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Новини За кордоном
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Болгарія (486) Росія (47208) Чехія (998) Євросоюз (7022) Боррель (783)

Євросоюз висловив солідарність із Чехією та Болгарією в ситуації з РФ, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз висловив солідарність із Чехією та Болгарією в ситуації з РФ, - Боррель

Влада ЄС висловила солідарність із Чехією і Болгарією у зв'язку з труднощами, які виникли в їхніх відносинах з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок після засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Ми знову висловили солідарність з Чеською Республікою і Болгарією в світлі останніх подій, пов'язаних з Росією", - сказав він на пресконференції.

За його словами, Москва продовжує демонструвати "модель негативних дій" щодо ЄС.

Він додав, що відносини ЄС і РФ будуть розглянуті на саміті ЄС 25 травня.

Також читайте: У Росії заявили, що не мають наміру платити Чехії за вибухи у Врбетіце

17 квітня влада Чехії повідомила про рішення вислати 18 російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, тому що, за її версією, російські спецслужби причетні до вибуху складу боєприпасів у чеському населеному пункті Врбетіце в 2014 році. Тоді загинули двоє людей. МЗС РФ оголосило у відповідь 20 співробітників посольства Чехії в Москві "персонами нон грата".

Пізніше прокуратура Болгарії оголосила, що підозрює шістьох росіян у причетності до організації в період з 2011 до 2020 року чотирьох вибухів на збройових заводах країни, на яких зберігалася продукція, що належить болгарському торговцю зброєю Еміліану Гебреву.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Два российских спутника тоже решили выразить свою озабоченность действиями России и потому исчезли из эфира. В знак протеста.
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11.05.2021 07:14
+3
А що робить Україна де російські чмошники зірвали не один склад?
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11.05.2021 07:20
+2
Солидарность СССр в Гражданской войне в Испании 1936 года обошлась дохлому совку тысячами трупов....первые ИХТАМНЕТы дохли от генерала Франко вагонами....но это секретная информация...совки не тонут и не дохнут и в огне не горят.... Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4049 Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4049
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11.05.2021 07:21
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Два российских спутника тоже решили выразить свою озабоченность действиями России и потому исчезли из эфира. В знак протеста.
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11.05.2021 07:14 Відповісти
Христо Грозев и его Билинги следаки нашли сто тонные улики...,а это как говорят в Одессе разное Шампанское...одно из Одессы,второе из Мацковии с запахом говна.... Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4816
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11.05.2021 07:18 Відповісти
А що робить Україна де російські чмошники зірвали не один склад?
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11.05.2021 07:20 Відповісти
Склади підривав Порох. ЗЕ підтвердить.
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11.05.2021 07:45 Відповісти
Солидарность СССр в Гражданской войне в Испании 1936 года обошлась дохлому совку тысячами трупов....первые ИХТАМНЕТы дохли от генерала Франко вагонами....но это секретная информация...совки не тонут и не дохнут и в огне не горят.... Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4049 Евросоюз выразил солидарность с Чехией и Болгарией в ситуации с РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 4049
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11.05.2021 07:21 Відповісти
Не Маккейн звісно, щасливий заробітчанин на гарній зп, яку в такому віці не заробиш ніколи і ніде(((
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11.05.2021 07:30 Відповісти
Я фигею
В Украине взорвали вроде 5 или 6 складов с оружием И ВЛАСТЬ МОЛЧИТ
Ведь ясно это : что не лоси там шалили
Если украинская контрразведка не может обнаружить кацапских диверсантов ,пригласите чехов и болгар
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11.05.2021 08:06 Відповісти
И второе - техника для видеонаблюдения сейчас не очень дорогая , только тупость и заскорузлость у руководителей присутствует . А могли бы давно по всей Украине программу установки видеонаблюдений организовать и подключить к ней бизнесорганизации ,
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11.05.2021 08:12 Відповісти
"Мы вновь выразили солидарность с Чешской Республикой и Болгарией в свете последних событий, связанных с Россией", - сказал он на пресс-конференции.

Євросоюз висловив солідарність із Чехією та Болгарією в ситуації з РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 7691
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11.05.2021 08:31 Відповісти
прошу уточнить:солидарность с озабаченностью или нет?
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11.05.2021 08:57 Відповісти
На этот раз поддержку. Она не может быть озабоченной.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что все страны Евросоюза по итогам переговоров согласились не обострять напряженность с Россией. Это заявление он сделал после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, трансляцию вел Ruptly.
«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», - сообщил он.
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11.05.2021 12:30 Відповісти
ЕС поддержал Чехию с оговоркой о России: "Не провоцируя дальнейший рост напряженности"
https://www.dialog.ua/world/228993_1620673231

Там, правда, ссылаются на рашасми...
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11.05.2021 09:35 Відповісти
Классика жанра,сколько веревка не тилипайся а конец скорро....хоть то СССР дохляк,или ее копия РАБссия,а копия как говорят в Народе, всегда хуже Оригинала... Євросоюз висловив солідарність із Чехією та Болгарією в ситуації з РФ, - Боррель - Цензор.НЕТ 1126
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11.05.2021 10:10 Відповісти
 
 