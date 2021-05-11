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Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця

Трьох інспекторів міграційної служби Португалії засуджено до позбавлення волі на терміни від 7 до 9 років за вбивство українського мігранта.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Двоє з чоловіків отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.

"Смерть Ігоря Гоменюка стала прямим наслідком поведінки підсудних, які були зобов'язані діяти інакше", - заявив суддя.

Суд визнав, що інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках. Йому зламали ребра, що спричинило смерть від удушення.

Також читайте: Українського заробітчанина знайшли мертвим у Польщі, - поліція

Українець, який став жертвою інспекторів, намагався потрапити в країну без чинної візи у березні 2020 року. Чоловіка затримали після того, як він відмовився сісти на літак для повернення в Україну.

Португальський уряд минулого року був змушений заплатити родині українця понад 700 тисяч євро компенсації. У загиблого в Україні залишилася дружина та двоє дітей.

Ця смерть викликала скандал у Португалії, внаслідок чого у відставку пішов глава міграційної служби країни, а саме відомство реорганізували.

Також читайте: Двоє українських заробітчан загинули в Чехії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Мало того что компенсацию выплатили, виновных посадили, руководящий состав уволили, иммиграционную службу реорганизовывают. Жизнь конечно человека это не вернёт, но быковал бы пьяный на ментов дома, под сосной бы прикопали, ещё бы и висяков десяток навесили.
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11.05.2021 00:12
+13
Просто цензор показав, що десь далеко, аж в Португалії, є справедливість.
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11.05.2021 00:19
+12
Здесь модераторы что, в ночную смену не дежурят? А вот армия путинских ушлепков дежурит.
За дегенератами из-за поребрика нужно следить круглосуточно, а то дали развернуться троллям под португальскиими флажками, да еще дали им лайков самим себе наставить.
А они за полтора часа быстро цирк уродов в теме сварганили.
Вот такая она вся сейчас Кацапщина, даже не ради пособия от Путлера работают, хотя он их не обижает, эта работа, белое превращать в черное, а черное в белое, это в крови московитов, которые ради ненависти к украинцам будут стучать на клавиатуру не за страх, а за "совесть".

А к правительственной реакции Португалии особых претензий нет, хотя и удовлетворили только 70% материального иска пострадавшей семьи за убийство тремя недоносками ничего не нарушавшего украинца.
Нельзя сказать что претензии в иске были завышены, в США семье удушенного Флойда выплатили 27 миллионов $, а полицейскому Дереку по предъявленной статье за убийство грозит срок от 12,5 до 40 лет, 25 июня станет известно, сколько получит.
И ситуации совсем не аналогичные. Гоменюк в отличие от Флойда не имел за собой никакого криминала и въезжал в Португалию на абсолютно законных основаниях, так как с июня 2017 года между Португалией и Украиной работает безвизовый режим, и 10 марта 2020 г. между Украиной и Евросоюзом никаких ограничений из-за ковида не существовало.
Но три обезьяны, работавшие явно не на своем месте, поскольку они знали только португальский, а Гоменюк его не знал, и не сумевшие с ним объясниться (но документы то его они видели, откуда он прибыл) привлекли для перевода в общении с гражданином Украины из Западной Украины не украинского переводчика, а кацапку.
Можно представить, что она им напереводила,до того как они ему поломали ребра, тут в Украине не все украинцы, говорящие на литературном украинском языке, не всегда поймут украинскую речь из Западной Украины, которая имеет свои диалектические способности, а кацапы литературный украинский язык не понимают, дать переводить его кацапке., это почти что дать переводить турку или китайцу, для трех обезьян разница небольшая.

Португалия шокирована была этим случаем, и, как я сказал, реакция была адекватная, но Орда и здесь насрать поспела, вдохновение поактивничать пришло после очередного шабаша победобесия?
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11.05.2021 03:21
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Мало того что компенсацию выплатили, виновных посадили, руководящий состав уволили, иммиграционную службу реорганизовывают. Жизнь конечно человека это не вернёт, но быковал бы пьяный на ментов дома, под сосной бы прикопали, ещё бы и висяков десяток навесили.
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11.05.2021 00:12 Відповісти
700 тыс. евро за нелегала.

Да семья погибшего реально поднялась на его гибели. Можно следующего посылать.
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11.05.2021 02:48 Відповісти
" Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Источник: https://censor.net/ru/n3264386 "- а шо, безвиз в Шенген в марте 20-го отменили? Не нужна была виза с украинским паспортом в Португалию. И Ковидных ограничений в Португалии тогда точно не было, они очень сильно сопротивлялись ограничениям из за потери туристов. Так, что, вряд ли украинца можно назвать нелегалом.
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11.05.2021 04:44 Відповісти
Смотря на сколько он туда прибыл и зачем.

