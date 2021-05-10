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В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють

Лікарі в Індії повідомляють про "цілу серію випадків" інфікування мукормікозом серед пацієнтів, що видужують і видужали від коронавірусу.

Мукормікоз - рідкісна інфекція, викликана впливом цвілі, яка зазвичай трапляється в ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють. Він вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя у діабетиків або людей з важким імунодефіцитом (хворі на рак або люди з ВІЛ/СНІД), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Лікарі вважають, що мукормікоз, загальна смертність від якого становить 50%, може бути викликаний прийомом ліків, необхідних для лікування важкохворих пацієнтів із COVID-19. Препарати зменшують запалення легень, але також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові.

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Лікар з Мумбаї Акшай Наїр повідомив журналістам про 40 виявлених хворих на цю інфекцію у квітні. У період з грудня по лютий його колеги в п'яти індійських містах заявили про 58 зафіксованих випадків зараження. Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від коронавірусу.

Деяким з них доводиться хірургічно видаляти око, щоб інфекція не потрапила в мозок. Зазвичай у пацієнтів з цією інфекцією такі симптоми: закладеність носа і кровотеча; пухлина і біль в оці; втрата зору. У рідкісних випадках лікарям доводиться видаляти кістку щелепи хірургічним шляхом, щоб хвороба не поширювалася.

Протигрибкова ін'єкція, яка коштує $48 за дозу і яку потрібно вводити щодня протягом восьми тижнів, є єдиними ліками, ефективним проти хвороби.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Индусы в таком говне живут, что ничего удивительного. Там такая дикая антисанитария, к которой сами индусы вполне привыкли. Но вот "белого человека" от такого образа жизни за неделю вперёд ногами вынесут.
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10.05.2021 16:07
+13
Ця пліснява в Індії повсюди і те, що іі виявляють в легенях хворих на COVID закономірно
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10.05.2021 15:52
+11
А вы там проверьте...не ковидшел ли случайно является причиной всего этого...
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10.05.2021 15:49
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10.05.2021 15:48 Відповісти
а в Украине зелений грибок
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10.05.2021 18:36 Відповісти
и зеленый грибок и свынячи воши, все не как у людей
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10.05.2021 18:51 Відповісти
И шо то за врчи, шо забывают, шо при приеме антибиотиов, просыпаются грибки?

Те врачи, шо трипером на болели? Даже дети в СССР знали, шо при лечении трипера БИЦЕЛИНОМ, НАДО принимать антигрибковые препараты.
Ой вей, гиде те дети, гиде тот союз, и куда сбежали УМНЫЕ дохтура?

