В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок"
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Лікарі в Індії повідомляють про "цілу серію випадків" інфікування мукормікозом серед пацієнтів, що видужують і видужали від коронавірусу.
Мукормікоз - рідкісна інфекція, викликана впливом цвілі, яка зазвичай трапляється в ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють. Він вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя у діабетиків або людей з важким імунодефіцитом (хворі на рак або люди з ВІЛ/СНІД), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Лікарі вважають, що мукормікоз, загальна смертність від якого становить 50%, може бути викликаний прийомом ліків, необхідних для лікування важкохворих пацієнтів із COVID-19. Препарати зменшують запалення легень, але також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові.
Лікар з Мумбаї Акшай Наїр повідомив журналістам про 40 виявлених хворих на цю інфекцію у квітні. У період з грудня по лютий його колеги в п'яти індійських містах заявили про 58 зафіксованих випадків зараження. Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від коронавірусу.
Деяким з них доводиться хірургічно видаляти око, щоб інфекція не потрапила в мозок. Зазвичай у пацієнтів з цією інфекцією такі симптоми: закладеність носа і кровотеча; пухлина і біль в оці; втрата зору. У рідкісних випадках лікарям доводиться видаляти кістку щелепи хірургічним шляхом, щоб хвороба не поширювалася.
Протигрибкова ін'єкція, яка коштує $48 за дозу і яку потрібно вводити щодня протягом восьми тижнів, є єдиними ліками, ефективним проти хвороби.
Будь ласка, зачекайте...
Те врачи, шо трипером на болели? Даже дети в СССР знали, шо при лечении трипера БИЦЕЛИНОМ, НАДО принимать антигрибковые препараты.
Ой вей, гиде те дети, гиде тот союз, и куда сбежали УМНЫЕ дохтура?
Союз умер (и слава богу), а от умных стало нехватать. Сбижали умные и теперь лечат от трипера европу и серерную америку(
Чо за ХУ..... происходит!?!?!?!
И даже самый конченый засранец при наличии достойного учителя и личном усердии может стать очень высокопоставленным чиновником....Вплоть до приближенного императора....
А в Индии нет...все ограничено кастой ...
При лечении трипера антибиотиками есть высокая вероятность подцепить грибок)
Ви не болели трипером? Ви не знали жизни)
НУ ЩО ПОЇХАЛИ.
Далі будуть опеньки і білі гриби в Україні у тих хто переболів короногрипом
ГОЛОВНЕ НАЛЯКАТИ , щоб люди і кактусом кололись )
И это на всю Индию, где больше миллиарда.Прямо катастрофа 😷
А в речке крокодилы ускоряют помывку.
Мукормикоз - это жопа!