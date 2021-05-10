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СБУ не розслідує, як компанія Зеленського продала серіал "Папік" санкційному російському каналу "СТС". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ не розслідує, як компанія Зеленського продала серіал

Служба безпеки України не розслідує продаж прав на серіал "Папік" компанією "Студія "Квартал 95" російському телевізійному каналу "СТС", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа" та перебуває під українськими економічними санкціями.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит "Українських Новин", інформує Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України здійснює моніторинг ефективності застосованих санкцій шляхом виявлення схем та механізмів ухилення підсанкційними суб'єктами від застосованих обмежень. За необхідності вносить пропозиції щодо коригування обмежувальних заходів, ініціює скасування або продовження санкцій. Кримінальне провадження за вказаними Вами обставинами слідчими органів безпеки не здійснюється. Інша інформація відсутня", - вказано у відповіді.

СБУ не розслідує, як компанія Зеленського продала серіал Папік санкційному російському каналу СТС 01

Читайте також: РНБО не стала розбиратися, як компанія Зеленського продала російському телеканалу "СТС", який перебуває під санкціями, серіал "Папік". ДОКУМЕНТ

Раніше Рада національної безпеки і оборони (РНБО) заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа", що володіє телеканалом "СТС", а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал "Папік" компанією "Студія "Квартал 95" згаданому російському телеканалу.

Серіал "Папік", 2-й сезон якого був знятий в Україні компанією "Студія Квартал-95" на замовлення телеканалу "1+1" і транслюється російським телеканалом "СТС", залишається в числі найбільш популярних медіапродуктів, що демонструються в російському телеефірі протягом квітня-початку травня нинішнього року (4-й тиждень входить до 20-ки найпопулярніших програм російського ТБ).

Уточнимо, 14 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ "СТС Медіа". Телеканал "СТС" є російським федеральним телеканалом, що належить холдингу "СТС Медіа". Проти "СТС Медіа" на 3 роки указом №184/2020 застосовані обмежувальні економічні заходи, зокрема обмеження торгових операцій та зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Однак "Студія "Квартал 95" продала серіал "Папік" телеканалу "СТС" через шведську компанію Eccho Rights, яка протягом багатьох років є партнером студії, в обхід санкцій, що забороняють торгові операції "СТС" з українськими компаніям. В результаті "Квартал 95" за продаж прав на серіал "Папік" отримав "дохід від країни-агресора".

