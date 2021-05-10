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"Чорний грибок" у COVID-пацієнтів з'являється від поєднання антибіотиків і стероїдів, - лікарка-інфекціоністка Логінова

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Інфекціоністка Тетяна Логінова пояснила, яким чином у пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, може розвиватися "чорний грибок", що вражає носові пазухи, легені і мозок.

Про це вона розповіла в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Люди лікувалися не тільки стероїдами, але й антибіотиками. Антибіотики також дають дисбіоз організму, у нас в країні найчастіше виникають кандидози. А в цьому випадку на тлі антибіотикотерапії плюс кортикостероїди, які пригнічують запальні процеси, також можуть прекрасно розвиватися ці грибкові інфекції. Ця інфекція може не тільки вражати очі й носову порожнину, а й легені", - підкреслила Логінова.

За словами інфекціоністки, це дуже серйозна постковідна інфекція, яка затягує одужання після COVID-19.

"Це вже буде "лонгковід" ускладнений, і вимагатиме дуже ретельного антимікотичного лікування спеціальними препаратами", - повідомила Логінова.

Як повідомлялося, в Індії зафіксували низку випадків зараження мукормікозом (його ще називають "чорним грибком") у людей, які перехворіли на COVID-19.

Лікарі вважають, що мукормікоз, смертність від якого становить 50%, може бути викликаний ліками, які застосовують для лікування COVID-19. Ці препарати зменшують запалення легень, але водночас пригнічують імунну систему та підвищують рівень цукру у крові.

Зазвичай у пацієнтів з цією інфекцією такі симптоми, як: закладеність носа і кровотеча, набряк і біль в оці, втрата зору, навколо носа можуть бути чорні ділянки шкіри.

За словами медиків, хворим, які звертаються запізно, доводиться видаляти око, щоб інфекція не потрапила в мозок. У рідкісних випадках доводиться видаляти кістку щелепи.

Протигрибкова інʼєкція коштує 48 доларів за дозу, її потрібно вводити щодня протягом восьми тижнів. Це єдині ліки, ефективні проти хвороби.

Мукормікоз - рідкісна інфекція, викликана цвілевими грибами, які зазвичай зустрічаються у ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють. Гриб вражає носові пазухи, мозок і легені та може бути небезпечним для життя хворих на діабет або людей з ослабленим імунітетом, зокрема з ВІЛ/СНІДом чи онкозахворюванням.
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Топ коментарі
+13
Похоже что половина умерших от ковида умерли от лечения ковида ...а не от самого ковида..
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10.05.2021 21:09
+13
Лечить болезнь со смертностью 2%...что бы на выходе получить болезнь со смертностью 50%???
Это полный бред...
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10.05.2021 21:14
+8
Блин, а я по работе лажу по чердакам с голубями и иногда по подвалам с крысами...((((
Голубей я уничтожаю сразу вместе с яйцами и птенцами...самая грязная птица на земле..только жрет и срет(((((
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10.05.2021 21:20
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жесть!
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10.05.2021 20:43 Відповісти
🤣 В чорній-чорній кімнаті...
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10.05.2021 20:55 Відповісти
Примати вони від природи тупі та полохливі. В дитинстві моя улюблена передача на ТВ була "У світі тварин".
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10.05.2021 21:24 Відповісти
Я при ковиде и пневмонии принимал и антибиотики и антигрибковые. Спасибо моему врачу. И по литру кефира выпивал в день.
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10.05.2021 21:27 Відповісти
Ну таки с дня пятого принятия антибиотиков врач обязан назначить противогрибковые . Обычно Флуконазол . Не говоря уже про бакпосев и проверку на резестивность
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10.05.2021 21:55 Відповісти
Ні, трохи не так. Лікар, той, шо лікар, знає, шо антибіотики діють вибірково і не "дают дисбиоз организма" Источник: https://censor.net/ru/n3264376 Взагалі - шось важке грибкове отримати, треба мати дууже великі проблеми з імунітетом. Ці проблеми можна, мабуть, отримати з імунодепресантами з протоколу, які і є ці стероіди - певно не знаю. Інструкція до дексаметазону - у поміч.
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10.05.2021 23:27 Відповісти
дексаметазон - вообще жесть. помогает всем. но когда почитаешь побочку...
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11.05.2021 00:21 Відповісти
Одно «лечим» - другое калечим......
Жесть конечно......☹️
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10.05.2021 21:04 Відповісти
На чем они там все сидят? Что они принимают хором, новую наркоту какую изобрели?
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10.05.2021 21:05 Відповісти
Похоже что половина умерших от ковида умерли от лечения ковида ...а не от самого ковида..
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10.05.2021 21:09 Відповісти
Это уже достаточно давно известно, что людей залечивают
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10.05.2021 21:12 Відповісти
все потому что нет ни одного лекарства от ковида кроме собственного иммунитета человека..
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10.05.2021 21:16 Відповісти
Но когда человек задыхается от гипоксии, ему очень хочется кислорода, без него собственный иммунитет человека работает очень недолго.
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10.05.2021 21:45 Відповісти
Это не совсем другая история, а не такой уж и редкий симптом при ковиде.
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10.05.2021 22:22 Відповісти
Гипоксия может быть от разных факторов - и от ковида тоже..
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10.05.2021 23:57 Відповісти
Гіпоксія може бути навіть від надлишку кисню в організмі, тобто нестачі СО2.
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11.05.2021 00:07 Відповісти
То Ви перемудрили. Нестача СО2 в легенях, яка може призвести до зупинки дихання, то гіпервінтеляція, а не гіпоксія.
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11.05.2021 00:20 Відповісти
От і шукай про фізіологію гіпервентиляції і до чого вона призводить.
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11.05.2021 08:16 Відповісти
Лечить болезнь со смертностью 2%...что бы на выходе получить болезнь со смертностью 50%???
Это полный бред...
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10.05.2021 21:14 Відповісти
Надо же... ты предлагаешь индусам не лечить 3,75 млн заболевших ковидом? Потому что там обнаружено 40 пациентов, которых надо 8 недель по 48 долларов в день тратить? Нуты и гуманист... Экономный такой...
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10.05.2021 21:43 Відповісти
Пока 40...но еще не вечер..
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10.05.2021 22:00 Відповісти
І летальність чомусь різна в кожній країні.
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10.05.2021 21:45 Відповісти
Главврач комунарки/ центральная ковидная в РФ/ сказал .что 70% умерших у них это от внутри больничной инфекции
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10.05.2021 21:58 Відповісти
За допомогою ШВЛ.
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10.05.2021 23:53 Відповісти
"Чорний грибок" у COVID-пацієнтів з'являється від поєднання антибіотиків і стероїдів, - лікар-інфекціоністка Логінова - Цензор.НЕТ 6984
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10.05.2021 21:20 Відповісти
Блин, а я по работе лажу по чердакам с голубями и иногда по подвалам с крысами...((((
Голубей я уничтожаю сразу вместе с яйцами и птенцами...самая грязная птица на земле..только жрет и срет(((((
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10.05.2021 21:20 Відповісти
Дочка спрашивает:
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда»
©
Може цих "голубків" треба !!!👎🏻!!!
😁
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10.05.2021 21:27 Відповісти
Вообще то они жрут на зерновом терминале...хезают там же в хлеб...и еще их любят сумассшедшие бабушки...почти как депетатов из ОПЗЖопы
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10.05.2021 21:30 Відповісти
Один депутат с очень давней поры
На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной...

