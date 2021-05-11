Байден вказав на російський слід в атаці хакерів на головний трубопровід США

Президент США Джо Байден офіційно заявив, що програмне забезпечення виконавців хакерського нападу на паливну магістраль США розташовується в Росії. При цьому, за його словами, доказів причетності російського уряду до кібер-атак поки немає.

Про це він сказав під час виступу, присвяченого американській економіці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поки що немає доказів, підтверджених даними нашої розвідки, що Росія причетна (до кібер-атаки. – Ред.), хоча є докази того, що програмне забезпечення зловмисників розташовується в Росії. На них лежить певна відповідальність", - зауважив президент США.

Він також дав зрозуміти, що має намір обговорити це питання з Путіним під час запланованої зустрічі.

Раніше кілька впливових американських ЗМІ повідомили про ймовірну причетність хакерського угруповання DarkSide до кібератаки на компанію Colonial Pipeline, яка в неділю заявила про зупинку своєї трубопровідної системи через кібер-загрозу. ФБР підтвердило, що відповідальність за атаку несуть саме ці хакери.

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