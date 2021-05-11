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Байден вказав на російський слід в атаці хакерів на головний трубопровід США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден вказав на російський слід в атаці хакерів на головний трубопровід США

Президент США Джо Байден офіційно заявив, що програмне забезпечення виконавців хакерського нападу на паливну магістраль США розташовується в Росії. При цьому, за його словами, доказів причетності російського уряду до кібер-атак поки немає.

Про це він сказав під час виступу, присвяченого американській економіці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поки що немає доказів, підтверджених даними нашої розвідки, що Росія причетна (до кібер-атаки. – Ред.), хоча є докази того, що програмне забезпечення зловмисників розташовується в Росії. На них лежить певна відповідальність", - зауважив президент США.

Він також дав зрозуміти, що має намір обговорити це питання з Путіним під час запланованої зустрічі.

Раніше кілька впливових американських ЗМІ повідомили про ймовірну причетність хакерського угруповання DarkSide до кібератаки на компанію Colonial Pipeline, яка в неділю заявила про зупинку своєї трубопровідної системи через кібер-загрозу. ФБР підтвердило, що відповідальність за атаку несуть саме ці хакери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР підтвердило, що хакери з РФ атакували трубопровід у США

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
"Пока нет доказательств, подтвержденных данными нашей разведки, что Россия причастна (к кибер-атаке. - Ред.), хотя есть доказательства того, что программное обеспечение злоумышленников находится в России."
_Старикан шлангом прикинулся. Всё ясно, намерен и это спустить путлеру с рук. Болван!
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11.05.2021 01:52
+14
Каждый новый президент США думает, что именно он наконец-то сделает то, что безуспешно пытались сделать все его предшественники - умиротворит российского диктатора и сделает "перезагрузку", А потом на пенсии в мемуарах рассказывает, что "извините, не получилось". И так по кругу. Очень они далеки там в Америке от понимания сути России. Байден не исключение.
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11.05.2021 02:26
+9
Запланова зустріч ? Серйозно ?
Коли ?
Я не бачила жодного офіційного повідомлення, що х**ло прийняло =запрошення=.
Більше того, думаю, це, власне, одна з відповідей на очікування =животворящого=.
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11.05.2021 01:59
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"Пока нет доказательств, подтвержденных данными нашей разведки, что Россия причастна (к кибер-атаке. - Ред.), хотя есть доказательства того, что программное обеспечение злоумышленников находится в России."
_Старикан шлангом прикинулся. Всё ясно, намерен и это спустить путлеру с рук. Болван!
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11.05.2021 01:52 Відповісти
Каждый новый президент США думает, что именно он наконец-то сделает то, что безуспешно пытались сделать все его предшественники - умиротворит российского диктатора и сделает "перезагрузку", А потом на пенсии в мемуарах рассказывает, что "извините, не получилось". И так по кругу. Очень они далеки там в Америке от понимания сути России. Байден не исключение.
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11.05.2021 02:26 Відповісти
Ви ще дальше від реалії по відношенні до Росії в Україні ніж США. Це в Америці тисячі виходять на паради?
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11.05.2021 02:28 Відповісти
Всё-таки 300 лет царизма и 70 лет совка дают о себе знать,но я скажу вам что на таких уже большая часть украинцев смотрит как на сумасшедших.
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11.05.2021 07:33 Відповісти
Нє-нє, байден мощщьний старік, отєц американської демократії. Під час зустрічі з куйлом як дасть йому у вухо! Аж загуде!
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11.05.2021 13:40 Відповісти
LOL. Это называется подвесить за яйца, сегодня не доказано, а завтра доказано, в зависимости как поведёт себя клиент. Учи матчасть.
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11.05.2021 11:37 Відповісти
_Конечно, конечно, как вам будет угодно. Только реальность от вашей веры не менется. Но... анаконда-анаконда-анаконда...
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11.05.2021 12:44 Відповісти
Нет, он намекает, что вопрос пока в подвешенном состоянии и зависит от поведения Путина
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11.05.2021 12:18 Відповісти
Запланова зустріч ? Серйозно ?
Коли ?
Я не бачила жодного офіційного повідомлення, що х**ло прийняло =запрошення=.
Більше того, думаю, це, власне, одна з відповідей на очікування =животворящого=.
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11.05.2021 01:59 Відповісти
Кругом пишут, что ориентировочно на июнь...
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11.05.2021 02:36 Відповісти
Заплановано - це коли є дата, місце і час.
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11.05.2021 05:29 Відповісти
А чому я впевнений, що без ФСБ тут не обійшлося?
Ні, я можу помилятися; і ота хакерська група насправді підпорядкована ГРУ.., і користується їхніми програмами; тоді - соррі...
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11.05.2021 02:07 Відповісти
Мда... Путин ему кибератаку, а тут в ответ всего лишь "обсудить"... Есть подозрение, что Джо еще больше любит Путина, чем Дональд.
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11.05.2021 02:21 Відповісти
Дональд ніколи не «любив» Путіна. Читайте мої коменти із центра США дворічної давнини.
