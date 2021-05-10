Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ
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Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив журналістам, що у виборах до Держдуми РФ візьмуть участь понад пів мільйона українців, які живуть в окупованій частині Донбасу та отримали російські паспорти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
"Ці 500 тисяч осіб [на Донбасі], які прийняли російське громадянство, візьмуть участь у виборах до Держдуми", - сказав Турчак.
За даними МВС РФ, російські паспорти отримали 527 тисяч жителів Донбасу. Йдеться про тих, хто живе на територіях, підконтрольних окупантам.
Раніше заступник голови комітету Державної Думи РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький стверджував, що до кінця року кількість людей, які отримали російське громадянство, може зрости до 1 млн осіб.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що це є частиною гібридної війни, яку веде Кремль, порушуючи тим самим суверенітет України.
Будь ласка, зачекайте...
Это была голубая мечта ЗЕлупария насчет ВР, но не совсем сложилось.
Любовь с ОПЗЖ у ЗЕ как-то хреново срослась, а СН, чем дальше, тем больше идет вразнос.
Ручное ЗЕленое большинство в ВР все меньше большинство и все меньше ручное даже с учетом всасывания в него ТЮли.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Штампу проходження митного та прикордонного контролю при перетині кордону України немає? Ні! Значить маємо незаконний перетин кордону. Депортація із забороною в'їзду до України... Бажано пожиттева...
І Україні краще, і на московії різноробів з'явиться (московити ж жаліються, що двірників, мийників WC, прибиральників не вистачає) ось і профіт для держави і улусу
Саня, нє тупітє, ви ж не зеленський.
Стабільність!!!
Активних виборців мусять разом ковідною прививкою отримати який-то дієвий медикамент. Анті-здурін який-то. Або більш сильний аналог - Контраєьонутаін
- рабы
«Важный вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики»
В апреле 2021 года Кремль заявил, что России не хватает мигрантов для «реализации амбициозных планов.