Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Трьох інспекторів міграційної служби Португалії засуджено до позбавлення волі на терміни від 7 до 9 років за вбивство українського мігранта.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.
Інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Двоє з чоловіків отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.
"Смерть Ігоря Гоменюка стала прямим наслідком поведінки підсудних, які були зобов'язані діяти інакше", - заявив суддя.
Суд визнав, що інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках. Йому зламали ребра, що спричинило смерть від удушення.
Українець, який став жертвою інспекторів, намагався потрапити в країну без чинної візи у березні 2020 року. Чоловіка затримали після того, як він відмовився сісти на літак для повернення в Україну.
Португальський уряд минулого року був змушений заплатити родині українця понад 700 тисяч євро компенсації. У загиблого в Україні залишилася дружина та двоє дітей.
Ця смерть викликала скандал у Португалії, внаслідок чого у відставку пішов глава міграційної служби країни, а саме відомство реорганізували.
Будь ласка, зачекайте...
Да семья погибшего реально поднялась на его гибели. Можно следующего посылать.
"Турист" без денег, подтверждения бронирования жилья и цели поездки - это уже нелегал.
Насколько я помню, безвиз - это не значит, что ты можешь свободно въехать в ЕС и все лето клубнику собирать.
Для меня ЕС - место регулярного культурного туризма и будущее место постоянного проживания.
Нафига ж мне себе портить визовую историю?
Ну не стоил он 750 тысяч евро ни в Украине, ни в ЕС.
Или, что не подался на заработки в Португалию?
Именно это и дает мне право брезгливо смотреть на тех, кто не способен это сделать без нарушения законов.
Не веришь? Вспомни, как они продали Родину колаборанту ЗЕ за тупые обещалки халявы во всем.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
Фактичний платник податків - це суб'єкт, що реально зобов'язаний надати грошові кошти в процесі придбання товару (роботи, послуги). До моменту сплати непрямого податку фактичний платник податків виступає носієм податку.
https://osvita.ua/vnz/reports/accountant/16227/
доведи
Даже ответить по закону не получается.
\\\\\\\\Инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса Источник: https://censor.net/ru/n3264386\\\\\
\\\\\\\Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3264386\\\\
За дегенератами из-за поребрика нужно следить круглосуточно, а то дали развернуться троллям под португальскиими флажками, да еще дали им лайков самим себе наставить.
А они за полтора часа быстро цирк уродов в теме сварганили.
Вот такая она вся сейчас Кацапщина, даже не ради пособия от Путлера работают, хотя он их не обижает, эта работа, белое превращать в черное, а черное в белое, это в крови московитов, которые ради ненависти к украинцам будут стучать на клавиатуру не за страх, а за "совесть".
А к правительственной реакции Португалии особых претензий нет, хотя и удовлетворили только 70% материального иска пострадавшей семьи за убийство тремя недоносками ничего не нарушавшего украинца.
Нельзя сказать что претензии в иске были завышены, в США семье удушенного Флойда выплатили 27 миллионов $, а полицейскому Дереку по предъявленной статье за убийство грозит срок от 12,5 до 40 лет, 25 июня станет известно, сколько получит.
И ситуации совсем не аналогичные. Гоменюк в отличие от Флойда не имел за собой никакого криминала и въезжал в Португалию на абсолютно законных основаниях, так как с июня 2017 года между Португалией и Украиной работает безвизовый режим, и 10 марта 2020 г. между Украиной и Евросоюзом никаких ограничений из-за ковида не существовало.
Но три обезьяны, работавшие явно не на своем месте, поскольку они знали только португальский, а Гоменюк его не знал, и не сумевшие с ним объясниться (но документы то его они видели, откуда он прибыл) привлекли для перевода в общении с гражданином Украины из Западной Украины не украинского переводчика, а кацапку.
Можно представить, что она им напереводила,до того как они ему поломали ребра, тут в Украине не все украинцы, говорящие на литературном украинском языке, не всегда поймут украинскую речь из Западной Украины, которая имеет свои диалектические способности, а кацапы литературный украинский язык не понимают, дать переводить его кацапке., это почти что дать переводить турку или китайцу, для трех обезьян разница небольшая.
Португалия шокирована была этим случаем, и, как я сказал, реакция была адекватная, но Орда и здесь насрать поспела, вдохновение поактивничать пришло после очередного шабаша победобесия?
Вон сравнивай, go on, как там с действиями твоих полицаев в ЭрЭфии, и вообще, как с уважением к гражданским правам там за поребриком, начиная с Путлера, и заканчивая отношением к выстроенной Путлером правовой системе со стороны всего его скреповставального кодла.
Найдешь с чем сравнить, и даже схожие с португальской истории найдешь, только еще почудовищней, как кацапские менты убивают приехавших на заработки таджиков и узбеков, а если кто-то из их родни или знакомых жалуется, то сперва держат в кутузке, а потом депортируют, без всяких там компенсаций и судов. Такие примеры даже не особенно сильно и искать нужно, регулярно встречаются в ине-те.
Так что, даже если допустит, что ты не тролль (а скорее всего все же тролль, потому что мозгов совсем нет, очень бездарно стрелки переводишь с конкретного убийства Гоменюка в Португалии, на какие-то абстрактные твои страдания в Украине, есть конкретное целевое поведение, формировать негативный образ Украины и украинцев на отвлеченном примере), то ты, как минимум, типичный "полезный идиот", которых так заботливо на своих ботофермах выращивает Мордор.
иди послушай Петлера шоле про дидов то
ну да - пришли и забрали в "армию", которая показывала такое шо немцы пулеметчиков отправляли на псих.реабилитацию
и да - фашизм был не только в Италии, но не в Рейхе. хотя совкам - это тупо как валежник позволили собирать, а за нефть и газ только заикнутся =
Может твой дед проклял бы тебя, за то каким ты стал, а может и нет, для вас имперские хотелки ваших главарей важнее, чем осуждение их преступлений.
Все равно вас сколеновставальщиков уже ничем не проймешь, вместо того, чтобы покаяться за прошлые преступления и попытаться жить в добрососедстве с другими народами, вместо этого "спасибо деду за победу" и "можем повторить'. И не только можете, опять нападаете, как в 1939 г., только теперь не с кем вашему нынешнему фюреру делить Европу, никто не хочет.
Вам не дано стать цивилизованным нормальным народом, не понимаете, что перешли линию горизонта и навсегда провалились в черную дыру.