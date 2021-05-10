Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Київський апеляційний суд завтра має розглянути скаргу прокурора Олександра Божка на поліцію, яка ігнорувала його заяву про злочин з боку Андрія Портнова.
Про це пише у фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.
"Портнов погрожував Божку за те, що він був особливо активним при розслідуванні справи щодо дій Портнова. Божко подав заяву про злочин, і це була єдина реальна справа, де Портнову можна було оголошувати підозру. Але спочатку ДБР, а потім СБУ її просто злили, і торік її закрили у зв'язку із закінченням строків розслідування", - написав Маселко.
Божко заново подав заяву про кримінальний проступок з боку Портнова.
"Однак Подільське управління поліції просто ігнорує його заяву. А Подільський суд відверто незаконно відмовив у скарзі на поліцію за надуманими підставами", - стверджує Маселко.
Адвокат запевнив, що він і Божко домагатимуться, щоб їхню апеляцію задовольнили, а проти Портнова - відкрили справу.
"У будь-якому випадку ми будемо йти до кінця. Приклад Божка показує, що злу можна і потрібно давати гідну відсіч", - пообіцяв він.
Будь ласка, зачекайте...
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили Святослав Олійник, Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко[10].
У серпні-вересні 2008 за дорученням Юлії Тимошенко працював над спільними з Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента Ющенка[11]. У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборів[11]. Займався супроводом газових контрактів у Москві в 2009 році[11].
Вода камінь точить.