"Турист" без денег, подтверждения бронирования жилья и цели поездки - это уже нелегал.
Насколько я помню, безвиз - это не значит, что ты можешь свободно въехать в ЕС и все лето клубнику собирать.
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11.05.2021 08:51 Відповісти
Время пребывания в стране проставляется иммиграционным офицером в пределах действующих правил. А что касается: "Турист" без денег, подтверждения бронирования жилья и цели поездки - это уже нелегал."- весьма спорное утверждение, поскольку он проходил иммиграционный контроль, и находился в транзитной зоне. Да, безвиз не дает право на работу, но о том что он собирался там работать ничего не известно, да и поменять статус получив как у нас называется, employment authorization, можно после вьезда как турист
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11.05.2021 17:24 Відповісти
Пошлите своего сына,денег заработаете.
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11.05.2021 09:33 Відповісти
Зачем? Это ваш удел, судя по всему.

Для меня ЕС - место регулярного культурного туризма и будущее место постоянного проживания.
Нафига ж мне себе портить визовую историю?
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11.05.2021 09:39 Відповісти
Ну так не пишите муйню.
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11.05.2021 09:50 Відповісти
Чувак был нелегалом и за всю жизнь на клубнике столько не заработал бы.
Ну не стоил он 750 тысяч евро ни в Украине, ни в ЕС.
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11.05.2021 09:53 Відповісти
Марк Твен оказался прав.
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11.05.2021 09:55 Відповісти
Что так и не бросил курить?
Или, что не подался на заработки в Португалию?
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11.05.2021 09:57 Відповісти
Не хочешь свою семью"поднять " таким способом Герхард ? Это ж надо быть таким циничным! Горе этой семьи нельзя измерить деньгами Герхард
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06.06.2021 15:16 Відповісти
Моя семья и так не плохо стоит.

Именно это и дает мне право брезгливо смотреть на тех, кто не способен это сделать без нарушения законов.
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06.06.2021 15:56 Відповісти
Горе 73% дегенератов в Украине вполне себе легко измеряется деньгами и шарой.

Не веришь? Вспомни, как они продали Родину колаборанту ЗЕ за тупые обещалки халявы во всем.
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06.06.2021 15:58 Відповісти
Так це Португалія, а в Україні ще й інспектори по черговому званню отримали і грошову винагороду!
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11.05.2021 08:21 Відповісти
А сколько выплатила Украина за убитого Лозинским громадянина?
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11.05.2021 00:12 Відповісти
Мальчик, ты дурак? Лозинский госслужащий, а не частное лицо.
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11.05.2021 00:18 Відповісти
дрбцл, лозінський на той момент був нардепом, а обрали його ті самі люди, земляка яких він убив... більше того вони йому вже пробачили й готові знову голосувати... от така муйня, дрбцл
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11.05.2021 00:23 Відповісти
Мальчик, ты дибил? Нардеп и есть госслужащий.А тебе срочно вернуться в палату на приём таблеток.
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11.05.2021 09:59 Відповісти
ні, дурню, це представник народу, який його обрав... читай закон про держслужбу п.3 ст. 3 цього Закону Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця - Цензор.НЕТ 4604
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
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11.05.2021 11:05 Відповісти
Геша Быкотрах, закон о госслужбе реформировали в 2015 году, после чего он перестал распостраняться на народных депутатов. А убийство произошло в 2009 году, поэтому лечи свои провалы в памяти, а лучше пей таблетки, которые тебе прописал психиатр.
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11.05.2021 12:08 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-54690004
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11.05.2021 00:24 Відповісти
Лозинский бывший ДЕПУТАТ от БЮТа и местный князёк, который и до убийства творил дичь под ничегоневидение местных "правоохранительных" органов. Ну и при чёт тут налогоплатильщики? Мне что-ли за него скинутся?.. Надели наручники и били ногами и дубинками: португальских инспекторов приговорили к тюрьме за смерть украинца - Цензор.НЕТ 7108
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11.05.2021 00:25 Відповісти
да, ты уже скидывался как налогоплательщик Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця - Цензор.НЕТ 3563 .
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11.05.2021 09:57 Відповісти
ой як все запущено Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця - Цензор.НЕТ 4541

Фактичний платник податків - це суб'єкт, що реально зобов'язаний надати грошові кошти в процесі придбання товару (роботи, послуги). До моменту сплати непрямого податку фактичний платник податків виступає носієм податку.

