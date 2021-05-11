Ткаченко: Україна може заблокувати теле- і радіосигнал з Росії і з окупованих територій

Міністерство культури й інформаційної політики України розглядає варіанти блокування сигналу з окупованих територій Донбасу і Криму.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив міністр Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз завершуємо напрацювання плану заходів. Це, по-перше, розширення мовлення нашого, особливо в територіях прикордонних, розширення, власне, йдеться про "Зеонбуд", варіанти, яким чином можна реагувати і протидіяти поширенню сигналу з Криму і з окупованої території Донбасу, та й із самої Росії на українські території", - сказав Ткаченко.

За його словами, йдеться не тільки про ефірний сигнал, а й про роботу з інтернет-провайдерами, з деякими кабельними провайдерами.

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"Тобто зараз напрацьована база, скільки, власне, ми всього цього "добра" бачимо в нашому просторі. І цей план заходів ми будемо подавати в Кабмін, в РНБО для того, щоб він був затверджений і виглядав не як спорадичні рішення, а як системний підхід, який має на меті не тільки додаткові інвестиції в цю сферу з боку держави, а й покроковий план дій для того, щоб, по-перше, українське бачили більше і легше, і для того, щоб, по-друге, російської пропаганди на цих територіях було менше", - заявив міністр.

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