Лідера грузинської опозиції Мелію відпустили з в'язниці після внесення за нього застави європейським фондом
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Рішенням Тбіліського міського суду голову опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелію в понеділок звільнено з попереднього ув'язнення на підставі внесеного за нього фондом European Endowment for Democracy застави в розмірі 40 тис. ларі (близько $12 тис.).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють грузинські ЗМІ.
Активісти партії "Єдиний національний рух" після рішення суду очікують виходу Мелії біля в'язниці в місті Руставі.
Мелія був затриманий в офісі своєї партії 23 лютого у справі про заворушення в Тбілісі 20 червня 2019 року, коли сотні прихильників опозиції намагалися штурмом увірватися в будівлю парламенту. Прокуратура звинувачує Мелію в організації та участі в цих заворушеннях.
Звільнення з попереднього ув'язнення Мелії було однією з умов підписаної 19 квітня грузинською владою та опозицією угоди щодо стабілізації політичної ситуації в Грузії, яку було підготовлено головою Європейської ради Шарлем Мішелем.
Мелія відмовлявся платити заставу і вимагав від влади свого звільнення без всяких умов, оскільки вважав своє затримання політичним переслідуванням з боку влади.
У підписаному документі опозиція і влада домовилася про ухвалення закону про амністію для всіх осіб, проти яких порушено кримінальні справи за його відсутності 20 червня 2019 року в Тбілісі. Амністія має бути затверджена парламентом у найближчі тижні, і вона стосується й Мелії.
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А как бы реагировали украинцы если бы оккупант сидел в кресле спикера ВР ?