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11.05.2021 02:23 Відповісти
Байден злився. По радіо говорять про якісь «східно-європейські країни» причасті до атаки. Де зараз є Максімка?
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11.05.2021 02:22 Відповісти
Hay, Max! What do you say!?
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11.05.2021 02:24 Відповісти
А максімка отримав від більшовичків-глобалістів, які захопили владу в США, чорну тужурку й маузер і записався у швондєри. Буде тепер душити білих расистів. А іще він свою хатинку переробив на комуналку для братів по разуму з Латинської Америки, котрі сотнями тисяч сунуть зара' до Сполучених Штатів.
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11.05.2021 13:44 Відповісти
ПетровБоширов
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11.05.2021 03:09 Відповісти
Владимир Владимирович ответил:
"Спасибо Джо Джозефович, что напомнил, дабы мы не забыли. Нам, старым пердунам-маразматикам, не лишнее напоминать друг другу хотя бы из корпоративных соображений, чтобы проклятущий склероз совсем не замучил".
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11.05.2021 03:26 Відповісти
Что-то дедуля какой-то нерешительный.
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11.05.2021 04:24 Відповісти
Діаспора! Ти українською володієш?
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11.05.2021 11:59 Відповісти
Я такой же диаспора как и ты.
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12.05.2021 22:21 Відповісти
Опять слегка пожурят кремлёвского фюрера.
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11.05.2021 05:23 Відповісти
Ну-ну. Украинцы продолжают удивляться. Как же так? Байден сначала выдержал неделю - чтоб актуальность произошедшего уменьшилась - потом заявил что паРаша должно быть причастна, но это не доказано. Ну прям как пуйло всегда говорит: "нас там нету, ничего не доказано!". Байден даже не стал изобретать новую отговорку для паРаши, сам же старую и озвучил.
Ну фигня дело: лишили энергии всё Восточное Побережье, подумаешь, биг дил! И не паРаша это вовсе, раз не доказано.
А украинцы до сих пор маниакально этого прокремлёвского урода-маразмоида обожают. Клинический случай...
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11.05.2021 05:55 Відповісти
Українці продовжують дивуватись, чому саме на Канадії стільки кацапського бидла опинилося. Що ви там робите? Продовжуєте ненавидіти Україну?
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11.05.2021 11:57 Відповісти
Ні, не біг діл. Краще - біг бізнес, що в перекладі означає "большиє дєла" Байден вказав на російський слід в атаці хакерів на головний трубопровід США - Цензор.НЕТ 7467
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11.05.2021 13:47 Відповісти
Джо Байденко мстительный дедуган,готовьте Дупло с вазелином,крысы Мавзолейные,Тушонка Байдена пойдет на РАБссию что тушонка Рузвельта в 1941 году в количестве 660 тысяч тоннннн..... Байден указал на российский след в атаке хакеров на главный трубопровод США - Цензор.НЕТ 9582 Байден указал на российский след в атаке хакеров на главный трубопровод США - Цензор.НЕТ 9582
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11.05.2021 06:41 Відповісти
Та годі вже впарювати людям бздури про мощщьного дєда, який ось-ось заманить куйла у пастку й дасть йому по макітрі.
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11.05.2021 13:50 Відповісти
Забороніть продажу нафти і кацапи стануть такі пухнасті, хоч до рани прикладуй. І Крим залишать, придушать недомірка і скажуть, що то все він, а вони добрі. В Донецькій області все стане на свої місця, а Луганськ за ніч прикрасять українськими прапорами.
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11.05.2021 07:24 Відповісти
байденобесие в Украине сошло на нет, байденофилы загрустили.
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11.05.2021 08:53 Відповісти
Так, корисні ідіоти глобалістів язики у сраки позасувували. Всілякі там анмури, гиги та прочіє холодні яри.
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11.05.2021 13:52 Відповісти
Тыц и нет стасика😂🌷×××
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11.05.2021 09:01 Відповісти
Сейчас посмотрю,где ты еще нагадило.😂🌷×××
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11.05.2021 09:04 Відповісти
О, началось... Нет доказательств, что россия причастна...
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11.05.2021 09:06 Відповісти
"Он также дал понять, что намерен обсудить этот вопрос с Путиным во время запланированной встречи"-А что обсудить?спросит напрямую у )(уйла это ваши атаковали или нет?и что ботоксный должен ответить?
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11.05.2021 09:07 Відповісти
Схоже, що чутки про відключення рашки від платіжних систем та інтернету вже цього літа схожі на правду.
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11.05.2021 09:57 Відповісти
Нужен первый решительный шаг. И это арест всех активов так или иначе связанный с Рашей на Западе . Введение санкций против всех поголовно чиновников и гос служащих РФ и членов их семей. Если это не поможет то отключение от платежной системы ( хотя ей уже столько грозили, что к тому времени когда ее отключат Раша уже что то придумает ей в замен, чем сейчас и занимается). А вот полное эмбарго на поставки нефти и газа это уже крайняя мера на случай разворачивания агрессии против Украины.
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11.05.2021 11:28 Відповісти
Байден постійно про майбутню зустріч нагадує ху#лу. Правильно робить, кремлівського карлика треба регулярно тролити та залякувати, воно так довго не витримає та почне робити великі помилки.
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11.05.2021 12:03 Відповісти
 
 