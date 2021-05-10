У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг

Держави-учасниці Європейського Союзу повинні говорити в один голос проти Росії, щоб бути почутими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 10 травня.

Говорячи про політику ЄС щодо Росії, Шалленберг заявив, що державам-учасницям потрібен "спільний голос проти Росії" – "лише тоді ми будемо почуті".

"Діалог – коли можливо, але межі – коли треба. І, на жаль, наразі треба все більше меж, ніж у минулому", - заявив очільник австрійського зовнішньополітичного відомства.

Шалленберг не виключив, що на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у понеділок обговорюватиметься і питання введення нових санкцій проти Росії. "Що стосується наших меж проти Росії, то ми ще не досягли краю", - заявив він.

Австрійський міністр також прокоментував наміри Росії створити "чорний список" держав, з якими у РФ поганий рівень співробітництва. Він припустив, що у цьому списку будуть не усі держави-члени ЄС, але "саме тут Євросоюз повинен давати спільну відповідь".

При цьому, глава МЗС Австрії не бачить проблеми у тому, що Австрія та інші країни-учасниці хочуть придбати російську вакцину від коронавірусу "Sputnik V". За його словами, вакцинація знаходиться за межами геополітики.

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