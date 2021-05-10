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"Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо захисту Альянсу", - президент Румунії Йоганніс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Бухаресті розпочався саміт глав держав "Бухарестської дев’ятки" за участю Президента США Джо Байдена і генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга.

На саміті акцентовано увагу на агресивних діях Росії, що викликають занепокоєння у НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо відлякування й захисту Альянсу. Останнім часом ми були свідками розбудови Росією військового потенціалу у нашому близькому сусідстві - акваторії Чорного моря, в Україні і навколо неї - що викликає наше занепокоєння", - підкреслив у вступному слові на початку саміту його співорганізатор, Президент Румунії Клаус Йоганніс.

За його словами, крім загроз з боку Росії, у рамках саміту глави держав мають звернути увагу на процес рефлексії НАТО-2030 (NATO Reflection process 2030), а також підготовку нової стратегічної концепції НАТО.

У свою чергу інший співорганізатор саміту, Президент Польщі Анджей Дуда звернув увагу, що зустріч глав "Бухарестської дев’ятки" відбувається у розпал міжнародних навчань Defender Europe 2021, в яких, зокрема і на території Румунії, беруть участь 28 тисяч військовослужбовців із 26 країн. За його словами, це є "справжнім символом не лише солідарності, але і справжньої сили НАТО".

Читайте також: Про Україну говоритимуть і під час засідань "Бухарестської дев'ятки", і на саміті НАТО, - Дуда
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Топ коментарі
+5
Что можно обсуждать с терпилой, который не при делах, и, даже, не может без бумажки или суфлёра договорить ни одного предложения до конца?..
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10.05.2021 18:39
+3
Во 2 Мировой войне проиграли только Германия и Япония,но эти проклятые капиталисты восстановили свои экономики к началу 1950 года....,кремлевские бараны восстанавливают до сихъ пор... "Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо захисту Альянсу", - президент Румунії Йоганніс - Цензор.НЕТ 9154
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10.05.2021 19:13
+2
Пока вместо того, чтоб прибить бешеного медведя, его будут пытаться уговаривать, ничего не изменится.
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10.05.2021 18:38
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_Рашисты напали НАТО ещё в 2010. Очнитесь, тормоза идейные! (идеология - тормозить. Не брать на себя ответственность, не действовать - авось рассосётся... Кретины!)
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10.05.2021 18:19 Відповісти
Что можно обсуждать с терпилой, который не при делах, и, даже, не может без бумажки или суфлёра договорить ни одного предложения до конца?..
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10.05.2021 18:39 Відповісти
соррі за виправлення
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10.05.2021 18:41 Відповісти
Пока вместо того, чтоб прибить бешеного медведя, его будут пытаться уговаривать, ничего не изменится.
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10.05.2021 18:38 Відповісти
Байден виртуально принимает участие в саммите стран восточного фланга НАТО 10 мая в Бухаресте. Где обсуждают и Украину.
Байден примет участие в саммите НАТО 14 июня в Брюсселе.
Только Украина не примет участие ни в одном саммите, потому что никто не хочет обсуждать что то с Зеленским.
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10.05.2021 18:39 Відповісти
Що ще й НАТО потрібно захищати ? Мммдяя .... Здається мені, що НАТО перетворюється в організацію, де лідери і країни не обєднуються, а ховаються, одне за одним і ************ вперед того, хто попереду....
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10.05.2021 18:43 Відповісти
Мавзолейное быдло два раза брало Чечню,так что бойтесь быдла Шариковского... "Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо захисту Альянсу", - президент Румунії Йоганніс - Цензор.НЕТ 6579 "Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо захисту Альянсу", - президент Румунії Йоганніс - Цензор.НЕТ 6579
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10.05.2021 19:07 Відповісти
Во 2 Мировой войне проиграли только Германия и Япония,но эти проклятые капиталисты восстановили свои экономики к началу 1950 года....,кремлевские бараны восстанавливают до сихъ пор... "Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо захисту Альянсу", - президент Румунії Йоганніс - Цензор.НЕТ 9154
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10.05.2021 19:13 Відповісти
РУМЫНИИ НЕОБХОДИМО НАДАВИТЬ НА НЕКОТОРЫХ ПОЛИТИКОВ ВЕНГРИИ !!!
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10.05.2021 21:01 Відповісти
Україна в НАТО реально укріпила би Альянс. А такі новоспечені "бойові побратими" як Румунія, Угорщина, Польща, Болгарія, Литва... - то не більше, як території для розвертання основних сил і персонал тилового забезпечення. Не більше, як баласт, бойова цінність котрих нуляча, а надійність ... фантастична.
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11.05.2021 10:20 Відповісти
 
 