Поліція щодня складає до 2 тисяч протоколів за порушення маскового режиму
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За порушення маскового режиму поліція за пів року склала понад 260 000 адмінпротоколів, порушники заплатили більш ніж 8 млн грн штрафів.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"По Україні щодня поліція складає 1500-2000 адмінпротоколів і люди несуть відповідальність за недотримання маскового режиму. Таких протоколів складено понад 260 000 впродовж пів року і вже сплачено штрафів на понад 8 мільйонів гривень", - сказав Варченко.
За його словами, найбільше порушників було у Києві та Київській області, Одесі та Одеській області, Харкові та Харківській області та Дніпрі.
"Оштрафовано більш ніж 95 тисяч суб’єктів господарювання, у тому числі менеджмент, розважальні заклади, заклади громадського харчування", – зазначив Варченко.
Для юридичних осіб, ФОПів законом передбачено штраф за порушення маскового режиму у розмірі 3400-5100 грн. Для громадян - штраф 170-255 грн.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер розгрібатимуть довго. Якраз вчора експертка роз*яснювала. Лише 13% =порушників= заплатили, не зв*язуючись. Решта - оскаржили і чекають суду. Інші - взагалі наплювали і навіть не оскаржили у відведений термін.
Один з коментаторів написав, що його сусідка виграла (бо багато виграють): рішення суду - йдеться про декрет (указ), а не про закон (обов*язкові і примусові масочки та комендантська година - це не закон, а указики). До того ж, "борці" просто автоматично продовжують надзвичайний санітарний стан кожні 10 днів. За законом уряд має право лише один раз ввести цей стан, а для продовження парламент повинен розглянути і прийняти відповідне рішення, тоді його продовжують на 30 днів. У нас цей стан уже 2-й рік. Жодного разу через парламент не проходив. Таким чином, всі ці =рішення про боротьбу= - не законні. Чому люди мають їх виконувати і платити штрафи ? Уряду закон порушувати можна ? А людей через свої фантазії вони будуть карати ?
Бухгалтер-"борець" (паралельно - прем*єр) сказав, що він все зробив правильно і йому нема чим собі дорікнути щодо "боротьби" - то на питання, що б він би зробив інакше, чи є речі, які можна було б зробити краще ...
І тут раптом люди пишуть (є в когось час стежити за всіма новинами), що уряд хотів проштовхнути закончик, який би позбавив його відповідальності за crisis management даної ситуації ... Але не пройшло. Так якщо такий =прекрасний= менеджмент і персонажі собою неймовірно задоволені - чому ж бояться відповідальності, якщо через кілька років раптом буде прийнято рішення розібратися у тому, що вони накерували ?
В Україні ще до такого не додумалися ?