Союз умер (и слава богу), а от умных стало нехватать. Сбижали умные и теперь лечат от трипера европу и серерную америку(
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10.05.2021 22:04 Відповісти
А вы там проверьте...не ковидшел ли случайно является причиной всего этого...
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10.05.2021 15:49 Відповісти
ужоз то кокой!
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10.05.2021 15:49 Відповісти
Ця пліснява в Індії повсюди і те, що іі виявляють в легенях хворих на COVID закономірно
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10.05.2021 15:52 Відповісти
эта плесень повсюду .а не только в Индии - хлебная плесень в воздухе практически везде это тот же мукормикоз и человек постоянно и её вдыхает . просто необходим сильно ослабленный иммунитет для её развития .
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10.05.2021 16:25 Відповісти
Чорна відрізняється від хлібної (зеленої)- вона набагато більш шкідливіша.
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10.05.2021 19:07 Відповісти
хлебной плесени видов ого го и все вызывают аналогичные симптомы . главное это убитый иммунитет на фоне лечения ковида и вообще всё что с этим ковидом связано приобретает какой то идиотизм. тот же цитокиновый шторм так загадочно и красиво звучит вместо для всех понятного и практически обыденного сепсиса из-за пневмонии
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10.05.2021 20:19 Відповісти
у нас во время уборки пшеницы если идут дожди то в некоторых регионах до 50% урожая с грибком и не думаю что его уничтожают .
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10.05.2021 20:26 Відповісти
Ще одна зараза доєдналась
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10.05.2021 15:57 Відповісти
я даже знаю, как её зовут - эпидемиологи с дипломом Трускавецкого университета.
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11.05.2021 07:49 Відповісти
из черного "юмора" ....(((( - если даже в Индии после выздоровления рт Ковида умрет и несколько миллионов в год...- там практически этого никто не заметит....- большая часть сегодняшней Индии - это сплошная антисанитария....
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10.05.2021 16:00 Відповісти
Почему немытых и смердячих индусяр считают какой то развитой нацией и ровняются на них???? Они там серут под своими домами, месят свое гуанище и гуанище своего соседа босами ногами, а затем не моючись ложатся спать в свое смердячем сарае. Стирают свои шмотки в своих стоках, куды ссцуть. И вааще сами не моются и смердят!!! В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 7934
Чо за ХУ..... происходит!?!?!?!
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10.05.2021 16:06 Відповісти
Макроэкономические показатели у них хорошие, а не качество жизни.
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10.05.2021 18:35 Відповісти
Индусы в таком говне живут, что ничего удивительного. Там такая дикая антисанитария, к которой сами индусы вполне привыкли. Но вот "белого человека" от такого образа жизни за неделю вперёд ногами вынесут.
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10.05.2021 16:07 Відповісти
Зато они там делают вакцины, и продают их по всему миру.
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10.05.2021 16:43 Відповісти
Индия до сих пор кастовая... И то, что пишет товарищ выше это он про низшие касты. Их там миллиард так живут. Но есть касты выше уровнем, и вполне себе чистые и очень развитые. Их там между прочим 300-400 миллионов ) Вот они вакцины и делают.
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10.05.2021 16:46 Відповісти
От кастовости они давно и безуспешно пытаются избавиться. А вообще, конечно - да. Индусы всякие есть. Там умных, чистых и богатых тоже хватает.
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10.05.2021 17:01 Відповісти
Кстати о птичках..в соседнем Китае тже больше 1000 разных народов, но каст почему то нет....
И даже самый конченый засранец при наличии достойного учителя и личном усердии может стать очень высокопоставленным чиновником....Вплоть до приближенного императора....
А в Индии нет...все ограничено кастой ...
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10.05.2021 20:26 Відповісти
Если мне не изменяет память, то в Индии даже президент один раз был из касты неприкасаемых. Так что подвижки у них есть.
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11.05.2021 11:04 Відповісти
У нас наш НАРІД так само скоро буде жити якщо мізків бракує та вибирає ЗЕбілів до влади... Те ж саме відбуваеться... КАСТИ = суддів КОНСТАНТІНОВИХ що наш нарід БИДЛОМ обзивають на весь ІНТЕРНЕТ та прості роботяги... які навіть вгору глянути не можуть уже ... задавлені роботою тяжкою... в селах люди наші дуже бідно живуть... животіють....
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10.05.2021 17:09 Відповісти
клован винуватий. точно.
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10.05.2021 21:25 Відповісти
Там ще до клована хватає... Зек - абинеюлька, й т.д.
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10.05.2021 21:28 Відповісти
Все очень просто, антибиотики убивают полезную микрофлору и фауну)

При лечении трипера антибиотиками есть высокая вероятность подцепить грибок)

Ви не болели трипером? Ви не знали жизни)
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10.05.2021 21:56 Відповісти
Врачи в Индии сообщают о "целой серии случаев" инфицирования мукормикозом среди выздоравливающих и выздоровевших пациентов с коронавирусом. Источник: https://censor.net/ru/n3264355

НУ ЩО ПОЇХАЛИ.

Далі будуть опеньки і білі гриби в Україні у тих хто переболів короногрипом В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 4709
ГОЛОВНЕ НАЛЯКАТИ , щоб люди і кактусом кололись )
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10.05.2021 16:09 Відповісти
накупались в речке с труппами В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 6874 и новая зараза, пусть на жареных тараканов переходят, китайцы говорят от них иммунитет хороший и грибка не будет.
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10.05.2021 16:53 Відповісти
58 зараженных плесенью с нового года, и еще 40 в Бомбее.
И это на всю Индию, где больше миллиарда.Прямо катастрофа 😷
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10.05.2021 17:45 Відповісти
Мыться не пробовали больше раза в год? Вдруг поможет?
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10.05.2021 17:50 Відповісти
Да если они и моюца то в той же речке где трупы топят ...
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10.05.2021 17:54 Відповісти
Это действительно правда. Достаточно забить в Гугле "ужасы Варанаси". Они еще оттуда и воду на готовку черпают...
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10.05.2021 17:58 Відповісти
В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 8337
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10.05.2021 18:55 Відповісти
Они трупы сжигают.
А в речке крокодилы ускоряют помывку.
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11.05.2021 05:18 Відповісти
Препараты, подавляющие цитокиновый шторм, подавляют и иммунитет, увы. Тут нужно балансировать над пропастью.
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10.05.2021 18:33 Відповісти
очередной бред
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10.05.2021 19:03 Відповісти
В Индию,в Индию -но не каждый выдержит 1 500 000 000 цыган..... В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 7592
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10.05.2021 20:09 Відповісти
Т.е. после лечения от короны - мукормикоз?
Мукормикоз - это жопа!
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10.05.2021 22:06 Відповісти
Вот бы такая зараза на кацапов напала
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11.05.2021 10:21 Відповісти
очередная страшилка для люхов В Індії у видужалих від COVID-19 дедалі частіше виявляють "чорний грибок" - Цензор.НЕТ 9734
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11.05.2021 12:04 Відповісти
 
 