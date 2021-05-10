В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок"

Лікарі в Індії повідомляють про "цілу серію випадків" інфікування мукормікозом серед пацієнтів, що видужують і видужали від коронавірусу.

Мукормікоз - рідкісна інфекція, викликана впливом цвілі, яка зазвичай трапляється в ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють. Він вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя у діабетиків або людей з важким імунодефіцитом (хворі на рак або люди з ВІЛ/СНІД), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Лікарі вважають, що мукормікоз, загальна смертність від якого становить 50%, може бути викликаний прийомом ліків, необхідних для лікування важкохворих пацієнтів із COVID-19. Препарати зменшують запалення легень, але також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові.

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Лікар з Мумбаї Акшай Наїр повідомив журналістам про 40 виявлених хворих на цю інфекцію у квітні. У період з грудня по лютий його колеги в п'яти індійських містах заявили про 58 зафіксованих випадків зараження. Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від коронавірусу.

Деяким з них доводиться хірургічно видаляти око, щоб інфекція не потрапила в мозок. Зазвичай у пацієнтів з цією інфекцією такі симптоми: закладеність носа і кровотеча; пухлина і біль в оці; втрата зору. У рідкісних випадках лікарям доводиться видаляти кістку щелепи хірургічним шляхом, щоб хвороба не поширювалася.

Протигрибкова ін'єкція, яка коштує $48 за дозу і яку потрібно вводити щодня протягом восьми тижнів, є єдиними ліками, ефективним проти хвороби.