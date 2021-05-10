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Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ

Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив журналістам, що у виборах до Держдуми РФ візьмуть участь понад пів мільйона українців, які живуть в окупованій частині Донбасу та отримали російські паспорти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

"Ці 500 тисяч осіб [на Донбасі], які прийняли російське громадянство, візьмуть участь у виборах до Держдуми", - сказав Турчак.

За даними МВС РФ, російські паспорти отримали 527 тисяч жителів Донбасу. Йдеться про тих, хто живе на територіях, підконтрольних окупантам.

Раніше заступник голови комітету Державної Думи РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький стверджував, що до кінця року кількість людей, які отримали російське громадянство, може зрости до 1 млн осіб.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що це є частиною гібридної війни, яку веде Кремль, порушуючи тим самим суверенітет України.

Читайте також: РФ може використовувати паспортизацію жителів ОРДЛО як привід для подальшої агресії проти України, - представництво Литви в ОБСЄ
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Топ коментарі
+32
Вот наш Бессмертный Полк. Участник 2-й мировой, 103 года, держит фото внука, которого убила в 2014-м российская пуля в Донбассе. Я бы стал перед ним на колени..
Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 3609
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10.05.2021 19:38
+21
росія це сама фальсифікація, як і її історія
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10.05.2021 19:32
+9
Давайте, донбасёры, поднажмите! Выберите им Зеленского, чтоб им жизнь мёдом не казалась
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10.05.2021 19:28
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Давайте, донбасёры, поднажмите! Выберите им Зеленского, чтоб им жизнь мёдом не казалась
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10.05.2021 19:28 Відповісти
Каким образом , если результаты " выборов " определяются задолго до выборов ? Там хоть Китай с Индией присоединить , всё равно ничего не изменится .
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10.05.2021 19:38 Відповісти
В Госдуре и так шо попало. Но там от Госдуры нихрена не зависит. Госдлура - ручной цуцык ***** и делавет, шо велено.

Это была голубая мечта ЗЕлупария насчет ВР, но не совсем сложилось.
Любовь с ОПЗЖ у ЗЕ как-то хреново срослась, а СН, чем дальше, тем больше идет вразнос.
Ручное ЗЕленое большинство в ВР все меньше большинство и все меньше ручное даже с учетом всасывания в него ТЮли.
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10.05.2021 19:42 Відповісти
То будет зона сплошных фальсификаций как в северокавказских султанатах
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10.05.2021 19:29 Відповісти
росія це сама фальсифікація, як і її історія
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10.05.2021 19:32 Відповісти
1000%%!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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10.05.2021 20:31 Відповісти
Внук перестал носить цветы на могилу бабушки, потому что она проголосовала за Байдена.
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10.05.2021 19:34 Відповісти
оба кацапы?и бабушка и внук? Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 7854шотварицца...
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10.05.2021 19:36 Відповісти
Дохлая бабушка точно не за ***** голосовала? Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 8007
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10.05.2021 19:41 Відповісти
Бабуся з того світу голосувала?
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10.05.2021 19:56 Відповісти
Кто не будьет голосовайтен будьет виселица. Виселица стоятен на центральнен плошьядь Доньецка.
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10.05.2021 19:33 Відповісти
Рюрикович, твоя Срусь осталась только на территории твоего парашного дурдома:
Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 4887
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10.05.2021 19:38 Відповісти
Вот наш Бессмертный Полк. Участник 2-й мировой, 103 года, держит фото внука, которого убила в 2014-м российская пуля в Донбассе. Я бы стал перед ним на колени..
Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 3609
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10.05.2021 19:38 Відповісти
Ніхто його за язика не тягнув. 500 тисяч...
Штампу проходження митного та прикордонного контролю при перетині кордону України немає? Ні! Значить маємо незаконний перетин кордону. Депортація із забороною в'їзду до України... Бажано пожиттева...
І Україні краще, і на московії різноробів з'явиться (московити ж жаліються, що двірників, мийників WC, прибиральників не вистачає) ось і профіт для держави і улусу
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10.05.2021 19:40 Відповісти
Та они за Жирика голосовать будут! ЕР с того никакого приварка! Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 2784
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10.05.2021 19:41 Відповісти
Как в мААскве нарисуют, так и "проголосуют".
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10.05.2021 19:43 Відповісти
Які в біса вибори? Що ***** скаже, те в результатах і намалюють.Вибори...)))
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10.05.2021 19:41 Відповісти
сам факт участі українських територій у російських виборах
Саня, нє тупітє, ви ж не зеленський.
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10.05.2021 19:48 Відповісти
Навчайте своїх дітей, а не мене.
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10.05.2021 20:41 Відповісти
Тобто на виборах партєї "Єдіная Росєя" пабідіт "Єдіная Росєя".
Стабільність!!!
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10.05.2021 19:42 Відповісти
Не сомневаюсь, что по отчётам, так называемого ЦИК РФ, напишут, что 150% проголосовали за партию Ху.ла.
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10.05.2021 19:45 Відповісти
І всіх, хто піде голосіть, автоматичео і назавжди - паспорти негромадян України. От тоді б було хоч якесь забезпечення, що після визволення Донецька знову в вр не побачимо ожопи-пе
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10.05.2021 19:48 Відповісти
Как?!? Если они и без выборов на Донбассе и АРК в Раде???
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10.05.2021 19:54 Відповісти
А оце вже питанея не до мене, а до психіатра. Мінімум 73%
Активних виборців мусять разом ковідною прививкою отримати який-то дієвий медикамент. Анті-здурін який-то. Або більш сильний аналог - Контраєьонутаін
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10.05.2021 20:00 Відповісти
я бы их в расход пустил , они же и врага позвали
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10.05.2021 21:12 Відповісти
а шо, без прописки можно?
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10.05.2021 19:51 Відповісти
как по мне - нах их с пляжа совсем (это говно нам не нужно), на границу КАСКИ, но только не кацапов, и станет легче Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ - Цензор.НЕТ 4339
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10.05.2021 19:51 Відповісти
Якщо в госДУРУ, то які ж вони українці ? Вони і за вождя якогось з пальми в Африці - проголосують..
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10.05.2021 19:51 Відповісти
не пойдут, а прямо таки побегут. Что вы не сомневались! Вот только пенсии украинские получат, и побегут.
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10.05.2021 19:53 Відповісти
кремлевско-мацковский фашизм во всей "красе"...
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10.05.2021 19:54 Відповісти
а пенсии падлам с беспилотников не пробовали, не???
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10.05.2021 19:58 Відповісти
А в Україні ,як себе почувають кремлівські гниди ??? Чудово почувають,як в рідній хаті ,з ТБ ящика не вилязять !!! Безкарно сепарські гасла штовхають !!!)))
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10.05.2021 19:58 Відповісти
Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ - Цензор.НЕТ 6138
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10.05.2021 19:59 Відповісти
Саме так,не слід шукати москалів в Москові,то іх Батьківщина,а слід озирнутись навколо себе ,в Україні москалів незчисленна кількість,незалежно від етничного походження !!!)))
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10.05.2021 20:09 Відповісти
Курфаген
Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ - Цензор.НЕТ 1575

