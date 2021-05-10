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Новини За кордоном
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У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг

Держави-учасниці Європейського Союзу повинні говорити в один голос проти Росії, щоб бути почутими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 10 травня.

Говорячи про політику ЄС щодо Росії, Шалленберг заявив, що державам-учасницям потрібен "спільний голос проти Росії" – "лише тоді ми будемо почуті".

"Діалог – коли можливо, але межі – коли треба. І, на жаль, наразі треба все більше меж, ніж у минулому", - заявив очільник австрійського зовнішньополітичного відомства.

Шалленберг не виключив, що на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у понеділок обговорюватиметься і питання введення нових санкцій проти Росії. "Що стосується наших меж проти Росії, то ми ще не досягли краю", - заявив він.

Австрійський міністр також прокоментував наміри Росії створити "чорний список" держав, з якими у РФ поганий рівень співробітництва. Він припустив, що у цьому списку будуть не усі держави-члени ЄС, але "саме тут Євросоюз повинен давати спільну відповідь".

При цьому, глава МЗС Австрії не бачить проблеми у тому, що Австрія та інші країни-учасниці хочуть придбати російську вакцину від коронавірусу "Sputnik V". За його словами, вакцинація знаходиться за межами геополітики.

Також читайте: Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2"
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Топ коментарі
+10
А вот сегодня мы потеряли Вову и не знаем где он ...😁
Никто не видел это маленькое зеленое и гадкое существо ?
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10.05.2021 16:37
+5
Фраза о скотовакцине подчеркнула то, что этот почти Шелленберг на содержании }{уйла. У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 8851
У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 9186
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10.05.2021 17:02
+4
После того, как чехи подняли антикацапскую волну в ЕС, австрийские шлюхи резко включили заднюю. Какая неожиданность!
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10.05.2021 17:12
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Оборони, Создатель, если он этим голосом видит голос Австрии
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10.05.2021 16:29 Відповісти
Что тебе не так?
"Диалог - когда возможно, но границы - когда надо. И, к сожалению, пока надо все больше границ, чем в прошлом", - заявил глава австрийского внешнеполитического ведомства.
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10.05.2021 16:34 Відповісти
У Евросоюза должен быть общий голос против России, чтобы быть услышанным - глава МИД Австрии Шалленберг - Цензор.НЕТ 5789
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10.05.2021 16:34 Відповісти
У Евросоюза должен быть общий голос против России, чтобы быть услышанным - глава МИД Австрии Шалленберг - Цензор.НЕТ 8787
https://censor.net/ua/news/3239083/my_povynni_govoryty_z_putinym_tetatet_zelenskyyi
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10.05.2021 16:40 Відповісти
Та да...... є таке чудо...
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10.05.2021 16:59 Відповісти
Опаньки, Австрия хочет общий голос, а то все время подпевала кацапне и заискивающе заглядывала х*йлу в рот!!!!!
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10.05.2021 16:35 Відповісти
А вот сегодня мы потеряли Вову и не знаем где он ...😁
Никто не видел это маленькое зеленое и гадкое существо ?
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10.05.2021 16:37 Відповісти
Может подохло?
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10.05.2021 16:46 Відповісти
Може быть , но ещё не завонялось 😂
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10.05.2021 18:21 Відповісти
Таким был 5й президент, тварь ты рашистская-неофашистская
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10.05.2021 17:23 Відповісти
Марення Шалленберг нагадує мені, набір пустих і безглуздих фраз українського гаранта.. " Черный список".. це як плюси і мінуси... ?
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10.05.2021 16:37 Відповісти
Пока у вас только голос церковной мыши
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10.05.2021 16:46 Відповісти
что по этому поводу сказала бы деффачка-ксерокс...?\по поводу Европы...?\
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10.05.2021 16:57 Відповісти
Фраза о скотовакцине подчеркнула то, что этот почти Шелленберг на содержании }{уйла. У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 8851
У Євросоюзу має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим - голова МЗС Австрії Шалленберг - Цензор.НЕТ 9186
показати весь коментар
10.05.2021 17:02 Відповісти
После того, как чехи подняли антикацапскую волну в ЕС, австрийские шлюхи резко включили заднюю. Какая неожиданность!
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10.05.2021 17:12 Відповісти
не было ни одного события , чтоб кацапы признали себя виновными,
ихнихденет и они ниучомневинаваты
это их теория неонацизма (политика кремля)
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10.05.2021 17:18 Відповісти
Короче нас викреслили зі світової і зокрема європейської політики.
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10.05.2021 17:31 Відповісти
...мід аустрії? lol....
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10.05.2021 20:14 Відповісти
Цей голос нагадує овече мекання. Ніякої гідності.
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11.05.2021 00:16 Відповісти
 
 