Всі вони такі падлюки, незалежно від партєйки..))
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10.05.2021 21:33 Відповісти
Хочеш знищити голубів - тюкай про їхню шкідливість кожного дня з тєлєку. А за совка мода була на свята голубів миру випускати, завдання - по 2 від дитсадка, воспєтки тазиками ловили на прогулянках. І ніхто не парився. Я після цього теж не парюся, навіть після страшилок.
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10.05.2021 22:04 Відповісти
Ага, було в часи піонерії...))
Принести голуба Миру та по команді відпусти...
І обісрані майже всі..
🤣
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10.05.2021 22:13 Відповісти
А тепер нас чорними шмарклями хочуть налякати.
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10.05.2021 22:26 Відповісти
Про магазини з крисами-мишами мовчу.
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10.05.2021 22:29 Відповісти
🤣
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10.05.2021 22:31 Відповісти
В деяких країнах західної Європи голубів називають "літаючими щурами". І цілком справедливо: жеруть все що попало, гадять скрізь де попало, мобільно разносять усілякі зарази, і, подібно до щурів, їх фактично неможливо позбутися.
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10.05.2021 23:53 Відповісти
ну теперь всё понятно, мелких давишь, случайно не живодёр по специальности? самая грязная птица на Земле это депутатло, вот их и уничтожал бы вместе с ихними птенцами.. между прочим куры, тоже тока жрут&срут, их еще уничтожать не решился, или поклевать серьёзно могут?
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11.05.2021 02:29 Відповісти
"Чорний грибок" у COVID-пацієнтів з'являється від поєднання антибіотиків і стероїдів, - лікар-інфекціоністка Логінова - Цензор.НЕТ 4431 "Чорний грибок" у COVID-пацієнтів з'являється від поєднання антибіотиків і стероїдів, - лікар-інфекціоністка Логінова - Цензор.НЕТ 3041
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10.05.2021 21:20 Відповісти
У Нас, напевно, ще залишилися Академія МедНаук?
А чого тоді "академіки" мовчки "жвачку" жують??!
Якісь там лікарі-"ыкыксперди" мувлять??
Дивина..та й годі..
🤑
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10.05.2021 21:20 Відповісти
Думаю, чаще всего такая хрень у больных спидом развивается.
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10.05.2021 21:55 Відповісти
Значит так, нет ни какой жести, пьем против грибковые препараты и все в норме, то есть те рекомендации после выписки соблюдаем обязательно. Короче народ если вы думаете, что схема по лечению по ковиду надо ограничить, это чушь, бес ее можно попасть на тот свет, а это хреново.
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10.05.2021 22:43 Відповісти
 
 