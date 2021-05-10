УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11404 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
949 7
Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Від початку доби 10 травня ворог 2 рази порушив перемир'я на Донбасі, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від початку доби 10 травня ворог 2 рази порушив перемир'я на Донбасі, - штаб ООС

З метою подальших звинувачень у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли в сторону позицій Об'єднаних сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Упродовж цієї доби, 10 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Недалеко від населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а поблизу Авдіївки - з підствольних гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Дивіться також: Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" ВIДЕО безпілотника

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Придурки, перемирья можливо порушити 1(один) раз !!! А не щодня( 2-12 разів), на протязі більше 6и місяців....
показати весь коментар
10.05.2021 17:47 Відповісти
Іншими словами: який верховний, такий і ООС
показати весь коментар
10.05.2021 17:50 Відповісти
***
Виткані ночі зажурою.
Очі сивіють у зір.
Я у розмові здаюся похмурою?
Ти в тім не винен, повір…

Хочеться в ночі замріяні
Наше кохання вплести.
Але у серці, де болі посіяні,
Радість не може рости.

Стежу завжди за подіями
Сходу і роти, де ти…
Зустріч я нашу змальовую мріями…
Рідний, єдиний… Живи!

Там випробовують «Градами»
Наше кохання й життя.
Тільки я знаю: не можна снарядами
Вбити моє почуття.

Ми ж бо повінчані! Пара ми.
Нас не розлучить ніхто.
Вдвох ми забудемо ночі з кошмарами,
Піде в минуле АТО.

Милий, коханий мій, соколе!
Разом дійдемо до мрій
І замилуємось небом високим ми
В мирній країні своїй.
показати весь коментар
10.05.2021 18:04 Відповісти
С целью дальнейших обвинений в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы ..... из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра Источник: https://censor.net/ru/n3264365
Тот кто сочиняет такие тексты, в курсе что такое миномет 120-го калибра?
Как можно сначала закинуть куда-то 3.5 - 4.9 кг тротила(тем более если не один раз) , а потом потупив глазки плакать и обвинять в нарушении режима? Обвинять перед кем, перед ОБСЕ? Так они разбираются где выстрел, а где взрыв.
Чтобы спровоцировать и потом обвинить, нужно не из минометов накидывать, а убить одног-двух из снайперской винтовки с глушителем, чем попытаться спровоцировать противника на нервный срыв и огонь из всех имеющихся под рукой калибров. Вот тогда можно орать во всеуслышание - "мы сидели себе пили чай, ни кого не трогали, а эти психи начали ни с того ни с сего нам насыпать как бешеные". И ОБСЕшники так и скажут -"да, было тихо, а потом вруг как понеслось со стороны ВСУ".
Просто видят цель и обстреливают, потому, что им можно. Причем тут провокации?
показати весь коментар
10.05.2021 18:48 Відповісти
Від початку доби 10 травня ворог 2 рази порушив перемир'я на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3812
показати весь коментар
10.05.2021 19:23 Відповісти
Видимо у Вовы отгул на то, что он работал в субботу.
На работе его нет. если кто увидит Верховного Главнокомандующего ВСУ скажите ему, что по позициям наших войск лупят из артиллерии !!!
показати весь коментар
11.05.2021 00:26 Відповісти
 
 