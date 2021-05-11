Євросоюз висловив солідарність із Чехією та Болгарією в ситуації з РФ, - Боррель
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Влада ЄС висловила солідарність із Чехією і Болгарією у зв'язку з труднощами, які виникли в їхніх відносинах з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок після засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Ми знову висловили солідарність з Чеською Республікою і Болгарією в світлі останніх подій, пов'язаних з Росією", - сказав він на пресконференції.
За його словами, Москва продовжує демонструвати "модель негативних дій" щодо ЄС.
Він додав, що відносини ЄС і РФ будуть розглянуті на саміті ЄС 25 травня.
17 квітня влада Чехії повідомила про рішення вислати 18 російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, тому що, за її версією, російські спецслужби причетні до вибуху складу боєприпасів у чеському населеному пункті Врбетіце в 2014 році. Тоді загинули двоє людей. МЗС РФ оголосило у відповідь 20 співробітників посольства Чехії в Москві "персонами нон грата".
Пізніше прокуратура Болгарії оголосила, що підозрює шістьох росіян у причетності до організації в період з 2011 до 2020 року чотирьох вибухів на збройових заводах країни, на яких зберігалася продукція, що належить болгарському торговцю зброєю Еміліану Гебреву.
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В Украине взорвали вроде 5 или 6 складов с оружием И ВЛАСТЬ МОЛЧИТ
Ведь ясно это : что не лоси там шалили
Если украинская контрразведка не может обнаружить кацапских диверсантов ,пригласите чехов и болгар
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что все страны Евросоюза по итогам переговоров согласились не обострять напряженность с Россией. Это заявление он сделал после заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, трансляцию вел Ruptly.
«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», - сообщил он.
https://www.dialog.ua/world/228993_1620673231
Там, правда, ссылаются на рашасми...