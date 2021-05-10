Окупанти розраховують, що пів мільйона українців, які живуть на Донбасі, проголосують на виборах до Держдуми РФ

Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак заявив журналістам, що у виборах до Держдуми РФ візьмуть участь понад пів мільйона українців, які живуть в окупованій частині Донбасу та отримали російські паспорти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

"Ці 500 тисяч осіб [на Донбасі], які прийняли російське громадянство, візьмуть участь у виборах до Держдуми", - сказав Турчак.

За даними МВС РФ, російські паспорти отримали 527 тисяч жителів Донбасу. Йдеться про тих, хто живе на територіях, підконтрольних окупантам.

Раніше заступник голови комітету Державної Думи РФ у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький стверджував, що до кінця року кількість людей, які отримали російське громадянство, може зрости до 1 млн осіб.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що це є частиною гібридної війни, яку веде Кремль, порушуючи тим самим суверенітет України.

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