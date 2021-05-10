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Портнов (304) суд (8039) Маселко (97) Олександр Божко (19)

Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко

Київський апеляційний суд завтра має розглянути скаргу прокурора Олександра Божка на поліцію, яка ігнорувала його заяву про злочин з боку Андрія Портнова.

Про це пише у фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Портнов погрожував Божку за те, що він був особливо активним при розслідуванні справи щодо дій Портнова. Божко подав заяву про злочин, і це була єдина реальна справа, де Портнову можна було оголошувати підозру. Але спочатку ДБР, а потім СБУ її просто злили, і торік її закрили у зв'язку із закінченням строків розслідування", - написав Маселко.

Божко заново подав заяву про кримінальний проступок з боку Портнова.

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"Однак Подільське управління поліції просто ігнорує його заяву. А Подільський суд відверто незаконно відмовив у скарзі на поліцію за надуманими підставами", - стверджує Маселко.

Адвокат запевнив, що він і Божко домагатимуться, щоб їхню апеляцію задовольнили, а проти Портнова - відкрили справу.

"У будь-якому випадку ми будемо йти до кінця. Приклад Божка показує, що злу можна і потрібно давати гідну відсіч", - пообіцяв він.

Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко 01
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Топ коментарі
+25
Неплохая кандидатура на должность генпрокурора будет после того, как уйдет продажная клоунская власть.
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10.05.2021 23:18
+11
Хоть у кого-то есть яйца!
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10.05.2021 23:23
+9
Вона сама не піде. Зебоба збирається на другий термін і ідійоти знов проголосують за нього.
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10.05.2021 23:22
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Неплохая кандидатура на должность генпрокурора будет после того, как уйдет продажная клоунская власть.
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10.05.2021 23:18 Відповісти
Вона сама не піде. Зебоба збирається на другий термін і ідійоти знов проголосують за нього.
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10.05.2021 23:22 Відповісти
Свині, за власним бажанням, від годівниці не відходять,лише за допомогою копняків !!!)))
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10.05.2021 23:43 Відповісти
Не розхитуйте ночви, наших щурів нудить.
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11.05.2021 00:01 Відповісти
Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 9347
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11.05.2021 00:05 Відповісти
Рафінована кремлівська гнида ,вищого гатунку !!)))
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11.05.2021 00:26 Відповісти
Того, хто каже що Портнову можна пред'явити лише погрози собі-улюбленому? Дійсно, непогана кандидатура.
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10.05.2021 23:56 Відповісти
Суд? Против бандитов, рулящих страной и с бандитами же в маниях? Глупо. Бесплодно.
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10.05.2021 23:23 Відповісти
Хоть у кого-то есть яйца!
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10.05.2021 23:23 Відповісти
Да ведь и у Сизифа были.
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10.05.2021 23:39 Відповісти
жаль Сашка Билого убили а украинцы это проглотили поэтому сейчас маэмо те що маемо
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10.05.2021 23:23 Відповісти
не українці, а генералісімус ярош.
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10.05.2021 23:48 Відповісти
О, *****, гнида! Прєвєд, кацап!
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11.05.2021 00:38 Відповісти
ти , дурємар, мене з кимось попутав. Не бухай більше.
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11.05.2021 01:01 Відповісти
Ойц...Жаби та гадюки відволікають увагу охлосу від сьогочасних проблем своїм seksom... Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1403
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10.05.2021 23:32 Відповісти
пане, так охлократія нині, всі зараз президенти Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 1809
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11.05.2021 01:01 Відповісти
Українська судова система ,це кубло гельмінтів-корупціонерів,які висмоктують з України життєдайні соки ,знесилюють державу !!)))
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10.05.2021 23:46 Відповісти
Жить по законам противно, потому что знаешь, кто их пишет и зачем...))
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10.05.2021 23:51 Відповісти
Шо там рассматривать? Уже понятно, шо рафик неуиновный.
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10.05.2021 23:47 Відповісти
хотят судить портнова по законам портнова ? - теперь все пнутся в "юмористы". Позов прокурора Божка проти Портнова завтра розглянуть в апеляції, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 2530
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11.05.2021 00:10 Відповісти
Что эти мрази так гниду портнова то ли боятся, то ли поддерживают? Чем он так страшен или так дорог для них?
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11.05.2021 00:15 Відповісти
Це лялькі з однієї скрині ,кремлівського лялькового балагана !!!!)))
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11.05.2021 00:20 Відповісти
Українська поліція - то ляльки кремлівського балагана?
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11.05.2021 12:24 Відповісти
Так ти йому так і скажи, Аристович коли його побачиш.
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11.05.2021 00:39 Відповісти
Він багато знає.========
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили Святослав Олійник, Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко[10].
У серпні-вересні 2008 за дорученням Юлії Тимошенко працював над спільними з Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента Ющенка[11]. У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборів[11]. Займався супроводом газових контрактів у Москві в 2009 році[11].
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11.05.2021 08:49 Відповісти
история... а теперь промоделируйте, как простым гражданам против системы???? когда даже прокуроры бессильны...
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11.05.2021 00:21 Відповісти
Нічого в Божко не вийде, портяна головний в усій кривоохоронній ситемі "зелених".
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11.05.2021 07:25 Відповісти
Не треба скиглити! Кожен повинен, повинен щось робити задля усунення цієї злоякісної пухлини.
Вода камінь точить.
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11.05.2021 07:44 Відповісти
 
 