‑ парламента Российской Федерации....
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10.05.2021 16:42 Відповісти
в госдуре депутаты, а в верней палате сенаторы. погуглил бы что ли? У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 2421
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10.05.2021 17:03 Відповісти
Погуглил.....сената в паРаше не нашел..... и не нашел ни одного документа в котором бы совет ********* в паРаше назывался бы "сенатом"...
Так что увы и ах...эти скоты кто угодно....но только не сенаторы....
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10.05.2021 18:37 Відповісти
А кто бі сомневался?
Но шумиха была поднята не в надежде срубить рашинских денег.
В мире новый тренд - идет опускание раши. Так что - вы уже по факту платите, утырки.
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10.05.2021 15:21 Відповісти
парашия - независимая страна? Ты серьезно или ты дурак?! Более 80% экспорта парашии - энергоресурсы. Если цивилизованный мир обьявит эмбарго на энергоресурсы с московии, то парашка загнется как страна.
показати весь коментар
10.05.2021 15:27 Відповісти
Это ботинок пригожинский. Враг! Не дискутировать - сразу аннигилировать ублюдка.
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10.05.2021 15:29 Відповісти
Да за ради бога, хоть в данный момент прекращайте! Почему не будете, сцыкотно???
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10.05.2021 15:38 Відповісти
Це кацап півгодини тому тут зареєструвався, щоб отаку муйню тут написати. І не ліньки ж було. Явно пригожинський.
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10.05.2021 15:39 Відповісти
Но почему то он этого не делает. Интересно, почему? У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 6531
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10.05.2021 21:12 Відповісти
Это ты такой дурной от вонючей крымской водички?
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10.05.2021 15:28 Відповісти
Разве паРаша когда-нибудь признала свою вину, извинилась, покаялась?.. Это суть ее, это ее принцип. Все враги вокруг, все виноваты, а она белая и пушистая! Мрази...
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10.05.2021 15:21 Відповісти
я ще під новиною від чехів "Чехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во Врбетице" про це сказав
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10.05.2021 15:24 Відповісти
и кто из вас сейчас сверху, **********?
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10.05.2021 15:41 Відповісти
та да, мала компенсація... треба було виставити 2-3 лярда... втім, переконаний, так і буде У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 924
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10.05.2021 15:26 Відповісти
Что, тебе непривычно видеть, как наконец то рашка получает, что заслужила? Привык смотреть на рашку снизу вверх? Выпрями спину, давно пора...
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10.05.2021 15:28 Відповісти
Ты, кацап опущенный, стал раком и челом о землю бей, прежде чем что либо пиндеть спроси разрешения у своего хозяина, после уплаты дани,кадырки-сверепого.
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10.05.2021 15:39 Відповісти
Хоча цей Джабаров жодного відношення до касапських фінансів не має, але ті, хто має - попросту доручили йому озвучити *****.
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10.05.2021 15:23 Відповісти
Газом сплатять по бартеру? У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 4548
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10.05.2021 15:23 Відповісти
Та чехи на это и не надеялись, они сами сказали, что если русня согласится заплатить, то это значит признаться. А кацапы никогда не признаются. Поэтому, требование заплатить ущерб, было сделано для того, чтобы лишний раз показать гнилую суть паРаши.
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10.05.2021 15:25 Відповісти
це кацапам від Чехів. У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 6852

У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце - Цензор.НЕТ 6314
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10.05.2021 15:28 Відповісти
Та ну. Только если в эту бутылку нассать, тогда да.
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10.05.2021 15:30 Відповісти
Посадить на эту бутылку...так кацапне будет привычнее..
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10.05.2021 15:35 Відповісти
Русня к этому привыкшая, бьёт, значит любит. А ещё чехи у русских дурачков царское золото отжали и домой увезли.
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10.05.2021 15:32 Відповісти
Чехи, кому должны, так всем прощают.
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10.05.2021 15:37 Відповісти
бабку твою на хор пустили? так для нее это единственный светлый день в жизни был)))))))))
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10.05.2021 15:43 Відповісти
Так,что нет у вас методов против Кости Сапрыкина
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10.05.2021 15:29 Відповісти
Есть...недвиги и прочего принадлежащего паРаше в Чехии предостачно...не на одну компенсацию хватит...
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10.05.2021 15:38 Відповісти
Так они встречный иск в хамовнический суд подадут. И выиграют (скорее всего ). И ещё Чехия останется им должна.
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10.05.2021 16:04 Відповісти
Історично Русь заснована в Києві, це тепер розділилися, росія без Києва не має історії. Буде гаряче, дуже гаряче.
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10.05.2021 15:39 Відповісти
До Русі життя не було...і після Русі життя не було...
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10.05.2021 15:51 Відповісти
Ну так давайте розбіжимось по світу, я вважаю якщо наша вишиванка існує, ми найкращі. Вона дійсно краща.
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10.05.2021 16:01 Відповісти
А от евреев выступил Джабаров,
из бывших ФСБшных упырей,
евреям он не нужен даже даром,
но в Раше все не так, как у людей.
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10.05.2021 17:50 Відповісти
Ввести вербетицкий налог на лаптей, посещающих Прагу, и платить один хрен прийдется!
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10.05.2021 19:41 Відповісти
Платить не будут, будут расплачиваться. Репутацией международного террориста, обнищанием населения.
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10.05.2021 20:52 Відповісти
А КТО Ж ТЕХ РОССИЯН УЖЕ СПРАШИВАТЬ БУДЕТ !?) ТАДЖИКИСТАН !?) ГЛАВНОЕ НЕ ЖАЛЕТЬ ИХ НИ ЖЕНЩИН НИ ДЕТЕЙ !!!
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10.05.2021 21:40 Відповісти
Арестуют счета, имущество, строения - делов-то.
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10.05.2021 23:20 Відповісти
блин..Ну какие проблемы?!!
Пирамиды построили..Каналы и тоннели прорыли..Ерунда!!!
А Сранорашку обнести опалубкой и залить бетоном нужно ***... ООН?!!!
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11.05.2021 01:30 Відповісти
 
 