УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11404 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
1 457 4
арешт (1630) Грузія (1419) опозиція (283)

Лідера грузинської опозиції Мелію відпустили з в'язниці після внесення за нього застави європейським фондом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лідера грузинської опозиції Мелію відпустили з в'язниці після внесення за нього застави європейським фондом

Рішенням Тбіліського міського суду голову опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелію в понеділок звільнено з попереднього ув'язнення на підставі внесеного за нього фондом European Endowment for Democracy застави в розмірі 40 тис. ларі (близько $12 тис.).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Активісти партії "Єдиний національний рух" після рішення суду очікують виходу Мелії біля в'язниці в місті Руставі.

Мелія був затриманий в офісі своєї партії 23 лютого у справі про заворушення в Тбілісі 20 червня 2019 року, коли сотні прихильників опозиції намагалися штурмом увірватися в будівлю парламенту. Прокуратура звинувачує Мелію в організації та участі в цих заворушеннях.

Звільнення з попереднього ув'язнення Мелії було однією з умов підписаної 19 квітня грузинською владою та опозицією угоди щодо стабілізації політичної ситуації в Грузії, яку було підготовлено головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Читайте також: Посол Грузії в Україні Шарашенідзе повернувся до Києва в результаті домовленостей Зеленського і Зурабішвілі, - МЗС

Мелія відмовлявся платити заставу і вимагав від влади свого звільнення без всяких умов, оскільки вважав своє затримання політичним переслідуванням з боку влади.

У підписаному документі опозиція і влада домовилася про ухвалення закону про амністію для всіх осіб, проти яких порушено кримінальні справи за його відсутності 20 червня 2019 року в Тбілісі. Амністія має бути затверджена парламентом у найближчі тижні, і вона стосується й Мелії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а карлсон чего не внес за однодумца бабло?
показати весь коментар
10.05.2021 18:26 Відповісти
На берию похож....
показати весь коментар
10.05.2021 18:30 Відповісти
Так называемые "беспорядки" в Тбилиси были вызваны заседанием в здании парламента Грузии Межпарламентской Ассамблеи Православия и тем, что место спикера парламента занял депутат Госдумы РФ. После этого демонстранты под лозунгами "Россия - оккупант!" и "Путин - вон из Грузии!" попытались взять здание штурмом, а его председатель в пятницу, 21 июня, ушел в отставку.

А как бы реагировали украинцы если бы оккупант сидел в кресле спикера ВР ?
показати весь коментар
10.05.2021 22:42 Відповісти
Красавчик. Почти как Михеил Саакашвили, но это не точно)
показати весь коментар
11.05.2021 00:31 Відповісти
 
 