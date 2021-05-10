Від початку доби 10 травня ворог 2 рази порушив перемир'я на Донбасі, - штаб ООС

З метою подальших звинувачень у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли в сторону позицій Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Упродовж цієї доби, 10 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Недалеко від населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а поблизу Авдіївки - з підствольних гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників немає.

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Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ".