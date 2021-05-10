УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11512 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України
1 050 7
Євросоюз (7020) Боррель (783)

Рада ЄС доручила Боррелю підготувати проєкт першої військової концепції Євросоюзу "Стратегічний компас"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рада ЄС доручила Боррелю підготувати проєкт першої військової концепції Євросоюзу

Рада Євросоюзу доручила главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада 2021 року подати проєкт першої військової концепції ЄС "Стратегічний компас". Після цього відбудеться його подальше обговорення.

Таку заяву розмістили на сайті Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рада ЄС визнала необхідність просуватися в галузі безпеки та оборони.

Також читайте: Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України, - посол Маасікас

"Концепція "Стратегічний компас" підвищить і направить реалізацію рівня амбіцій в галузі безпеки та оборони. Тому Рада закликає Верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки представити перший проєкт "Стратегічного компаса" для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року", - йдеться в заяві.

Зазначається, що ЄС має просувати свої інтереси і цінності і вміти протистояти загрозам і викликам глобальної безпеки.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Болтологія" - переливання з пустого в порожнє продовжуватиметься до нового року....
показати весь коментар
10.05.2021 15:26 Відповісти
продовжуватиметься ... -- эт точно -- с таким словом долго не поболтаешь -- язык сломается...*)
показати весь коментар
10.05.2021 15:32 Відповісти
Навіть в Євросоюзі вже зрозуміли, що касапи - агресор і окупант. І що поки що ***** окупував лише порівняно невеликі території України, Молдови та Грузії... (та й ще не всю територію Азербайджану звільнив...). І що намагається продовжити свою політикою агресією проти ЄС.
показати весь коментар
10.05.2021 15:30 Відповісти
Этакий испанский Симоненко, левый на все голову, как и остальные красные комиссары ЕС. Коммуняка из испанской социалистической рабочей партии. Ух они и навоюются под своими красными знаменами. Вместе с Могерини, комсомолкой компартии Италии и комсомольцем Столтенбергом из норвежской рабочей партии.
показати весь коментар
10.05.2021 16:21 Відповісти
Як швидко ця ******* забула 45-й...
показати весь коментар
10.05.2021 16:34 Відповісти
Так і бачу " департамент глубокой озабоченності", управління "рішитільнава протеста" і навіть " камитет по санкциям фіз.ліц без апридильонава мєста житільства".
показати весь коментар
10.05.2021 16:35 Відповісти
как бы эти европейские подельники рашиста снова по "рашистскому стратегическому компасу" не отрезали еще часть территории Украины,как это сделали в Минске "стратегические путинские партнеры фрицы,во главе с Меркель, и жабоеды, во главе с Оландом ,а на подтанцовке итальнская Могоричини,,,?
,
показати весь коментар
10.05.2021 20:46 Відповісти
 
 