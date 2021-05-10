Ізраїль і Сектор Газа обмінялися обстрілами, Нетаньяху каже, що "межу перейдено"
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Із Сектору Газа було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. У відповідь танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Крім того, на територію Ізраїлю було запущено повітряні кулі з вибухівкою. Про жертви та пошкодження не повідомляється.
Відповідальність за напади взяло терористичне угруповання "Ісламський джихад".
У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС. Ізраїль заявив, що вбито трьох бойовиків ХАМАС. Палестинські ЗМІ повідомили про загибель унаслідок цих ударів 20 осіб, зокрема дев'яти дітей.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "перейдено червону лінію".
"Терористичні групи в Газі перетнули червону лінію в День Єрусалима, і атакували ракетами околиці Єрусалиму", - підкреслив прем'єр.
Він пообіцяв, що Ізраїль не потерпить атак на співгромадян і на свою територію і "відповість з великою силою". Водночас прем'єр визнав, що конфронтація "може тривати деякий час".
Також Нетаньяху заявив, що тим не менш, Ізраїль не хоче ескалації ситуації.
У свою чергу постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердал звинуватив міжнародне співтовариство, що воно закликами до Ізраїлю проявляти стриманість сприяє насильству з боку палестинців, зазначає "Джерузалем пост".
В останні дні в Єрусалимі проходять акції протесту палестинців. Так, раніше в понеділок на Храмовій горі в Єрусалимі знову відбулися сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією. За даними Палестинського Червоного Хреста, поранень зазнали сотні палестинців.
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Палести́на (араб. فلسطين, арам. ܦܠܫܬ, івр. ארץ-ישראל - біблійн.«земля Ханаанська», «земля Обітована» і «земля Ізраїлю») - історична область в Західній Азії. Межі області приблизно охоплюють територію ******** сектора Гази, Ізраїлю, Голанських висот, Західного берега річки Йордан,Йорданії, частині Лівану та Сирії.
Споконвічно «Палестиною» називали територію розселення народу філістимлян, але після того, як майбутній імператор Тит зруйнував 73 року Єрусалим, він наказав всю територію між Середземним морем і річкою Йордан називати Палестиною з метою стерти пам'ять про існуванняЮдейського царства.
З початку XX ст. від слова «Палестина» було утворено назву«палестинці». Під час британського мандату в Палестині (у 1-й половині 20-го сторіччя), англійці називали палестинцями (palestinians) усіх юдеїв і арабів, що мешкали на території між річкою Йордан та Середземним морем.
Тобто, "палестинці" - це люди, що проживають на території, котра має штучну назву, і сповідують іслам... Все...
Когда арабы атаковали Израиль страна чуть не исчезла.Они сделали вывод !И сделали всё что бы и войска и спец службы и их никто не трогал и не угрожал а наоборот боялись все.У нас 2 раз за столетие чуть не уничтожили как независимое государство мы выводов не сделали.Ответ очевиден ! Мы Идиоты и дебилы !
Ничего не напоминает?
В ответ маланец начал давить палестинцев на тротуаре.
Его отловили, если бы не мусора - пустили бы на фаршмак.
И тут понеслось.
Противотанковая ракета была выпущена из сектора Газы в сторону израильской территории. Согласно информации в палестинских источниках, была запущена ракета "Корнет". Пресс-служба ЦАХАЛ передала, что целью обстрела был гражданский автомобиль на границе с сектором.
Телеканал "Кан" сообщил, что ЦАХАЛ установил дополнительные батареи ПРО "Железный купол" в связи с угрозой ракетных обстрелов центра страны.
В связи с ракетными обстрелами министр обороны Израиля объявил на ближайшие 48 часов особое положение в радиусе 80 км от сектора Газы. ЦАХАЛ закрыл все КПП через которые в сектор Газа осуществляется проход людей и доставляются грузы, в том числе топливо, продовольствие и медикаменты. Контрольно-пропускные пункты закрыты на неопределенный срок. Исключения для гуманитарных случаев не допускаются.
По сообщениям СМИ, члены военно-политического кабинета одобрили проведение операции в секторе Газы. На данном этапе речь идет о нанесении ударов по объектам террористов с воздуха, проведение наземной операции не поддержано. Глава правительства Нетаниягу запретил членам кабинета общаться с журналистами.
Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видеозапись авиаудара по группе членов боевого крыла ХАМАС, находившихся в укрытии после обстрела израильской территории. В палестинских источниках появились сообщения о том, что ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям на территории сектора. Ранее СМИ Газы сообщали, что убит известный полевой командир Мухаммад Файяд. Вероятно, он был уничтожен ракетой с беспилотника когда ехал на мотоцикле.
https://www.9tv.co.il/item/28549