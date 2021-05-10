Ізраїль і Сектор Газа обмінялися обстрілами, Нетаньяху каже, що "межу перейдено"

Із Сектору Газа було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. У відповідь танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Крім того, на територію Ізраїлю було запущено повітряні кулі з вибухівкою. Про жертви та пошкодження не повідомляється.

Відповідальність за напади взяло терористичне угруповання "Ісламський джихад".

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС. Ізраїль заявив, що вбито трьох бойовиків ХАМАС. Палестинські ЗМІ повідомили про загибель унаслідок цих ударів 20 осіб, зокрема дев'яти дітей.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "перейдено червону лінію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія оборони Ізраїлю заявила про обстріл із сектора Гази: випущено не менше 15 ракет

"Терористичні групи в Газі перетнули червону лінію в День Єрусалима, і атакували ракетами околиці Єрусалиму", - підкреслив прем'єр.

Він пообіцяв, що Ізраїль не потерпить атак на співгромадян і на свою територію і "відповість з великою силою". Водночас прем'єр визнав, що конфронтація "може тривати деякий час".

Також Нетаньяху заявив, що тим не менш, Ізраїль не хоче ескалації ситуації.

У свою чергу постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердал звинуватив міжнародне співтовариство, що воно закликами до Ізраїлю проявляти стриманість сприяє насильству з боку палестинців, зазначає "Джерузалем пост".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Терор націлено на мирних жителів - ми націлені на терор", - Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження об'єктів ХАМАС у секторі Гази

В останні дні в Єрусалимі проходять акції протесту палестинців. Так, раніше в понеділок на Храмовій горі в Єрусалимі знову відбулися сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією. За даними Палестинського Червоного Хреста, поранень зазнали сотні палестинців.