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10.05.2021 20:01 Відповісти
какие же это украинцы, которые будут учавствовать в мордовском балагане.
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10.05.2021 20:10 Відповісти
Донецк станет Сталино а перед горисполкомом установят памятник путину
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10.05.2021 20:17 Відповісти
эти что ли?Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ - Цензор.НЕТ 7980
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10.05.2021 20:20 Відповісти
Диды в институте Патриса Лумумбы шалили.
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10.05.2021 20:48 Відповісти
минско- нормандский формат закрыть ,и для спокойствия остальной Украины и украинского народа отпустить смутьянов.Линию соприкосновения заминировать , визовый режим с рашистом и со всеми ,кто владеет рашистскими паспортами .
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10.05.2021 20:38 Відповісти
Вот и поедет впоследствие эта нечисть с кацапским аусвайсом в кармане с донбасса на родину предков в тайгу. Погостевали, приехав после Голодомора-хватит.
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10.05.2021 20:47 Відповісти
..."проголосуют" ,как в СССР за "гос.дуру"-99,8%...так "воспитаны" крепостные..
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10.05.2021 21:04 Відповісти
Конечно проголосуют---это же ясно. Только для нас они не украинцы. И не потому что проголосуют. А потому что граждане другой страны. Тут всё по схеме. Сами себя вычеркнули. Стоит уже смело таким кто пенсы---пенсию выплачивать---но только минималку. Дешево и сердито. А со временем, с другим президентом можно и пособие вместо минималки. Как тем, у кого совсем нет стажа. Кстати мировая практика. Правда в мире таким в церкви суп варят каждый день и кусок хлеба выдают. От церкви московской конечно такого сроду не было---там и соли не дадут. Вот пусть начинают с супов---с гороховых рекомендую.
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10.05.2021 21:08 Відповісти
Паспортов выдали больше пол-миллиона!
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10.05.2021 22:01 Відповісти
- что нужно кацапам от Украини? ответ очевиден:
- рабы
«Важный вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики»

В апреле 2021 года Кремль заявил, что России не хватает мигрантов для «реализации амбициозных планов.
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10.05.2021 22:11 Відповісти
Ага, амбициозные планы = отправить их пушечным мясом в Сирию и на Донбасс.
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10.05.2021 22:56 Відповісти
Руssкий мир, мир без выбора, тчк
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10.05.2021 22:43 Відповісти
да эти существа за что хочешь проголосуют для оккупанта.
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10.05.2021 22:46 Відповісти
 
 