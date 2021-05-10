СБУ не розслідує, як компанія Зеленського продала серіал "Папік" санкційному російському каналу "СТС". ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України не розслідує продаж прав на серіал "Папік" компанією "Студія "Квартал 95" російському телевізійному каналу "СТС", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа" та перебуває під українськими економічними санкціями.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит "Українських Новин", інформує Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України здійснює моніторинг ефективності застосованих санкцій шляхом виявлення схем та механізмів ухилення підсанкційними суб'єктами від застосованих обмежень. За необхідності вносить пропозиції щодо коригування обмежувальних заходів, ініціює скасування або продовження санкцій. Кримінальне провадження за вказаними Вами обставинами слідчими органів безпеки не здійснюється. Інша інформація відсутня", - вказано у відповіді.

Читайте також: РНБО не стала розбиратися, як компанія Зеленського продала російському телеканалу "СТС", який перебуває під санкціями, серіал "Папік". ДОКУМЕНТ

Раніше Рада національної безпеки і оборони (РНБО) заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа", що володіє телеканалом "СТС", а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал "Папік" компанією "Студія "Квартал 95" згаданому російському телеканалу.

Серіал "Папік", 2-й сезон якого був знятий в Україні компанією "Студія Квартал-95" на замовлення телеканалу "1+1" і транслюється російським телеканалом "СТС", залишається в числі найбільш популярних медіапродуктів, що демонструються в російському телеефірі протягом квітня-початку травня нинішнього року (4-й тиждень входить до 20-ки найпопулярніших програм російського ТБ).

Уточнимо, 14 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ "СТС Медіа". Телеканал "СТС" є російським федеральним телеканалом, що належить холдингу "СТС Медіа". Проти "СТС Медіа" на 3 роки указом №184/2020 застосовані обмежувальні економічні заходи, зокрема обмеження торгових операцій та зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Однак "Студія "Квартал 95" продала серіал "Папік" телеканалу "СТС" через шведську компанію Eccho Rights, яка протягом багатьох років є партнером студії, в обхід санкцій, що забороняють торгові операції "СТС" з українськими компаніям. В результаті "Квартал 95" за продаж прав на серіал "Папік" отримав "дохід від країни-агресора".

Також співзасновник компанії "Студія "Квартал 95" Зеленський задекларував за 2020 рік 4,6 млн гривень роялті від "Кварталу 95", "Кіностолиці" та "Драйв продакшн".