https://osvita.ua/vnz/reports/accountant/16227/
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11.05.2021 11:08 Відповісти
Болван, что отрицает твой пердёж? Ничего, можешь еще Пушкина поцитировать.
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11.05.2021 11:49 Відповісти
не заперечує, а підтверджує той факт, що ти тупа психічно хвора особина Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця - Цензор.НЕТ 9901
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11.05.2021 11:52 Відповісти
быкортрах размечтался, ничего кроме того что ты не лечишься от шизофрении это не подтверждает.
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11.05.2021 12:04 Відповісти
хахаахаххаха
доведи Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця - Цензор.НЕТ 124
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11.05.2021 12:04 Відповісти
Геша Быкотрах, закон о госслужбе реформировали в 2015 году, после чего он перестал распостраняться на народных депутатов. А убийство произошло в 2009 году, поэтому лечи свои провалы в памяти, а лучше пей таблетки, которые тебе прописал психиатр.
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11.05.2021 12:09 Відповісти
та ще й він свояк медведчука.Їхні дружини сестри.
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11.05.2021 08:41 Відповісти
Всё ок, громада снова избрала Лозинского.
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11.05.2021 02:12 Відповісти
быдло готово снова умирать...
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11.05.2021 02:38 Відповісти
ментальні раби ******* свого "барина".....- він на свята їм мізерні подачки- обїдки дае....- від того "пирога" що у ниу вкрав....
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11.05.2021 07:28 Відповісти
о чем ты? чучма отрезал голову человеку, пусть и не своими руками, росле продолжал ******************.
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11.05.2021 08:56 Відповісти
И наши патрульные, легко и непринуждённо нарушают Конституцию, убивают пассажиров автомобиля и тишина....
Даже ответить по закону не получается.
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11.05.2021 00:14 Відповісти
Просто цензор показав, що десь далеко, аж в Португалії, є справедливість.
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11.05.2021 00:19 Відповісти
Может и так ! Но скажу тебе , что большенство партосов и тем более наших имигрантов , считают , что решение суда слишком мягкое ! При том , что семье выплатили компенсацию , и еще детям будут оплачивать учебу в вышах , уволили руководство и реорганизовали СЕФ ( миграционную службу )
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11.05.2021 00:47 Відповісти
чувак, ти в адекваті? компенсацію виплачено родині загиблого!
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11.05.2021 00:45 Відповісти
Европа лять. Подозреваю что менты там со всеми мигрантами так обращаются.
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11.05.2021 01:31 Відповісти
та ты шо..- ну подозревай..- канадка в сторонке канешна же..)))- ну на наших, хахляцких ментов глянь- тут е где прозреть..(((
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11.05.2021 02:41 Відповісти
Нельзя просто так взять и прямо в аэропорту забить человека насмерть, это гнилая система.
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11.05.2021 03:26 Відповісти
ты чем читал то?

\\\\\\\\Инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса Источник: https://censor.net/ru/n3264386\\\\\

\\\\\\\Украинец, который стал жертвой инспекторов, пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3264386\\\\
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11.05.2021 07:27 Відповісти
Здесь модераторы что, в ночную смену не дежурят? А вот армия путинских ушлепков дежурит.
За дегенератами из-за поребрика нужно следить круглосуточно, а то дали развернуться троллям под португальскиими флажками, да еще дали им лайков самим себе наставить.
А они за полтора часа быстро цирк уродов в теме сварганили.
Вот такая она вся сейчас Кацапщина, даже не ради пособия от Путлера работают, хотя он их не обижает, эта работа, белое превращать в черное, а черное в белое, это в крови московитов, которые ради ненависти к украинцам будут стучать на клавиатуру не за страх, а за "совесть".

А к правительственной реакции Португалии особых претензий нет, хотя и удовлетворили только 70% материального иска пострадавшей семьи за убийство тремя недоносками ничего не нарушавшего украинца.
Нельзя сказать что претензии в иске были завышены, в США семье удушенного Флойда выплатили 27 миллионов $, а полицейскому Дереку по предъявленной статье за убийство грозит срок от 12,5 до 40 лет, 25 июня станет известно, сколько получит.
И ситуации совсем не аналогичные. Гоменюк в отличие от Флойда не имел за собой никакого криминала и въезжал в Португалию на абсолютно законных основаниях, так как с июня 2017 года между Португалией и Украиной работает безвизовый режим, и 10 марта 2020 г. между Украиной и Евросоюзом никаких ограничений из-за ковида не существовало.
Но три обезьяны, работавшие явно не на своем месте, поскольку они знали только португальский, а Гоменюк его не знал, и не сумевшие с ним объясниться (но документы то его они видели, откуда он прибыл) привлекли для перевода в общении с гражданином Украины из Западной Украины не украинского переводчика, а кацапку.
Можно представить, что она им напереводила,до того как они ему поломали ребра, тут в Украине не все украинцы, говорящие на литературном украинском языке, не всегда поймут украинскую речь из Западной Украины, которая имеет свои диалектические способности, а кацапы литературный украинский язык не понимают, дать переводить его кацапке., это почти что дать переводить турку или китайцу, для трех обезьян разница небольшая.

