Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство культури й інформаційної політики України розглядає варіанти блокування сигналу з окупованих територій Донбасу і Криму.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив міністр Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зараз завершуємо напрацювання плану заходів. Це, по-перше, розширення мовлення нашого, особливо в територіях прикордонних, розширення, власне, йдеться про "Зеонбуд", варіанти, яким чином можна реагувати і протидіяти поширенню сигналу з Криму і з окупованої території Донбасу, та й із самої Росії на українські території", - сказав Ткаченко.
За його словами, йдеться не тільки про ефірний сигнал, а й про роботу з інтернет-провайдерами, з деякими кабельними провайдерами.
"Тобто зараз напрацьована база, скільки, власне, ми всього цього "добра" бачимо в нашому просторі. І цей план заходів ми будемо подавати в Кабмін, в РНБО для того, щоб він був затверджений і виглядав не як спорадичні рішення, а як системний підхід, який має на меті не тільки додаткові інвестиції в цю сферу з боку держави, а й покроковий план дій для того, щоб, по-перше, українське бачили більше і легше, і для того, щоб, по-друге, російської пропаганди на цих територіях було менше", - заявив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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поставьте генератор и не жалейте электрики - пусть "дождик" смотрят !
вы не поверите
это ж за семь лет было так тяжело сделать,
тяжелее чем хоронить родственника -
убитого ватной, зазомбированной этим сигналом
сволочью
Какой Кива крутой, мочканул Пиховшика, напялил на палку и таскает по городу. И так будет с каждым сепаром, сказал кандидат наук.
Нє, цей день тре' проголосити святом. Державним!
1- ракета на радіотв сигнал..
2- глушилки як в часи ссСРаки...
😁
Та й не у пропаганді тут справа. Наші олігархічні рупори програють у якості контенту московитам, тому, аби продовжувати трансляцію недорогого непотребу за гроші, потрібно позбавити аудиторію можливості порівнювати.