Також співзасновник компанії "Студія "Квартал 95" Зеленський задекларував за 2020 рік 4,6 млн гривень роялті від "Кварталу 95", "Кіностолиці" та "Драйв продакшн".
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Топ коментарі
+50
СБУ не расследует разбираться, как компания Зеленского продала сериал "Папик" санкционному российскому каналу "СТС" - Цензор.НЕТ 9637
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10.05.2021 21:38
+43
Сменится президент расследуют...осел не вечен..
И деятельность бакланова расследуют...и дело вагнеровцев....никто и ничего не забыл...
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10.05.2021 21:39
+43
СБУ не расследует разбираться, как компания Зеленского продала сериал "Папик" санкционному российскому каналу "СТС" - Цензор.НЕТ 8623
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10.05.2021 21:41
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5 лет президентства для Украины непозволительная роскошь, когда к власти добрались мошенники! 1 год максимум!
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11.05.2021 00:13 Відповісти
А коли вже шмаркля розкаже про свою ксіву з двоголовою куркою?
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11.05.2021 00:51 Відповісти
Куди продають "папіків" і "сватів" зі "слугами" одна справа . А за те , що наробили цієї мерзоти вже треба повикидати в московію без права повернення в Україну . Або закрити в дурку за такі збочення .
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11.05.2021 03:47 Відповісти
нарушение закона было? надо проводить расследование, а не бла-бла.
Украине вон вся пользуется "словацким" газом добытым в рф и ничего.
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11.05.2021 05:01 Відповісти
СБУ не розслідує, як компанія Зеленського продала серіал "Папік" санкційному російському каналу "СТС" - Цензор.НЕТ 2209
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО В НЕЙ...и ₽ КОТОРЫХ ОХ КАК Я СИЛЬНО ЛЮБЛЮ!
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА! А УКРАИНЦЫ ОНИ-ТЕРМОСА!
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11.05.2021 06:56 Відповісти
Який "Папік"? Вам дали ліпецькую фабрику і довольствуйтєсь. Ніяких "папіків" "сватів" і Голобородьок - то святе Бені. Вам дозволено гавкати тільки в бік Порошенко. Де там Сирожа Лящара? Дочекався свою поліцайку? То давай починай гавкати. А де пуштун НАЙОМний? Заснув, чи що? За які такі оченята пристроєні на хлібні посади? Давай гавкай на Порошенко. Бубочка добрий, Бубочка вумний, Бубочка жесть. Йому все можна. Що тільки одна юся буде горло драти?
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11.05.2021 07:30 Відповісти
Где информация о датах? Когда фильм снимался? Когда шведам продался? Вед это крайне важно: до выборов или после?
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11.05.2021 07:37 Відповісти
Інформація в тирнетах : фільм знято ПІСЛЯ виборів . Продаж здійснено , звісно , теж після них .
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11.05.2021 12:45 Відповісти
це пороху не можно було торгувати з ***********, а квартальному виродку 73-х процентові дебіли дозволяють!
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11.05.2021 07:46 Відповісти
Порушення санкцій підконтрольною Зе-президенту компанією- це що кримінал,або може Портнов чи його ставленики Татаров і Цуцкірідзе уже нову статтю в Кримінальний кодекс України придумали. Розслідування проводяться по злочинах , а не по хотелках того чи іншого журналіста. Не можуть вестись розслідування ні по цивільних, ні адміністративних справах. А СБУ Баканова то причому , вони з гарантом з однієї підворотні, то навіть думати про кримінал кореша не можна .Тому треба вести розслідування за зраду в офісі ЗЕ-команди, вагнергейт, чаусогейт, Коломоно-гейт (у поняттях підриву економічної і фінансової безпеки країни), необхідно розслідувати злочинну діяльність в Україні кількох олігархічних синдикатів і їх владний симбіоз, направлений на нищівне пограбування країни ....Ой-йо, кажуть в Галичині, диви з москалями торгують фільмами (контентом), ще й з москалів гроші викачують, то ж не фінансування тероризму, то добре що вони кацапів розводять на бабки , це ж прибуток ...
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11.05.2021 08:03 Відповісти
ковидный барыга-уклонист плевал на вас, 73% дебилы-экспериментаторы.. воно зелено-совєцьке сцить вам у очі, а ви - радісно вмиваєтеся
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11.05.2021 08:37 Відповісти
Недолейтенант бакланов службу понял
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11.05.2021 08:41 Відповісти
Что - то, сторонники голобородьки не защищают свой выбор - гробовое молчание....Или остатки совести не позволяют открывать рот....Или они прозрели и теперь поносят нецензурно лживого, алчного, продажного ватного скомороха...
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11.05.2021 09:20 Відповісти
Вы недооцениваете их слабоумие---молча копят злость на клятых ,,порохоботов,, что заставили их голосовать за это гавно.
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11.05.2021 10:10 Відповісти
Та хай продає!Хай знають кацапи, шо це український продукт!
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11.05.2021 09:43 Відповісти
Ну хоть поржём. Да ЗЕбилы?
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11.05.2021 10:16 Відповісти
Всё нормально, зЕплесень как плесень...
зЕслуге закон не писан! Сколько плесени не запрещай, всё без толку, только уничтожать! Обидно другое, что и СБУ и прокуратура заразилась, этим зЕленским дерьмом...
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11.05.2021 10:31 Відповісти
Очень рад за пенсионеров. Теперь почта не будет разносить им пенсии на-дом, они будут приходить на счета в банке....А там будут автоматически списываться в счёт оплаты коммуналки...Оставшиеся 50-100 гривен можно будет использовать на всякие нужды и на сбережения на чёрный день....
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11.05.2021 14:33 Відповісти
В любом расследовании главное не выйти на самих себя (с).
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11.05.2021 18:34 Відповісти
фарсом с мертвечуком отвлекают внимание от "вагнергейта" и "Папика", а с мертвечуком поступят, как в той байке: "...і щуку кинули у річку" - дадут спетлять на Ростов или вообще развалят все дела на него в итоге
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11.05.2021 19:21 Відповісти
Зато зебобики хавають про підозру мєртвєтчуку. А ця новина - то таке, ну з ким не буває?
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11.05.2021 19:21 Відповісти
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