Португалия шокирована была этим случаем, и, как я сказал, реакция была адекватная, но Орда и здесь насрать поспела, вдохновение поактивничать пришло после очередного шабаша победобесия?
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11.05.2021 03:21 Відповісти
Какое отношение Украина имеет к конкретному преступлению, факту убийства украинца португальскими долбодятлами, фактически якобы одобренному лайками псевдопользователей "ЦН".
Вон сравнивай, go on, как там с действиями твоих полицаев в ЭрЭфии, и вообще, как с уважением к гражданским правам там за поребриком, начиная с Путлера, и заканчивая отношением к выстроенной Путлером правовой системе со стороны всего его скреповставального кодла.
Найдешь с чем сравнить, и даже схожие с португальской истории найдешь, только еще почудовищней, как кацапские менты убивают приехавших на заработки таджиков и узбеков, а если кто-то из их родни или знакомых жалуется, то сперва держат в кутузке, а потом депортируют, без всяких там компенсаций и судов. Такие примеры даже не особенно сильно и искать нужно, регулярно встречаются в ине-те.
Так что, даже если допустит, что ты не тролль (а скорее всего все же тролль, потому что мозгов совсем нет, очень бездарно стрелки переводишь с конкретного убийства Гоменюка в Португалии, на какие-то абстрактные твои страдания в Украине, есть конкретное целевое поведение, формировать негативный образ Украины и украинцев на отвлеченном примере), то ты, как минимум, типичный "полезный идиот", которых так заботливо на своих ботофермах выращивает Мордор.
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11.05.2021 08:21 Відповісти
слушай, совок, я с тобой спорить не собираюсь.
иди послушай Петлера шоле про дидов то Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця - Цензор.НЕТ 189
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11.05.2021 11:33 Відповісти
Застрелись там у себя в Орде, кацап. Бесчувственное и тупоголовое говно, вас там 99% таких, представляющих угрозу для всех нормальных людей и человечества, радующихся любой человеческой трагедии.
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11.05.2021 11:58 Відповісти
ну да, я определенно "чуыствую" шо оин мой дед воевал и был рапрессирован за тот режим, который сделал голодоморы, да?
ну да - пришли и забрали в "армию", которая показывала такое шо немцы пулеметчиков отправляли на псих.реабилитацию
и да - фашизм был не только в Италии, но не в Рейхе. хотя совкам - это тупо как валежник позволили собирать, а за нефть и газ только заикнутся = Наділи кайданки і били ногами й кийками: португальських інспекторів засудили до в'язниці за смерть українця - Цензор.НЕТ 5478
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11.05.2021 12:07 Відповісти
Ты и есть совок под рашэн-имперским соусом, скажи "спасибо" Сталину за cвоего деда, что он делил Европу с Гитлером, да не доделил, бандиты не пришли к консенсусу, а потом он сгноил твоего деда в земле, как обычный навоз, прикрываясь от немцев в 1941 г. пушечным мясом, а спасся благодаря помощи союзников, а затем вместо Гитлера в 1945 гг. оккупировал почти на полстолетия пол Европы.
Может твой дед проклял бы тебя, за то каким ты стал, а может и нет, для вас имперские хотелки ваших главарей важнее, чем осуждение их преступлений.
Все равно вас сколеновставальщиков уже ничем не проймешь, вместо того, чтобы покаяться за прошлые преступления и попытаться жить в добрососедстве с другими народами, вместо этого "спасибо деду за победу" и "можем повторить'. И не только можете, опять нападаете, как в 1939 г., только теперь не с кем вашему нынешнему фюреру делить Европу, никто не хочет.
Вам не дано стать цивилизованным нормальным народом, не понимаете, что перешли линию горизонта и навсегда провалились в черную дыру.
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11.05.2021 12:40 Відповісти
Так - Захід не "досконалий"....- але чи можем ми сьогодні собі уявити таке в Україні....- от за це вартуе Боротись....
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11.05.2021 07:29 Відповісти
вот вроде бы пора возмутится тем что произошло,если бы убили американца то была бы жесть,всех бы на уши подняли,а у нас под новостью цензорные екцперды еще и оды поют португальской системы,комплекс меньшевартости на лицо
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11.05.2021 08:11 Відповісти
А що саме зробили би інакше, якби вбили американця (не враховуючи того, що з американцем так би не поводились)?
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11.05.2021 09:38 Відповісти
Ты можешь себе представить американца, прорывающегося без визы в Португалию на заработки?
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11.05.2021 09:55 Відповісти
 
 