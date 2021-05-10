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Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце

Чехія збирається на позачерговому саміті ЄС звернутися до лідерів блоку за підтримкою у зв’язку з вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце, в яких Прага звинувачує Росію.

Про це йдеться в статті міністра закордонних справ Чеської Республіки Якуба Кулганека "Гарячий квітень чеської дипломатії", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ". 

Кулганек нагадує, що нещодавно Прага оголосила про обмеження кількості співробітників російського посольства в Празі до рівня складу чеського посольства в Москві. Понад 80 співробітників посольства РФ будуть змушені повернутися до Росії. "Навіть ветерани чеської дипломатії не пам’ятають аналогічного випадку чи такої бурхливої ​​реакції", - зауважує міністр.

Читайте також: У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце

"25 травня на нас чекає позачерговий саміт ЄС, де ми попросимо рішучої заяви від усіх на рівні прем'єр-міністрів та президентів. У червні ми пропонуємо продовжити дебати лідерів ЄС щодо відносин (Європейського) Союзу з Росією", - пише Кулганек.

Нагадаємо, 17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ у причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів в 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає співробітниками спецслужб Росії.

Чехія закликає всі країни ЄС наслідувати її приклад і вислати хоча б по одному російському дипломатові. Вона також заявила, що вимагатиме від Росії компенсацію в як мінімум $ 48 млн за наслідки вибухів під Врбетіце. Росія заявила, що платити не буде.
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Топ коментарі
+10
Вони можуть допомогти лише "занепокоєнням".
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10.05.2021 22:13
+5
14 декабря 1939 г. - Исключение СССР из Лиги Наций.
Ждем!
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10.05.2021 22:14
+5
так в ПАРЄ щойно повернули касапам право голосу! Більше того: більшість чеських парламентарііїв голосували за це повернення.
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10.05.2021 22:19
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Вони можуть допомогти лише "занепокоєнням".
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10.05.2021 22:13 Відповісти
И озабоченостью.
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10.05.2021 22:25 Відповісти
Обратится можно-действий никаких не будет!
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10.05.2021 23:02 Відповісти
Незрозуміло з статті, яку саме рішучу заяву просить Чехія. Що саме прем"єри і президенти повинні заявити?
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11.05.2021 00:43 Відповісти
14 декабря 1939 г. - Исключение СССР из Лиги Наций.
Ждем!
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10.05.2021 22:14 Відповісти
так в ПАРЄ щойно повернули касапам право голосу! Більше того: більшість чеських парламентарііїв голосували за це повернення.
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10.05.2021 22:19 Відповісти
Правдо? Симвалична...
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10.05.2021 22:22 Відповісти
Бог все видит Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 882
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10.05.2021 23:39 Відповісти
Походу исключение СССР и Германии из Лиги Наций Сталину и Гитлеру было абсолютно пофигу уже на тот момент. Скорее даже наоборот - развязало руки.
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11.05.2021 02:43 Відповісти
_Вам помогут... Что желаете, озабоченность или обеспокоенность? Может быть немного "призываем все стороны" на десерт?!
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10.05.2021 22:14 Відповісти
А що там Земан? І той другий поц, який хотів інфу на кацапську вакцину міняти? Обструкцію хоч отримали?
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10.05.2021 22:20 Відповісти
"...проснись писта нас обокрали !..." Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 410
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10.05.2021 22:21 Відповісти
😁
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10.05.2021 22:24 Відповісти
а через два года немцы на чешских танках приехали в Париж
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10.05.2021 22:34 Відповісти
сначала в Варшаву...
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10.05.2021 22:37 Відповісти
А в 2008 Германия и Франция послали в пешее Грузию и Украину, чтобы не злить одного отставного завклубом с педофильскими замашками.
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10.05.2021 22:51 Відповісти
Ага, только в том же году Раша войну с Грузией развязала. Да и к войне с Украиной Раша начала форсированно готовиться.
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10.05.2021 22:58 Відповісти
"когда они пришли за евреями, и я промолчал - потому что я не был евреем"....
пусть все молчат дальше
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10.05.2021 23:42 Відповісти
Нужно к немцам обращаться, они путинферштееры, быстренько все разрулят 😁😁😁😁
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10.05.2021 22:38 Відповісти
У Слов'янську сьогодні проходила акція
"Бессмертный полк"
, на якій один з її учасників Сергій Лімарєв заперечував російську агресію на території України, а також вважає терористів Гіркіна, які захоплювали навесні 2014 року Слов'янськ героями.https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1391397525714780166
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10.05.2021 22:45 Відповісти
Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 2001 Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 5710
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10.05.2021 22:46 Відповісти
А хто пам"ятає кого тут звинувачували коли у нас вибухали склади?
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10.05.2021 22:50 Відповісти
Кого, кого, президента, сказали що це він підірвав всі склади ...Клоун ще потім про це волав.
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11.05.2021 00:02 Відповісти
не знаю как там ЕС, но Украина сильно обеспокоена данным фактом
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10.05.2021 22:59 Відповісти
По сути, это первое боевое крещение Ес, есть дееспособное образование, или это фейк, во всяком случае на территории ЕС хозяйнрчпл кремлевский мясник, а все 28 членов наблюдали и хлопали ушами, маленькая Чехия оказалась самой смелой и решительной.
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10.05.2021 23:06 Відповісти
"По сути, это первое..." Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 7726

Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 2985
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10.05.2021 23:26 Відповісти
проверка еуропы на вшивость
Могу поспорить на что угодно, что кроме глубокой обеспокоенности и громкого пука ничего не будет.
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10.05.2021 23:43 Відповісти
Боюсь вы выиграете. Увы.
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10.05.2021 23:48 Відповісти
Чехия намерена на внеочередном саммите ЕС обратиться к лидерам блока за поддержкой в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице, в которых Прага обвиняет Россию Источник: https://censor.net/ru/n3264380

КРЕМЛЯНДІЮ ТРЕБА ВИСУШУВАТИ САНКЦІЯМИ ЯК РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ Чехія звернеться до ЄС по допомогу у зв'язку з вибухами у Врбетіце - Цензор.НЕТ 8651
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11.05.2021 00:00 Відповісти
 
 